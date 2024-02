La cruda sentencia de Mascherano por las críticas tras el empate de Argentina: “Queda un partido, capaz que tienen suerte”

El entrenador de la selección argentina Sub 23 dio su punto de vista tras el 3-3 en Venezuela

Luego del agónico empate 3-3 ante Paraguay que lo deja con chances de lograr el objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024, el entrenador de la selección argentina Sub 23, Javier Mascherano, analizó el encuentro y realizó una dura autocrítica de cara al duelo decisivo del domingo ante Brasil, en el cual se definirán las posiciones finales del Preolímpico.

El Jefecito tuvo una respuesta que no pasó inadvertida en la conferencia de prensa luego de que un periodista le consultara acerca de las críticas que suele recibir por el rendimiento de su equipo. “Queda un partido y capaz que tienen suerte... No puedo estar pensando en lo que dicen de mí, trato de dar lo mejor y acepto las críticas de donde vengan y de quién. Si la gente me critica es su opinión y pueden tener razón. Me enfoco en dar lo mejor de mí”, remarcó.

En cuanto al partido frente a Paraguay, que significó la segunda igualdad de la Argentina en el cuadrangular final que define a los dos clasificados para París 2024, Mascherano analizó la actuación de la Albiceleste, que tuvo varias situaciones de gol y no pudo concretar: “Los primeros 20 minutos fueron muy buenos, creamos muchas chances y después por errores nuestros metimos a Paraguay en el partido, jugando un ida y vuelta que no nos convenía y haciendo faltas que nos dejaban en peligro. Los primeros 15 del segundo fueron buenos y después nos costó mucho”.

“Lo que valoro es el corazón de los chicos y que lo pudimos empatar. Es un saldo positivo pensando en el final”, indicó respecto al desarrollo del juego, en el que Argentina perdía 3-2 y logró mediante un gol de Federico Redondo un milagroso empate.

Resumen de Argentina-Paraguay, por el Preolímpico

Sobre Brasil, el próximo rival del domingo y en el cual se definirán los boletos a los Juegos Olímpicos, el técnico señaló que será un partido exigente. “Es el último, a todo o nada. A pensar en positivo, porque después de ese partido no hay nada más. Intentaremos ir a ganar el partido, tampoco sirve de nada mirar otros resultados”, expresó.

Por último, hizo autocrítica respecto a la cantidad de goles que recibió la Argentina. “Nos convirtieron dos goles de pelota parada y de un lateral. Ayer estuvimos entrenando esa acción, por más que sepas que te lo van a hacer, es lo que tiene este deporte. Nos preocupa y ocupa minimizar esos errores”, concluyó el nacido en Santa Fe.