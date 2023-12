Maravilla Martínez recordó el suceso paranormal que tuvo y reveló el encuentro de su madre con un extraterrestre: “Le cambió la vida”

Maravilla Martínez reveló el encuentro de su madre con un extraterrestre

Sergio Martínez se corrió por un momento de su lado deportivo y sorprendió al revelar el encuentro que su madre tuvo con un extraterrestre. No es la primera vez que Maravilla se refiere a sus sucesos paranormales, en especial con avistajes de ovnis, pero esta vez le sumó el diálogo que le cambió la vida para siempre a su mamá.

A la hora de repasar su infancia, el boxeador argentino ex campeón mundial explicó por qué de niño le decían el raro. “Situaciones relacionadas con lo paranormal. Ovnis en Capilla del Monte (Córdoba). Vi un montón, todos sabemos que existen, lo que no sabemos es qué son. Vi un pedazo de nave gigante, con todas sus ventanitas. Un amigo la grabó y la tiene”, aseguró en una entrevista con Terapia Picante. Mientras se desarrollaba la entrevista con el canal de Youtube, Sergio Martínez reveló el encuentro que tuvo su madre con un extraterrestre y cómo esto le cambió la vida para siempre: “Mi madre tuvo un contacto como estamos hablando vos y yo ahora con un ser que bajó”.

Y brindó detalles de lo que ocurrió con su mamá después del contacto con extraterrestres. “Mi madre fue una persona hasta ese momento y una persona absolutamente distinta desde ese momento en adelante, desde 2014 en adelante… Tuvo una conversación de como cinco minutos y lo último que le dijeron fue ‘vos tenés que ser feliz, ahora vas a ser feliz’”. Maravilla Martínez contó los problemas de depresión que sufría su madre y cómo desde este suceso cambió para bien. “Mi madre era una mujer con una infelicidad galopante, toda su vida, era insoportable mi vieja. Y partir de ese momento, dan ganas de estar cerca de ella. Antes daban ganas de alejarse”.

“Hizo un clic absoluto. Estaba con una depresión muy fuerte que casi se la lleva puesta, se quería ir, hizo lo posible para irse un par de veces. A partir de ese día conoció al que yo lo llamo mi padre blanco, porque mi viejo es negro, y se llevan maravillosamente bien. Le cambió la vida a mi madre ese encuentro en Capilla del Monte”, concluyó.

En abril de 2020, desde Madrid, Martínez había contado al programa Mundo Extraño, de radio Con Vos, una particular anécdota de la vez que tuvo un encuentro paranormal: “Tengo un montón para contar. El 31 de diciembre de 1999, en las Cuevas de Ongamira (Córdoba), estábamos con una novia que tenía yo acampando en un lugar donde no había nada. Vimos como cientos o miles de OVNIS. Era difícil saber la cantidad. Aparecieron de la nada, eran aparatos metálicos y otras eran como luces extrañas que dejaban un arcoíris dorado en el cielo. Eran objetos voladores que no se podían identificar, por eso les digo ovnis. Algunas sí eran naves porque les vimos el metal. La cantidad eran increíble, no llegamos a ver todo de la cantidad de cosas que pasaban por el aire. Pasaban a gran velocidad, volvían, subían y bajaban”.

Sergio "Maravilla" Martínez superó al colombiano Jhon Teherán en Argentina. Instagram @chinomaidana_promotions

Sergio Martínez continúa esperando su chance mundialista, aunque esta posibilidad quedó trunca tras sus diferencias con su propio manager, Elvis Grant. Fue el propio quilmeño quien deslizó que está prácticamente al borde de colgar los guantes, luego de frustrarse la anunciada pelea con el italiano Etinosa Oliha por el título mundial mediano de la IBO (Organización Internacional de Boxeo).

“Grant es un tipo bravo. Cinco días antes de pelear en el Luna me había ordenado de malos modos que no peleara, a lo cual me negué porque quería honrar mi compromiso con los organizadores de la velada, la gente de ESPN. Desde entonces no hablamos y como él tiene amigos en la IBO, chau pelea por el título, ese sueño se esfumó”, reconoció el ex campeón mundial superwelter y mediano en diálogo con Télam, desde Madrid.

Consultado por los estados de ánimo que promovió semejante noticia, Maravilla detalló: “Me cayó mal y estuve amargado y triste el viernes pasado. Y también parte del sábado. Hasta me dije que jamás volvería a meterme otra vez en un gimnasio, pero el domingo ya me sentí mejor y se me pasó”.

De 48 años y una relevante foja de 57-3-2, Martínez interpretó como tácito que acaso ya sea un boxeador retirado: “La edad influye, claro, eso complico todo, pero también influye para tomarme esto como lo que es: un mal trago. Llevo 28 años en el boxeo y aunque no me las sé todas, nadie se las sabe todas, sé que en el boxeo internacional muchas cosas se manejan por amiguismos, simpatías y antipatías”.

“Volví al gimnasio y seguiré yendo. Necesito sentirme bien y verme bien. No me permito estar con 25 kilos de sobrepeso, salvo que, por ejemplo, sea la exigencia para trabajar en una película. Por ahora estoy afuera del boxeo, aunque nadie sabe. Todo lo que venga en ese sentido será un regalo del cielo”, cerró.