El video que puso en aprietos a Alejandro Garnacho en medio de los rumores de infidelidad y ruptura con su pareja Eva García

El video que puso en aprietos a Alejandro Garnacho en medio de los rumores de separación

Alejandro Garnacho sigue mostrando destellos de su talento en el Manchester United, pero a la vez estaría atravesando un difícil momento a nivel personal. Es que arrecian los rumores de un alejamiento de la influencer Eva García, su pareja y madre de Enzo, el pequeño hijo de ambos, nacido en 2023. En los últimos días, la modelo y creadora de contenido dejó una serie de enigmáticos mensajesque coparon las redes sociales. Y todo apunta a una ruptura, hipótesis que fue alimentada por la viralización de un video en las redes sociales, con imágenes que generaron la incomodidad del delantero, de 19 años.

García publicó distintos videos de TikTok en su cuenta oficial, seguida por más de 817.000 usuarios. El primero de los fragmentos, cuya duración es de 24 segundos, se focaliza en su mímica para replicar algunas estrofas de “Sé lo que hiciste el último verano”, de Shawn Mendes y Camila Cabello: “Lo sabe, lo sabe, lo sabe. Me está destrozando, ella se está yendo (yo me estoy yendo). ¿Me estoy aferrando a todas las palabras que ella solía decir? Las fotos en su teléfono. Ella no viene a casa (no vengo a casa). Volviendo a casa, volviendo a casa. Sé lo que hiciste el verano pasado. Sólo me mintió, ‘No hay otro’, sé lo que hiciste el verano pasado”.

Los interrogantes se acrecentaron con dos videos subidos el martes con una escasa diferencia de una hora. En uno de ellos, la joven optó por “Perdió este culo”, de la artista española Bad Gyal, en la que se refiere a un hombre arrepentido que no puede volver con su mujer por elección de ella: “Yo le noto arrepentido porque él sabe que ya perdió este culo. Yo por tí ya no me rayo más, ya otra las gracias te reirá, con еl que yo quiera puedo еstar, sabes que muy fácil se me da”. Este video también lo subió a su cuenta de Instagram para sus más de 575.000 seguidores.

Garnacho, Eva García y Valentina Centoira

Instantes después, se inclinó por un estracto de “No me quiero casar”, de Bad Bunny: “Malas vibras pa’l carajo, a mí, nadie me va a atrasar, ey. Sorry por bostezar, ey, pero es que me aburro fácil. Si me gusta, yo lo quiero, me pongo pa’ eso y lo tengo fácil”. La continuidad de la letra abre aún más la puerta a un presunto alejamiento: “Una vez me iba a casar. Gracias a Dios que no, wow, diablo, pero casi, ey. Viendo la ciudad de Nueva York monta’o en taxi, me puse a soñar y dije: ‘Mi futuro tengo que cambiarlo hoy’”.

En ese contexto, en las últimas horas tomó estado público un video de Garnacho, acompañado de una joven que no es Eva, caminando por Madrid. En el mismo, una fanática intenta tomarse una foto con él, pero el futbolista rehuye y no quiere quedar registrado en cámara. “Cristiano (Ronaldo) es más humilde, cabrón. Vaya humildad, Garnacho”, lo aguijonea quien grabó las imágenes que compartió en redes sociales.

Si bien es imposible identificar quién era la acompañante del extremo, varios medios señalaron que podría tratarse de Valentina Centoira, a quien señalan como la “tercera en discordia” en el vínculo hoy lesionado. La dama, que cuenta con 16.000 seguidores en su cuenta de Instagram, conoce desde hace tiempo al Bichito, desde cuando el jugador residía en Madrid. Incluso hay imágenes de ellos juntos. Y la gran mayoría de las últimas fotos posteadas por la joven cuentan con el sello del “Me gusta” de Garnacho.

La madre de Enzo lanzó una serie de videos en TikTok que dispararon todo tipo de especulaciones

Centoira es una entusiasta del fútbol y sigue a varias personalidades relacionadas a la pelota, como Darwin Núñez, Ángel Correa o Luis Suárez. ¿Será el nombre que provocó la distancia entre García y Alejandro? Mientras, el punta trata de enfocarse en su trabajo con el United, que se medirá este domingo frente al Aston Villa de Dibu Martínez por la fecha 24 de la Premier League.

Valentina Centoira, la joven a la que vinculan con Garnacho