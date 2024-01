Una figura del Barcelona aseguró que a Piqué no le gustaba entrenar y contó cuál fue su reacción al ver a Messi por primera vez

Una figura del Barcelona habló de Messi y Piqué

En el ecosistema digital, las entrevistas de personalidades se han tornado eventos imperdibles para los aficionados que siguen a sus idolos a través de plataformas de streaming. Un claro ejemplo de esto fue la charla que tuvo lugar este martes cuando el mediocampista del FC Barcelona, Pedri, se sumergió en una conversación con el conocido streamer Ibai Llanos, en su canal de Twitch. La entrevista abarcó desde los pormenores de la vida de vestuario hasta los secretos detrás de su dieta.

El canario, que se ha ganado el corazón de los blaugranas, no dudó en compartir anécdotas sobre sus compañeros de equipo y revelaciones personales. Una figura que destacó en el relato fue Gerard Piqué, del cual Pedri dijo: “Coincidí con Piqué en el vestuario. Era un genio y me reía muchísimo con él”.

Sin embargo, cuando Ibai le preguntó si era cierto que no le gustaba entrenar, Pedri afirmó: “Bueno él lo dijo, que no era su fuerte ir a entrenar. Cuando se ponía a entrenar, bien, pero empezar era complicado. Lo importante igual es el partido, allí era buenisimo pero en los entrenamientos no le pidas mucho”, sentenció entre risas.

Durante la entrevista, los espectadores fueron testigos de sinceras confesiones, como cuando Pedri rememoró su asombro al encontrarse cara a cara con Lionel Messi: “Tuve la suerte de coincidir con él y fue una barbaridad. Nada más verlo entrenar me preguntaba qué hacía ahí con él, era una locura”.

Me acuerdo que el primer día entré al vestuario, lo vi a él y me quedé de piedra”, producto del impacto de jugar al lado de quien considera “el mejor de la historia”. Ese detalle es algo que, junto a su talento, ha contribuido a su perfil como jugador.

Messi y Pedri compartieron equipo en Barcelona (Efe)

Pero la faceta más humana de Pedri emergió al discutir su régimen alimenticio y el sacrificio que esto conlleva, incluida la renuncia a las deliciosas croquetas de su madre. “Las croquetas de mi madre, que me gustaban mucho, ya no las puedo comer. Son una de las cosas que más pena me da no poder comerme, pero es lo que toca”, relató el joven.

Desde su debut con el equipo azulgrana en la temporada 2020/2021, Pedri ha atravesado diversos obstáculos. Además de las lesiones, el coronavirus también ha interrumpido su carrera. A sus jóvenes 17 años, el centrocampista ha tenido que adaptarse a una nueva vida que implica una exigente adaptación física y nutricional.

El vínculo que se ha formado entre la joven estrella y sus seguidores, así como sus colegas en el terreno de juego, refleja una prometedora carrera que, sin embargo, se ha visto empañada por continuas interrupciones debidas a lesiones. El jugador se ha enfrentado a largos periodos de recuperación, sumando unos 380 días de baja y perdiéndose un total de 69 partidos hasta la fecha. La situación es tan palpable que su compañero en la selección española, Pau Torres, expresó: “Creo que él no está disfrutando del fútbol, y el fútbol español tampoco, porque es un jugador diferente que España y la Liga necesita”.

Actualmente, tras enfrentar dificultades con su lesión muscular, Pedri trabaja enfocado en su recuperación y en mantener un estilo de vida saludable, esperando así retomar su lugar como una pieza crucial en el futuro del Barça.