El mercado de pases de San Lorenzo: los 12 refuerzos, el nombre que busca cerrar y el balance de su presidente Marcelo Moretti

Parte de los refuerzos: arriba Chila Gómez, Nicolás Hernández, Sebastián Blanco, Cristian Tarragona, Jhohan Romaña e Iván Tapia abajo Eric Remedi, Alexis Cuello y Santiago Viera

San Lorenzo de Almagro tuvo un mercado de pases muy movido. La asunción de la nueva dirigencia trajo otros aires, y con billetera nueva, los refuerzos comenzaron a caer. “El balance del mercado es muy bueno. Con mucho ingenio hemos armado un gran plantel con chicos que en su mayoría son jóvenes de entre 23 y 25 años, y otros con experiencia también. Estamos muy contentos”, le confió a Infobae el presidente de la institución, Marcelo Moretti.

Durante el libro de pases, la dirigencia comandada por Moretti invirtió más de 2 millones de dólares para darle el gusto al director técnico. De entrada, adquirió la ficha de Jhohan Romaña al Austin de la MLS en 750.000 dólares. Además, tuvo que abonarle 100 mil de la misma moneda a Almagro por el préstamo del atacante Alexis Cuello y le compró el pase a Banfield del portero Facundo Altamirano en 1.2 millones para que continuará en Boedo.

El resto de los refuerzos arribaron en condición de libres. El defensor Santiago Viera (Cerro Largo de Uruguay), Orlando Gill (Sportivo San Lorenzo de Paraguay), el atacante Cristian Tarragona (Gimnasia y Esgrima La Plata), el mediocampista Eric Remedi (Banfield), el volante ofensivo Sebastián Blanco (Portland de la MLS) y el enganche Iván Tapia (Barracas Central). Además de Cuello, llegaron a préstamo el portero Gastón Chila Gómez (Racing Club), el mediocampista Cristian Ferreira (River Plate) y el marcador central Nicolas “El Carnicero” Hernández (Atlético Paranaense de Brasil). Además, tres futbolistas del plantel renovaron sus contratos este año: Altamirano, Gastón Campi y Manuel Insaurralde que serán tenidos en cuenta por Insua.

No obstante, el Ciclón pasó por una situación extraña en este libro de pases. El delantero Christian “Titi” Ortiz se hizo la revisión médica y cuando estaba a punto de firmar el contrato, se arrepintió y dejó Boedo para irse al Sport Recife, equipo dirigido por Mariano Soso, de la Segunda División de Brasil. El futbolista de 31 años, surgido en Huracán de Parque Patricios, había llegado al país desde Tijuana de México con el pase en su poder, pero a las 24 horas de pasar la revisión médica cambió de parecer y decidió no presentarse en la sede del Ciclón a firmar su contrato, según pudo saber Infobae.

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia junto al manager deportivo Néstor Ortigoza, el presidente Marcelo Moretti, y Néstor Navarro vicepresidente primero

Por otra parte, hubo ocho salidas, algunas de ellas muy importantes para el DT en su estructura de juego. Previo al comienzo de la pretemporada, el Gallego perdió a Augusto Batalla, a quién se le terminó el préstamo y partió al Granada de España. También a Rafa Pérez, quien fue vendido al Junior de Barranquilla a cambio de 240 mil dólares, y además el marcador central no cobrará los intereses de la deuda que el club tenía con él.

Asimismo, Gonzalo Maroni volvió a Boca Juniors y luego pasó a Tigre, Jalil Elías no renovó su contrato y se fue con el pase en su poder al Johor de Malasia, a Nicolás Blandi no le renovaron el contrato, y tanto Gastón Ramírez como Carlos Auzqui rescindieron sus vínculos porque no iban a ser tenido en cuenta.

No obstante, a San Lorenzo se le cayó la venta de Gastón Hernández al Olympiacos de Grecia, que propuso un pago de 4 millones de dólares por el 80 por ciento de su ficha, mientras que en Boedo se iban a quedar con un 20% de una futura venta. A último momento, el equipo griego cambió las condiciones de pago. En un principio, había prometido girar el dinero durante el último fin de semana, pero luego pidió abonar en cuotas a partir de fin de febrero y San Lorenzo no aceptó. “Los griegos cambiaron las condiciones. Recibimos un mail con la información de que el pago no estaba a la firma, sino que iba a estar a fin de febrero. Así que no vamos a aceptar esas condiciones y se queda”, confirmó el mandamás.

Además, desde Grecia le habían sacado pasaje de avión al defensor para que pudiera viajar el último sábado a la madrugada para hacerse la revisión médica y firmar un contrato por varias temporadas, pero el mismo día dieron marcha atrás con el viaje. De esta manera, el marcador central de 26 años permanecerá en Boedo durante el primer semestre del 2024.

Gastón Hernández no irá al Olympiacos de Grecia

Por su parte, Adam Bareiro firmará en los próximos días la renovación de su contrato con un sueldo más elevado. En el Ciclón mantienen una deuda de 500 mil dólares con el delantero desde junio de 2023 y, en las últimas horas, el futbolista paraguayo mostró su enojo, pero habló con la nueva dirigencia y llegaron a un acuerdo para que siga jugando en San Lorenzo. “Bareiro se queda. Va a firmar la renovación de su contrato por dos años con mejores condiciones con respecto a las que tenía”, le confirmó Moretti a este medio.

Sobre el cierre del mercado de pases, el Santo irá a la carga por Federico Girotti, que jugó el segundo semestre del 2023 en Boedo, pero en diciembre pasado tuvo que regresar a Talleres de Córdoba que ejecutó la cláusula de repesca. La dirigencia azulgrana hizo una oferta de un préstamo con opción de compra y ahora la pelota la tiene el club cordobés. “Vamos a ir por un punta más (Girotti) porque Tarragona deberá cumplir una sanción de cinco partidos en la Libertadores y hoy tenemos un solo delantero. Con uno más, estará completo el plantel”, aseguró el presidente.

En la última semana, la dirigencia azulgrana envió el dinero a la FIFA para levantar la inhibición por una deuda con Yeison Gordillo de aproximadamente 1,5 millones de dólares. El ex mediocampista había reclamado vía la Casa Madre del Fútbol mundial dicha deuda, que finalmente fue cancelada en una cuota.

Adam Bareiro renovará con San Lorenzo

Tras certificar el pago, la FIFA levantó la inhibición y habilitó a San Lorenzo a utilizar los 12 refuerzos que llegaron en este mercado de pases. En el debut de la Copa de la Liga, San Lorenzo perdió 2 a 0 ante Lanús y fueron titulares Romaña y Ferreira, mientras que en el complemento hicieron sus presentaciones Remedi, Cuello, Tarragona y Tapia, quien tuvo la visita especial de su papá Claudio Tapia, presidente de la AFA, en el palco preferencial del Nuevo Gasómetro.

Por último, en este 2024 el equipo de Insua peleará en los tres frentes: la Copa de la Liga, la Copa Argentina y volverá a participar de la Copa Libertadores, torneo que supo ganar en la edición 2014 bajo el mando de Edgardo Bauza. “Queremos pelear el torneo, la Copa Argentina y la Libertadores con lo mejor que tengamos”, cerró Moretti tras la caída frente al Granate.