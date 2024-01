El argentino Manu Andújar ganó en cuatriciclos y sigue primero en el Rally Dakar: los resultados del día

Resumen de la etapa 10 del Rally Dakar 2024

Este miércoles se llevó a cabo la décima etapa del Rally Dakar en Arabia Saudita y hubo buenos resultados para los argentinos. El bonaerense Manuel Andújar venció en cuatricliclos y se mantiene como líder en la clasificación general. Mientras que el matrimonio cordobés, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, fueron segundos en clase T3 de los Side by Side (vehículos areneros) y son novenos en el global.

El parcial se corrió de forma íntegra en Al-Ula, con 371 kilómetros cronometrados y 238 de enlace. Allí Manu Andújar a bordo de su Yamaha Raptor impuso 4h49m23s para terminar adelante a falta de dos jornadas para terminar la carrera. Le sacó 2m38s al francés Alexander Giroud (Yamaha), quien busca repetir las victorias obtenidas en los últimos dos años. En la general, el de Lobos manda tras 55h56m50s y le lleva 8m51s al galo.

“Primero en la etapa y seguimos primeros en la general a pesar de una rotura en el kilómetros 300 donde se me desprendió una pisadera y un tanque. Pudimos solucionar rápido, volver a atacar y quedarnos con la etapa. Mañana se viene una de las etapas más duras esperadas este rally con 420 kilómetros de especial sobre piedras, vamos a salir a dar batalla”, contó Manu, que ya ganó el Rally Dakar en esta especialidad en 2021.

Mientras que Nico Cavigliasso cumplió con otra gran labor tras quedarse con el noveno parcial ayer. Hoy fue segundo y quedó a solo 1m26s del brasileño Marcelo Tiglia Gastaldi (Taurus), quien venció tras 3h44m13s.

Manuel Andújar venció este miércoles y continúa en la vanguardia en los cuatriciclos (A.S.O._Antonin_Vincent_DPPI)

En la general sigue arriba el estadounidense Mitchell Guthrie (Taurus), que suma 46h01m50s. Cavigliasso es noveno a 7h00m21s. El podio del día lo completaron otros argentinos, David Zille y Sebastián Cesana (Can Am), quienes son 29° en el global. En esta divisional el bonaerense Augusto Sanz, copiloto del portugués Ricardo Porem (Cam Am), resultaron octavos (7°).

En la otra especialidad de los coches areneros, la T4, hay navegantes argentinos: Fernando Acosta con el ecuatoriano Sebastián Guayasamín (Can Am), fueron octavos undécimos y son sextos en el acumulado. Facundo Jaton y el italiano Enrico Gaspari (Polaris), terminaron 12° (10°). Y Ricardo Torlaschi con la ítalo-española Christine GZ (Can Am), fueron 23° (13°).

En motos, Luciano Benavides (Husqvarna) fue sexto a 2m33s del estadounidense Ricky Bravec (Honda) que dominó la jornada 3h51m39 y se afirma en la vanguardia global tras 44h45m28s. Mientras que Kevin Benavides (KTM), fue octavo a 4m31s y en la general continúa quinto a 32m43s y el menor de los hermanos salteños es séptimo, a 51m42s.

Nicolás Cavigliasso ganó ayer y hoy fue segundo en su categoría (A.S.O._M.Kin_DPPI)

Los otros argentinos en la especialidad siguen adelante. Diego Llanos (KTM), que corre con el brazo derecho lesionado, fue 15° y marcha 20° en la clasificación general. Santiago Rostan (GasGas), fue 51° (41° en el total). En tanto que Sebastian Urquia (KTM) fue 85° (75°).

En autos festejó el el francés Guerlain Chicherit (Toyota), luego de 3h19m27s. El aún líder de la clasificación general, Carlos Sainz (Audi), sufrió tres pinchazos y lo salvaron las gomas que le dio su compañero de equipo, el sueco Mattias Ekström. El Matador terminó 25º en la jornada y su escolta, el francés Sébastien Loeb (Hunter), no pudo aprovechar para saltar a la punta del global ya que también tuvo dos pinchazos y el gato hidráulico no le funcionó bien y perdió tiempo. Ahora quedó a 13m22s del español.

Por último, entre los camiones, el neerlandés Gert Huzink fue el más rápido del día con su Renault C460 híbrido, después de 3h40m39s. A solo 1m08s terminó el checo Martin Macik (Iveco), quien lidera en la clasificación general con 47h07m48s y su escolta es el checo Aleis Loprais (Praga), quien se ubica a 2h06m08s.

Este jueves se disputará la penúltima etapa. El undécimo parcial que unirá Al-Ula con Yanbu. Serán extenuantes 420 kilómetros cronometrados (167 km de enlace) que tendrán otra vez muchas piedras. Gran parte de la carrera se definirá mañana.