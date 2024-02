River Plate hizo una oferta de 12 millones de dólares por un delantero y se retiró del mercado de pases

Martín Demichelis, el entrenador de River Plate (Foto Baires)

River Plate peleó hasta el final por el uruguayo Luciano Rodríguez: hizo una oferta de 12 millones de dólares por el 70 por ciento del pase del jugador, que Liverpool rechazó. Decidió no venderlo y el jugador seguirá en el club oriental este semestre. Este era el jugador que estaba apuntado, por lo que el club de Núñez no irá por nadie más.

El punta no era una necesidad en el diagrama de Núñez, sino que era un jugador que interesaba por su actualidad y potencial futuro. Fue campeón mundial Sub 20 en la Argentina y ahora se encuentra en Venezuela, donde este viernes su selección contra el equipo de Javier Mascherano en el cierre del Grupo B del Preolímpico Sub 23.

Las gestiones por el atacante se reflotaron cuando el Feyenoord de Países Bajos decidió bajarse de su negociación. Fue así que la entidad de Núñez hizo una oferta que entendió que apreciaba el potencial del jugador. Sin embargo, el Liverpool charrúa decidió no desprenderse de su capital en este momento.

Luego de ver trunca la posibilidad de incorporar a Rodríguez, la dirigencia de River Plate determinó retirarse del mercado de pases. Hay dos uruguayos que sí se sumaron: el volante central Nicolás Fonseca, que ya hizo su debut, y su compatriota el lateral derecho Agustín Sant’Anna, quien ya se hizo la revisión médica este jueves. Y se espera la presentación del otro mediocampista de contención, Rodrigo Villagra, proveniente de Talleres de Córdoba. El club cerró con Talleres de Córdoba una negociación que rondaría alrededor de 8 millones de dólares, además del 15% del pase de Federico Girotti y el 10% del lateral Alex Vigo.

El delantero uruguayo Luciano Rodríguez (EFE/Ernesto Guzmán Jr.)

Este año River Plate afrontará otra vez la Copa Libertadores de América y en el plano local ya jugó sus dos primeros partidos por la Copa de la Liga Profesional. Luego del empate en el debut 1-1 ante Argentinos Juniors en el Estadio Monumental, este miércoles venció 2-0 a Barracas Central en cancha de Lanús.

En el encuentro ante el Guapo debutó como titular de forma oficial una de las joyas del club, Franco Mastantuono (16 años), el volante ofensivo que cumplió con una buena labor. En el complemento fue reemplazado por otro de los valores del club que es el delantero Agustín Ruberto (18), quien conquistó su primer gol en Primera y conquistó el segundo tanto de la noche.

En tanto que el plantel que dirige Martín Demichelis sufre una serie de lesiones, pero para este fin de semana podría recuperar a dos jugadores que tuvieron dolencias musculares, Agustín Palavecino y Facundo Colidio. El resto de los que están afuera son: Gonzalo Martínez (rotura de ligamento cruzado), Santiago Simón (luxofractura del primer metacarpiaano su mano derecha), Manuel Lanzini y Matías Kranevitter (ambos desgarros), y Milton Casco (lesión meniscal en su rodilla).

En la próxima fecha River Plate recibirá a Vélez, el domingo desde las 19.15 en el Monumental. Buscará su primera victoria de local y ante el acompañamiento de su gente que volverá a llenar el remodelado recinto mundialista.