Escándalo, desmentida y una pelea que detonó el conflicto: la figura de la Premier League que rechazó a la selección de Inglaterra

Ben White renunció a la selección de Inglaterra hasta nuevo aviso (REUTERS/Hannah Mckay)

Estalló un escándalo inusitado en la selección de Inglaterra en la previa a los amistosos contra Brasil y Bélgica de este mes preparatorios para la Eurocopa de mitad de año en Alemania. El entrenador, Gareth Southgate, comunicó este jueves la convocatoria de 23 apellidos con presencias rutilantes y una ausencia que ya deja de pasar desapercibida porque hay una figura de la Premier League, que milita en uno de los equipos protagonistas del campeonato, al margen de la consideración por decisión propia después de haberse ido del Mundial de Qatar en plena competencia bajo una escueta explicación de “motivos personales”.

En conferencia de prensa, los medios acreditados le preguntaron al DT porque sigue sin convocar a Ben White, lateral derecho del Arsenal, el líder del torneo con la valla menos vencida y reveló que fue por pedido expreso del futbolista, luego de hacer llegar su decisión a través del director deportivo de los Gunners, Edu, a su par de la FA, John McDermott. “Recibió una llamada la semana pasada diciendo que Ben no quería ser considerado para Inglaterra en este momento”, contó Southgate.

White debutó en los Tres Leones en junio de 2021 durante la victoria por 1-0 contra Austria en un amistoso y fue parte del plantel subcampeón de la Eurocopa perdida contra Italia en los penales, aunque no sumó minutos. A pesar de tener cuatro partidos en la selección con un total de 244 minutos, fue citado al Mundial 2022, pero se fue de la concentración en Al Wakrah a mitad del torneo sin precisar en profundidad las razones de su alejamiento después de ser suplente contra Irán y Estados Unidos y perderse por enfermedad el cruce contra Gales.

El defensor del Arsenal se había cruzado con el atacante del Manchester City en abril pasado

Las dudas por esta determinación se acrecentaron en abril de 2023, cuando Ben White pareció encarar a Phil Foden después de la derrota de su equipo contra Manchester City en un encuentro decisivo en la pelea de la Premier League ganada por los Ciudadanos. El defensor de 26 años mantuvo un tenso diálogo en plena cancha tras agarrar a su ex ladero en Inglaterra de la parte de atrás de la camiseta. Las suspicacias se acrecentaron cuando el Daily Mail evitó ser taxativo sobre si hubo algún conflicto en el seno de la concentración entre los jugadores: “Se desconoce si el defensor abandonó el campamento como resultado de una pelea con sus compañeros de equipo de Inglaterra”.

Sin embargo, los detalles aportados por The Athletic aportan muchas certezas porque desligan a los futbolistas y responsabilizan al ayudante de campo de Southgate, Steve Holland, en una situación sucedida antes de enfrentar a los Estados Unidos: “Al cuerpo técnico le gustaba transmitir a los jugadores notas detalladas sobre sus datos de entrenamiento y partidos, así como información táctica sobre el rival. En una reunión, Holland no pareció pensar que White se lo estaba tomando lo suficientemente en serio y hubo un intercambio enojado frente a los otros jugadores que generó mucha discusión dentro del campo de Inglaterra”.

“Hubo una pelea con Steve Holland. Recibió una reprimenda verbal por parte de la mano derecha de Southgate”, sentenciaron. Además, señalaron que a White le resultaba “difícil” permanecer fuera del equipo hasta el punto de no ser ni siquiera la segunda opción en el puesto porque tenía por delante a Kieran Trippier, Kyle Walker y Trent Alexander-Arnold.

Gareth Southgate agarró el mando de Inglaterra en septiembre de 2016 y dirigió un total de 91 partidos (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La versión fue desmentida este jueves por Gareth Southgate: “Debo decir que no hay ningún problema con Steve Holland, eso se ha mencionado en artículos y eso no me gusta”.

“Es una pena. Es un jugador que me gusta mucho. Hablé con él después de Qatar y claramente hubo reticencias por su parte. No sé del todo por qué, pero quiero dejar la puerta abierta porque es un buen jugador. No hay ningún problema entre nosotros”, manifestó en rueda de prensa. Y, a pesar de que no lo descartó para la Eurocopa, señaló que valorará a los protagonistas presentes en el ciclo previo al certamen, que comienza el 14 de junio y termina el 14 de julio.

“En términos de forma, no puedo decir que él no merezca estar aquí. Está claramente jugando muy bien y lo ha estado haciendo durante mucho tiempo. Pero no está disponible para nosotros. Tengo que respetarlo. No es el primer jugador que en ocasiones no ha querido estar disponible para la selección. Siempre he tratado de proteger a esos jugadores”, concluyó.

Al mismo tiempo, como si fuera una casualidad o una causalidad, Arsenal comunicó este jueves la renovación del contrato de Ben White hasta 2028 con opción de extenderlo a 2029 y le dedicó una serie de publicaciones en redes sociales, entre ellas un video con elogios de sus propios compañeros como un mimo en una jornada más que particular. Vale recordar que llegó en 2021 procedente del Brighton a cambio de 50 millones de libras (USD 63 millones). En la presente temporada, el zaguero central devenido en lateral derecho disputó 39 duelos con 2 goles y 4 asistencias en el conjunto que viene de clasificarse a los cuartos de final de la Champions League.

La convocatoria completa de Inglaterra

Arqueros: Sam Johnstone, Jordan Pickford y Aaron Ramsdale.

Defensores: Jarrad Branthwaite, Ben Chilwell, Lewis Dunk, Joe Gomez, Ezri Konsa, Harry Maguire, John Stones y Kyle Walker.

Centrocampistas: Jude Bellingham, Conor Gallagher, Jordan Henderson, James Maddison y Declan Rice.

Delanteros: Jarrod Bowen, Phil Foden, Anthony Gordon, Harry Kane, Cole Palmer, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney y Ollie Watkins.

Amistosos de la selección de Inglaterra

• Sábado 23 de marzo contra Brasil en el Estadio Wembley (16, hora argentina)

• Martes 26 de marzo ante Bélgica en el Estadio Wembley (16:45, hora argentina)