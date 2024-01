Lionel Scaloni ya tiene su calle en Pujato: el particular detalle que hizo furor entre los fanáticos de la Selección

Lionel Scaloni levantando la Copa del Mundo con la camiseta azul, una imagen similar al que aparece en el cartel de la calle que lleva su nombre (Photo by Julian Finney/Getty Images)

De vuelta en sus pagos para disfrutar de unas merecidas vacaciones, Lionel Scaloni vivió momentos muy emotivos en Pujato donde tuvo un sentido reconocimiento de la Municipalidad local. El entrenador de la selección argentina fue furor el año pasado luego de la consagración en el Mundial de Qatar. En su regreso también se hizo sentir en el pueblo que lo vio nacer, ubicado en el sur de la provincia de Santa Fe y de unos 4.000 habitantes. A partir de ahora una calle de esa localidad lleva el nombre del DT.

Cabe recordar que el presidente comunal, Daniel Quacquarini, afirmó a finales de 2022 que se iba a poner en campaña para poder honrar al estratega y un año más tarde pudo pudo cumplir con lo prometido. Se trata de una de las tres calles de la Plaza de las Américas, en el centro del barrio Las Ranas, que desde este fin de semana fue rebautizada como “Lionel Sebastián Scaloni”.

La calle que rinde homenaje a Scaloni y la imagen con la Copa del Mundo

El detalle del cartel que señala la vía es la foto de Scaloni levantando la Copa del Mundo luego de que su equipo venciera a Francia en la épica final. En la icónica imagen se lo ve con la camiseta argentina alternativa del Mundial Sub 20 que ganó en Malasia 1997. Este homenaje que le hicieron fue en el marco de otra visita a su tierra en la que también participó de un torneo de fútbol para chicos.

Se trató del Mundialito que se disputó en el Club Atlético Sportivo Matienzo: “Estoy emocionado de estar acá, encantado”, dijo el entrenador de 45 años, mientras sonrió dentro de la cancha. “Vamos a dejar jugar a los chicos”, añadió y luego se acercó al alambrado a saludar a la gente. Siempre fue muy querido en su pueblo, pero el haber comandado al plantel argentino a la gloria elevó su idilio con sus coterráneos.

Scaloni lució una camiseta con el logo de la institución y, en su espalda, tenía impregnado el número 1944, en referencia a la fundación de la entidad. Debajo, estaba vestido con una bermuda en medio de un sofocante calor con alta humedad. La organización del certamen incluía la inauguración de la iluminación del establecimiento, según la fuente citada.

Días atrás, Scaloni también fue noticia por invitar a un grupo de niños al interior del domicilio particular de sus padres, después de que los jóvenes se habían acercado al portón del garaje. Tras abandonar el lugar, los protagonistas dieron su testimonio a las cámaras. Uno de ellos, Benja, contó: “Me saqué una foto y me firmó una camiseta de Di María”. Y agregó: “Le dije que era más alto de lo que pensé y que era re buena onda”.

El entrenador de la selección argentina compartió una serie de momentos con los participantes del evento social

Otro de los testigos, Bastian, aseveró: “Emoción por verlo, un campeón del mundo. Me dijo ‘linda remera para salir’, la voy a guardar en un cuadro”. Scaloni, hincha confeso de Newell’s, dejó de lado la rivalidad y dejó su firma en dos casacas de Rosario Central. Es que el DT ya está por encima de cualquier duelo entre equipos debido al título conseguido en Qatar 2022.

Scaloni, que puso en duda su continuidad en el cargo como entrenador de la selección argentina, no volvió a hablar sobre su futuro y en principio seguirá hasta la Copa América que se jugará a mitad de año en los Estados Unidos. De momento, su equipo lidera la Eliminatoria para el próximo Mundial de 2026 que se jugará también en dicho país norteamericano que compartirá sede con Canadá y México.