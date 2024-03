“Se dio cuenta que estaba envejeciendo”: el crudo análisis Solskjaer sobre el último paso de Cristiano Ronaldo en Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer analizó el segundo ciclo de Cristiano Ronaldo en Manchester United (REUTERS/Tony Obrien)

Tras irrumpir en Sporting de Lisboa, Cristiano Ronaldo marcó una era desde su llegada a Manchester United a mediados de 2003. Con la camiseta de los Diablos Rojos el portugués conquistó una FA Cup, dos Copa de la Liga, dos Community Shield, tres Premier League, una Champions League y el Mundial de Clubes. Luego fue transferido a Real Madrid, donde obtuvo el estatus de leyenda y pasó por Juventus de Italia.

Tras tres temporadas en Turín, el luso decidió cambiar de aire y optó por volver a Old Trafford, pero la historia no finalizó como todas las partes soñaban. Los resultados no fueron los mejores y tras una serie de rumores el cinco veces ganador del Balón de Oro optó por marcharse rumbo al Al Nassr de Arabia Saudita, donde se desempeña actualmente.

En una entrevista que le realizó su ex compañero de equipo Gary Neville, Ole Gunnar Solskjaer analizó el segundo ciclo de CR7 en Manchester United. Aunque explicó que fue uno de los fichajes más impactantes de los últimos tiempos y que fue una decisión correcta, reconoció que su vuelta no resultó como se esperaba.

“Para mí, no funcionó y para Cristiano tampoco pero fue la decisión correcta en ese momento”, comenzó su relato. “Con balón, con él en el equipo, no fue ningún problema. Sin él, tuvimos que cambiar los diferentes roles a los que nos habíamos acostumbrado en la presión. Éramos uno de los equipos que más presionaba antes de que llegara Cristiano. En su momento, dejamos ir a Daniel James cuando entró Cristiano y son dos tipos diferentes de jugadores. Creía que era la decisión acertada para mí, pero no resultó ser la correcta”, argumentó.

Durante la charla, el nórdico brindó detalles de cómo fue el detrás de escena de su regreso a la institución inglesa. “No pensábamos que Cristiano estaba disponible y que se iba a mover. Cuando era evidente que dejaría la Juventus, obviamente había otros clubes que lo querían, pero yo estaba emocionado. ‘¿Quieres que intentemos esto?’ me preguntaron. Dije que sí, obviamente sabemos que Cristiano tiene calidad y tiene 37 años, pero tenemos que gestionarlo, es el mejor goleador del mundo”, manifestó.

Por otra parte, Solskjaer también reconoció las complicaciones que tuvo para gestionar los minutos de CR7 dentro del equipo: “Cristiano, cuando lo conocés y hablás con él, quería jugar tres de cuatro partidos; pero se dio cuenta de que también está envejeciendo. Pero cuando lo dejás en el banco una vez, no está contento. Parte del fichaje de Cristiano Ronaldo fue sacar esa pasión de él, pero eso tuvo complicaciones. Tenés a Mason Greenwood, Marcus Rashford y Anthony Martial, que pueden aprender de Cristiano porque es el mejor, el más disciplinado y ha sido el mejor jugador del mundo y crees que los ayudará. Cuando llegó al club, me dijo que lo hiciera titular durante tres partidos seguidos y luego lo dejara en el banco en el cuarto partido, pero es tan apasionado que cuando lo hice no le gustó”.

Por otra parte, también se refirió a las filtraciones que sufrió el equipo durante su estadía como entrenador del equipo. “Sentí que teníamos muy buena relación con los jugadores, pero siempre hay uno o dos en el equipo que filtran cosas porque no están contentos. Como entrenador tienes partidos sábado, miércoles y sábado. Le dices a 14 que no juegan en cada partido y a la mañana siguiente les tienes que convencer que hay otra oportunidad. Solo hay una poca cantidad de veces en la que puedes decir: “Te voy a dar este partido, tienes una oportunidad”. Al final se ponen las cosas feas. Teníamos una plantilla demasiado grande. Si tienes demasiados jugadores, muchos están descontentos”, soltó.