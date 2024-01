El polémico antecedente entre Neymar y Dorival Junior en el Santos que acabó con la destitución del nuevo entrenador de Brasil

El cruce de Neymar y Dorival Junior durante su estancia en Santos

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció a Dorival Júnior como nuevo director técnico de la Selección de Brasil, después de despedir a Fernando Diniz tras la derrota 1-0 contra la Selección Argentina en el Maracaná. El estratega, que dejó una marca indeleble en el fútbol brasileño, ahora enfrentará el desafío de dirigir a estrellas de la talla de Neymar y Vinicius.

Te puede interesar: Ancelotti rompió el silencio y explicó por qué rechazó la oferta de la selección de Brasil: “No sé si estarán contentos con mi decisión”

Sin embargo existe un antecedente entre Dorival Júnior y el ex astro del PSG, quiens se cruzarán nuevamente tras su periodo conjunto en el Santos en 2010, donde a pesar de ganar la Copa de Brasil, tuvieron ciertos desencuentros. La situación que evidenció el mayor problema entre ambos fue cuando Dorival le indicó a otro jugador que ejecutara un penalti que Neymar quería patear, lo que derivó en el enojo de la joven estrella de 18 años, una serie de insultos a la vista de todos y en la separación temporal del jugador del plantel.

En una rueda de prensa posterior al incidente, Dorival Júnior alegó: “Nunca tuve un problema de indisciplina en mis equipos, con Neymar han ocurrido varios. Estoy haciendo todo lo que puedo para ayudarlo”. Y agregó: “Es un tiempo necesario para una recuperación de Neymar en todos los aspectos. Para él va a ser muy bueno. Tomo esta decisión consciente, por la gravedad de los hechos”.

Te puede interesar: Rodrygo sorprendió y se sumó a la moda “dental grillz”: el costoso valor y sus efectos nocivos

Tras ser apartado por dos partidos, Neymar y Dorival no volvieron a tener roces significativos. A la hora de hablar sobre su despido del Santos, Dorival explicó: “Neymar se descontroló en un partido pero se arregló rápido, es una persona con la que se puede hablar. Yo me fui porque no me gustó la reacción de la directiva, no por Neymar”.

Dorival Júnior debutará en su nuevo cargo en marzo (Efe)

Hoy, a los 61 años, Dorival Júnior tiene el objetivo de guiar a Brasil a una exitosa participación en el Mundial de 2026. Comenzará su gestión con amistosos internacionales contra Inglaterra y España en marzo, que se jugarán en Londres y Madrid, respectivamente.

Te puede interesar: En Brasil aseguran que Neymar será padre por tercera vez a meses del nacimiento de su segunda hija y tras la ruptura con Bruna Biancardi

Conocido como El Guardiola de Brasil, como lo describió Thiago Maía, jugador de Flamengo, Dorival cuenta con una trayectoria destacada, sobre todo en Brasil, donde dirigió a numerosos clubes. Nunca ha ejercido su labor en el exterior, pero es reconocido por su estilo de juego basado en la posesión de la pelota y tácticas constantemente innovadoras.

Luego de su período en Santos, Dorival llevó al Inter de Porto Alegre a ganar la Recopa Sudamericana en 2011. El año 2022 fue uno de los mejores de su extensa carrera tras ganar la Copa Libertadores y la Copa de Brasil con Flamengo. Su retorno a San Pablo culminó con la celebración de la Copa Sudamericana 2023, lo que finalmente le valió su lugar al frente del equipo nacional de Brasil.