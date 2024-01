River Plate acordó la llegada de dos nuevos refuerzos y sigue negociando por un delantero

* La palabra de Andrés Fassi sobre el caso Villagra

River Plate debutó con un empate 1-1 ante Argentinos en la Copa de la Liga y este miércoles se medirá ante Barracas Central por la segunda jornada del certamen. En el medio, atraviesa una epidemia de bajas, entre lesionados (se sumó la sobrecarga muscular de Facundo Colidio) y ausentes por su participación en el Preolímpico. Por eso, y ante las múltiples competencias que afrontará en 2024, Martín Demichelis busca redondear la plantilla y la dirigencia acordó el arribo de dos futbolistas que el DT anhelaba, además de seguir negociando por un delantero.

En ese contexto, con Matías Kranevitter tocado y Nicolás Fonseca jugando sus primeros minutos con la Banda, la posición del volante central, de la que fue dueño y figura Enzo Pérez, parecía ser el sector prioritario para reforzar. El elegido fue Rodrigo Villagra, de Talleres de Córdoba.

El mediocampista, de 22 años, es hermano de Cristian, lateral con pasado en Núñez. E hizo fuerza para su desembarco en el club, que ofertó 7 millones de dólares por su ficha. Pero el tironeo con la T se sostuvo hasta última hora.

“En Talleres no se queda. Será jugador de River o se irá a Dinamarca. El jugador tiene la predisposición de ir a River y ese no es un tema menor. Mañana tendremos una reunión”, había subrayado Andrés Fassi, presidente del conjunto cordobés, en diálogo con ESPN. El jugador no fue ni al banco en la victoria de Talleres 2-1 ante Huracán.

El tercero en discordia era el Midtjylland danés, pero a última hora hubo acuerdo entre los clubes argentinos. Este miércoles se terminaría de cerrar todo para que el jugador firme un contrato por cuatro años.

Demichelis y los tres nombres en pugna: Villagra, Sant'Anna y Rodríguez

Lo del lateral uruguayo Agustín Sant’Anna, de 26 años, se había enturbiado. Había decido no ser titular en el tropiezo de Defensa y Justicia ante Godoy Cruz para presionar por su salida. La entidad de Núñez ofreció dos millones y medio de dólares por el 70% del pase, pero en Varela no daban el brazo a torcer, heridos por la actitud del jugador.

Al cierre del martes, se dio el acercamiento y la transferencia quedó encaminada: todo indica que rubricará un vínculo hasta fines de 2027.

River también piensa en un atacante. Y los cañones apuntan al también charrúa Luciano Rodríguez. De 20 años, figura en la selección Sub 23 que conduce Marcelo Bielsa y en el Liverpool de su país, luce más cerca del Feyenoord neerlandés, que está dispuesto a comprar un 80% de la ficha y a dejarlo hasta junio en su actual club. El dueño de su pase solicita 15 millones por la totalidad del mismo.