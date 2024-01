Un astro del Barcelona eligió entre Boca y River: la peculiar anécdota que lo ayudó a definir su favorito

Pedri debió elegir entre Boca y River, en medio de un streaming con Ibai Llanos

El Superclásico del fútbol argentino, Boca Juniors vs. River Plate, es un evento que trasciende fronteras. Se trata de un partido único por la envergadura de sus rivales y el color de su gente. En España conocen mucho lo que significa este duelo y una joven figura del Barcelona, Pedri, tuvo que expresar su simpatía por uno de los dos equipos en un entretenido streaming con Ibai Llanos.

En una de las preguntas que le hicieron al volante de 21 años debió elegir entre los dos equipos más populares de la Argentina. El nacido en Tenerife el 25 de noviembre de 2002 dudó en dar su respuesta ya que el propio Llanos le advirtió “ten cuidado con esta pregunta”, aunque el streamer le contó que cuando se lo preguntaron respondió sin rodeos “Boca Juniors, sin ningún tipo de problemas, hace años”.

Acto seguido, Pedri confesó que “la verdad que creo haber visto un solo Boca-River en mi vida, que ganó Boca, así que vamos por el ganador”, expresó sonriente, con la complicidad de Llanos que también celebró la respuesta del jugador del Equipo Culé.

La entrevista se hizo este martes y generó una revolución entre los seguidores del futbolistas y del influencer, que suele conseguir que los protagonistas se descontracturen y rompan el molde en sus declaraciones. En otro segmento importante Pedri elogió a un campeón mundial con la Argentina en Qatar y de brillante presente en su club. Ante la pregunta de qué jugador le gusta por su forma de jugar, respondió: “Me gustaría que Haaland fuera el sustituto de Lewandowski, que no jugará con nosotros hasta los 60 años. También está Julián Álvarez, que me gusta mucho”.

Pedri pudo compartir cancha con Messi en el Barcelona y lo llenó de elogios al crack argentino (EFE/ Enric Fontcuberta)

Además se refirió a Lionel Messi al que llenó de elogios: “El mejor de la historia. Tuve la suerte de coincidir con él. Verlo entrenar era una locura. Daba mucho respeto. El primer día que lo vi en el vestuario me quedé como una piedra. Fue al primero que vi”. Al crack argentino lo incluyó en su once ideal: “Ter Stegen, Alves, Piqué, Sergio Ramos, Alba, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, Cristiano y Neymar. Y entrenador Luis Enrique, me encanta”.

Pedri es una de las máximas promesas del fútbol español, pero en las últimas tres temporadas sumó siete lesiones, todas ellas musculares, que lo marginaron de los campos de juego. No obstante, es tal su capacidad y técnica que cada vez que estuvo en cancha descolló al punto de integrar el plantel de la selección española en el pasado Mundial Qatar 2022.

Esas bajas lo llevaron a sufrir varias críticas a las que respondió: “No miro redes sociales y si tengo un día malo, tampoco. Twitter ni lo uso. Cuando se habla de que van a echar o no al entrenador ni se habla dentro del vestuario. Te enteras de las cosas por lo que te dicen los amigos, pero poco más”. Sobre su vida nocturna indicó que “todo el que habla de que tengo que tener una vida más saludable es mentira. Me duele todo lo que se dice. No salgo para nada”.

Esta temporada lleva solo once partidos con un gol y una asistencia. En su acumulado en el Barcelona, ostenta 120 partidos, firmó 17 tantos y dio nueve pases gol. Aún se encuentra marginado por lesión y aseguró que “no sé cuándo volveré. No tengo fecha marcada, pero espero estar pronto”.