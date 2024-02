Cavani quedó fuera de los concentrados de Boca por lesión: el peculiar método que le ofrecieron para terminar con su mala racha

El amuleto que le dieron a Cavani para que termine su mala racha en Boca

En el empate 1-1 de Boca Juniors ante Sarmiento, Edinson Cavani dispuso de cinco chances claras de gol. En varias de ellas, definió con jerarquía, pero la suerte no lo acompañó. Así, llegó a 435 minutos sin anotar con la Azul y Oro. El último fue el 16 de octubre ante Talleres de penal a los 12 minutos del segundo tiempo, en el duelo válido por los cuartos de final de la Copa Argentina. Acumula 108 días con la pólvora mojada. Su primer tanto en los 18 partidos registrados con esta camiseta sucedió el 19 de agosto contra Platense por la Copa de la Liga 2023 y el 6 de octubre tuvo lugar el segundo contra Palmeiras por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. Ese fue el último proveniente de una jugada.

Bonus track: contra el elenco de Junín salió con una molestia a los 73 minutos. Le practicaron estudios y no le detectaron una ruptura fibrilar, pero sí padece una fuerte contractura. En consecuencia, el entrenador Diego Martínez no incluyó al uruguayo entre los concentrados para el partido de este lunes con Tigre, por la tercera fecha de la Copa de la Liga.

Lucas Janson, Luca Langoni, Miguel Merentiel, Darío Benedetto y Norberto Briasco son los atacantes elegidos por el Gigoló para el compromiso ante los orientados por Néstor Gorosito. Y Cavani, de 36 años, deberá volver a atravesar días de puesta a punto, como le sucedió en la pretemporada, en la que trabajó buena parte de forma diferenciada.

El arribo del ex Napoli, PSG y Manchester United resultó un gran impacto en el mundo xeneize y todavía no consiguió mostrar su mejor forma. Si hasta contra Sarmiento su compañero Kevin Zenón se acercó para consolarlo y sacarlo del momento de bronca. “Le dije que esté tranquilo. Todos erramos goles, ya va a entrar. Son momentos que la pelota entra, y a veces no. Hay que estar tranquilos. Es un jugador experimentado, sabemos la clase de jugador que es, pero a veces entra y a veces no”, contó el diálogo el ex Unión.

En ese contexto, a Edinson le ofrecieron un peculiar método para acabar con la mala racha. Y fue un hincha, a la salida del entrenamiento, el que se lo acercó, con la mejor de las energías. “Te traje esto que puede ser insignificante, pero está bendecida”, le dijo el fanático, extendiéndole una pulserita/tobillera con los colores azules y amarillo. “Bueno, muchas gracias”, devolvió el goleador.

La lista de citados del Xeneize para el duelo ante Tigre

“Para que te lo puedas poner en la pierna que quieras. Yo sé que te va a traer suerte. Yo sé que te la va a traer. No te preocupes por las pelotudeces que dicen”, completó el aficionado. Justo tras el difícil encuentro contra Sarmiento, Cavani había publicado un mensaje en las redes sociales junto a una foto con su familia.

“Energía que solo ellos saben dar”, escribió. En una de las cientos de respuestas a la publicación del Matador, se destacó el del futbolista uruguayo Walter Gargano, quien defendió a su ex compañero de la selección uruguaya ante las numerosas críticas recibidas. “Parece fácil la carrera que metiste y por una racha negativa (ponele)... porque juegas solo verdad, jaja... Te quiero mucho hermano ya llegarán los goles”, lo respaldó el mediocampista.

El DT Martínez, en su momento, también lo apoyó ante los micrófonos: “Me preocuparía si no tuviera las chances”. El concepto, entonces, es que la pelota ya va a entrar. Y ahora cuenta con un amuleto para seguir sumando buenas vibras.