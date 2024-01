“Es una vergüenza”: la furia de dos periodistas españoles fanáticos de Cristiano Ronaldo tras la consagración de Messi en los The Best

Las reacciones de periodistas españoles a Messi ganando su tercer The Best

El tercer premio The Best para Lionel Messi tomó por sorpresa a varios sectores del mundo del fútbol. Entre los que más se indignaron de una nueva consagración del astro argentino en la ceremonia que organiza de manera anual la FIFA aparecen periodistas afines a Cristiano Ronaldo, que estuvieron enfrentados a La Pulga durante su paso por el FC Barcelona y todavía mantienen ese rencor. El actual futbolista del Inter Miami quedó por encima de Erling Braut Haaland por un criterio de desempate y la indignación no se hizo esperar.

Uno de los primeros en reaccionar fue el íntimo amigo de CR7, Edu Aguirre. El integrante del equipo del Chiringuito TV estaba en la redacción en el momento del anuncio y se filmó el momento en el que el rosarino se consagró. “Que son los candidatos. ¿Pero quién lo ha ganado? Son los candidatos esos”, comentó en un instante de confusión. Cuando cayó que Messi era el ganador, arrancó con unos aplausos sarcásticos seguido de una frase: “Ni se esconden ya. Qué verguenza tío. Qué broma, ¿de verdad? No vale la pena, no me jodas. Da igual quién se lo merecía”.

A continuación, Tomás Roncero también apareció para explicar por qué es injusto que Lionel se haya quedado con el galardón. “Ni Messi, que de hecho no ha ido, pensaba que podía ganar este premio este año. La FIFA dice que ‘después del Mundial de Qatar’ pero el Mundial no entra. Se lo han dado como homenaje y por el peloteo. Out, out, out. The Best eres un desastre. Vergüenza me das. The Best eres The Last (el último, en español)”, dilapidó el periodista antes de retirarse de la cámara. Pocos segundos más tarde, Francisco Carrasco se asomó para dar su opinión: “No ha salido de ninguna gala con cara de campeón. Se ha quedado blanco”.

El momento en el que Messi ganó el The Best más allá de su ausencia en la ceremonia (Foto: Reuters)

En otro de los programas de la señal española, fue Diego Casals el que mostró su descontento en forma de pregunta. “¿Qué más tiene que hacer Haaland para ganar una distinción como esta?”, consultó al aire. Acompañado por un colega noruego, el nórdico también utilizó el sarcasmo para hablar del tema. “Caminar en la luna. No sé, algo así. Ha hecho todo lo posible. Así que caminar en la luna es lo que necesita hacer Haaland para ganar un premio”, lanzó Jonas Adnan.

Vale recordar que la votación contó con una particularidad y fue el empate en 48 puntos entre Messi y el delantero del Manchester City, mientras que Mbappé sumó 35 unidades. En este punto, la FIFA informó que el argentino se quedó con el trofeo por recibir más votos de capitanes. Según el artículo 12 de las Reglas de Asignación, si al terminar los ternados quedan empatados en las generales, se desempata con el que haya logrado más votos de “cinco puntos” por haber sido “elegido entre los capitanes de la selección masculina” (13 contra 11).

La Pulga, ganador del Balón de Oro en ocho ediciones, logró un récord en los premios The Best y con tres galardones (2019, 2022 y 2023) se despegó del portugués Cristiano Ronaldo (2016 y 2017) y el polaco Robert Lewandowski (2020 y 2021).