El gesto de fair play que conmueve al mundo del tenis: “No sé qué hubiera hecho en la misma situación”

María Fernanda Herazo (Colombia) y Daniela Seguel (Chile)

Un verdadero ejemplo de espíritu deportivo se convirtió en viral en las últimas horas, y las protagonistas fueron dos tenistas. Por la primera donda del W 35 de Santo Domingo, se enfrentaron las sudamericanas María Fernanda Herazo (Colombia) y Daniela Seguel (Chile). La primera resultó vencedora por 6-4 y 6-2, aunque en un contexto muy particular, que comovió al mundo de la disciplina.

Fue la propia ganadora, de 26 años, la encargada de contar la historia en la red social X (antes Twitter). “Hoy jugué en la primera ronda del W 35 de Santo Domingo versus Daniela Seguel, y lo que sucedió al final del partido es digno de toda mi admiración y respeto para ella, y quería comentárselos a todos ustedes”, prologó su mensaje.

“Anteriormente nos habíamos cruzado en tres ocasiones, con una victoria para cada una y un partido que no terminó por retiro de Daniela, así que prácticamente nuestro encuentros previos estaban emparejados. Daniela me ganó en 2019 en los Juegos Panamericanosen Perú; en 2018 igualamos en sets en Paraguay; en 2017 gané en los Juegos Bolivarianos en Venezuela”, puso en contexto la previa.

La historia, contada por Herazo

“Hoy hizo un calor impresionante en el partido y fue realmente intenso. Logré ganar el primer set con 32 puntos, mientras que Daniela tuvo 29, con lo que se ve lo apretado del marcador y así continuó el resto del partido”, continuó la deportista.

“En el segundo set, en mi segunda oportunidad de match point en un 30-40 con el servicio de Daniela, el árbitro de silla señaló equivocadamente que mi bola había sido out, y determinó que era 40-40, con lo que prácticamente el game estaba de nuevo abierto para cualquiera de las dos. En ese momento, Daniela le comentó al juez de manera espontánea que la bola había sido buena y el partido finalizó, a pesar de que pudo no haber dicho nada, y continuar con el trámite del partido que estaba cerrado, y en el cual cualquiera de las dos hubiera podido llevarse el marcador al final”, subrayó el gesto de su colega, de 31 años.

Acto seguido, puso en valor lo que ocurrió en el court: “A mí nunca me había pasado esto en un partido profesional y no sé qué hubiera hecho en la misma situación. Hoy quiero reconocer con esta historia ese gran sportsmanship de Daniela. Sé que nos seguiremos viendo en el circuito y en los eventos del ciclo olímpico, y hoy me he dado cuenta de lo buena persona que es Daniela, y que tiene muy bien ganado el cariño de todas las personas en Chile y en el mundo, que apoyan a diario a la famosa Pantera Seguel”.

Herazo sigue su camino en Santo Domingo: se medirá este miércoles frente a Sofía Costoulas (preclasificada novena) detrás del sueño de continuar avanzando en el certamen. Seguel observará el encuentro como espectadora... Pero con la frente en alta.