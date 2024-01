Chispazos con Thiago Almada en el penal, lujos y una singular declaración: el partido de Valentín Barco en el triunfo de Argentina

La discusión de Barco y Almada por patear el penal

Valentín Barco fue una de las figuras del triunfo de Argentina 2-0 ante Perú en el Preolímpico Sub 23 que se disputa en Venezuela. Este martes el ex lateral izquierdo tuvo una brillante labor y fue clave en el primer gol. También entregó lujos, algo típico en su repertorio, y discutió con el capitán Thiago Almada por la ejecución del penal que puso en ventaja a los dirigidos por Javier Mascherano, que ahora lideran la Zona B.

En el encuentro por la segunda fecha del grupo que se jugó en el Estadio Polideportivo Misael, el flamante jugador del Brighton de Inglaterra desniveló por la banda izquierda debido a sus proyecciones por su banda. Su control de la pelota y convicción en el ataque se hicieron sentir. También la recuperación y en los relevos. El Colo fue determinante en la jugada del primer tanto, ya que primero fue abajo para plasmar un cierre, recuperó la pelota y encaró el ataque que terminó con una falta sobre él en la línea del área. El juez boliviano Gery Vargas no dudó y sancionó penal.

El lujo del Colo Barco tirando un caño

Luego el ex jugador de Boca Juniors quiso patearlo y tuvo una discusión con el capitán Thiago Almada. En un comienzo, Barco no quiso darle la pelota y por unos segundos forcejeó con el campeón mundial en Qatar. Hasta que recibió la orden desde el banco para que le ceda el remate al jugador del Atlanta United. Luego su ex compañero en el equipo xeneize, Ezequiel Fernández, buscó consolarlo y también le habló.

Minutos más tarde, Barco regaló otro lujo cuando pisó la pelota casi sobre la línea del lateral y le tiró un caño a Francesco Flores que quedó desairado. La jugada fue productiva ya que la pelota siguió en poder de la Argentina y Almada continuó con el ataque, pero luego forcejeó con un rival que terminó desviando. Valentín es pieza clave en el equipo de Mascherano y pese a ser uno de los más jóvenes con sus 19 años en un equipo Sub 23, demuestra su templanza para estar a la altura y jugar como si tuviese cientos de partidos en esta Selección.

El Colo Barco reveló por qué le dejó el penal a Almada

Tras el partido, analizó el triunfo ante Perú y también esgrimió que merecieron el triunfo en el primer encuentro frente a Paraguay que fue un empate agónico 1-1. “Necesitábamos el triunfo y los tres puntos para poder sumar y quedar ahí arriba”, comentó. “Siempre el primer partido en un torneo es muy duro, pero pudimos empatar. En el primer partido no merecimos empatar y merecíamos ganar. Manejamos los dos partidos, de principio a fin. Jugamos todo el tiempo en el campo del rival”, explicó.

Y pensando a futuro con mucho optimismo, agregó: “Tarde o temprano la situación va a estar y hay que tratar de aprovecharlas y por suerte hoy pudimos ganar”. Respecto de sus chispazos con Almada por la ejecución del penal, dejó de lado cualquier diferencia y le puso un poco de humor: “Thiago es un fenómeno, es nuestro capitán y bueno, se lo dejé y por suerte lo hizo”.

La familia y la novia de Barco en el estadio (@yaz.jaureguy)

El defensor que también puede jugar como carrilero por la izquierda fue acompañado en este partido por su familia y su novia, Yazmín Jaureguy, quien publicó una foto en una historia de Instagram y la frase “la familia siempre está”.

La Argentina quedó primero en la Zona B y supera a Paraguay por diferencia de gol (+2 contra + 1). En la próxima jornada que se llevará a cabo este fin de semana tendrá libre. El próximo martes jugará ante Chile y cerrará su participación en el grupo el viernes 2 de febrero ante el Uruguay. Los dos primeros de cada grupo se clasificarán para el cuadrangular final y los dos mejores se clasificarán a los Juegos Olímpicos de París 2024.