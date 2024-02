Ferrari presentó su auto para la temporada de la Fórmula 1: el revolucionario cambio con el que buscará competir contra Red Bull

Ferrari presentó la versión SF-24 para la temporada de la Fórmula 1

Llegó uno de los días más esperados en la antesala del comienzo de la temporada 2024 de la Fórmula 1. Ferrari presentó su nuevo auto con el que buscará competir mano a mano con Red Bull, la escudería que domina la máxima categoría del automovilismo internacional los últimos años.

El equipo italiano hizo el anunció a través de sus redes sociales con un video en el que develó el modelo SF-24. En las imágenes, se puede ver un gran videowall donde se ven momentos icónicos del Cavallino Rampante en la historia de la F1 y un claro mensaje en la voz de Enzo Ferrari, el creador de una de las marcas más icónicas del deporte motor: “La victoria más importante es aquella victoria que está por venir”, indica el mensaje.

Luego de eso, como una extensión de la historia, se muestra el chasis de la nueva Ferrari, que mantendrá sus clásicos colores con unas finas líneas blancas y amarillas que recorren todo el diseño del vehículo. Con esta nueva versión, la escudería con sede en Maranello, buscará dar el golpe en la próxima campaña y pelearle el campeonato de pilotos a Max Verstappen con Charles Leclerc y lo que será la última temporada de Carlos Sainz, ya que en 2025, el que tomará su butaca será Lewis Hamilton.

Según un análisis que publicó el medio especializado Motorsport Latam, la nueva versión tiene un cambio revolucionario que no es visible. “Se bajo la carrocería del coche, además de un chasis más largo y una caja de cambios más corta para encontrar un mejor equilibrio que evite el desgaste de los neumáticos”, indicó el portal.

De la mano del equipo técnico, dirigido por Enrico Cardile, se cambió la disposición del auto con el rediseño de la carrocería. El chasis, diseñado por Fabio Montecchi, tiene unos 50 milímetros más de longitud y es más liviano que la versión anterior (SF-23). Por otra parte, la modificación en la caja de velocidades está relacionada al comportamiento con tanque lleno o el depósito de combustible vacío.

La parte delantero de la nueva Ferrari (@ScuderiaFerrari)

Otro de los aspectos que se mencionan en la previa al inicio oficial de la temporada, con fecha para el próximo 2 de marzo en el circuito de Bahréin, es que la escudería italiana podría incorporar nuevos integrantes al equipo.

“Presentar un coche nuevo al mundo por primera vez es siempre un momento muy emocionante para mí y para los pilotos, aunque todos estemos pensando ya en el momento en que nos enfrentemos a nuestros rivales en la pista. Este año, debemos empezar donde lo dejamos al final de la temporada pasada, cuando estábamos consistentemente en las primeras posiciones, con el objetivo de mejorar constantemente en todas las áreas”, dijo Fred Vasseur, el director del equipo Ferrari.

“Me gusta mucho el aspecto del coche, incluidas las partes blancas y amarillas de la carrocería. Pero, por supuesto, lo que realmente me interesa es cómo se comportará en la pista, ya que eso es lo único que importa. El SF-24 debería ser menos sensible y más fácil de conducir, y para nosotros, los pilotos, eso es lo que se necesita para hacerlo bien. Espero que el coche dé un paso adelante en varios aspectos y, por la impresión que me he formado en el simulador, creo que estamos donde queremos estar”, expresó Leclerc sobre el nuevo auto que conducirá. Hay que recordar que el monegasco extendió su contrato con el equipo, al menos hasta 2026.

Por último, el que también tuvo su mirada tras la presentación del SF-24 fue Sainz, que tendrá su última campaña a bordo de Ferrari. “El objetivo es tener un coche más manejable y, por lo tanto, capaz de rodar a un ritmo de carrera constante, ya que estos son los requisitos básicos para luchar por victorias. Los pilotos hemos hecho todo lo posible para dar a los ingenieros información precisa y estoy seguro de que los trabajadores de Maranello habrán escuchado nuestras necesidades”.

