La insólita lesión que sufrió Wembanyama en la previa de un partido y generó indignación en la NBA: “Ves el video y uno no lo puede creer”

La insólita lesión que dejó a Wenbamyama fuera del partido contra los Dallas Mavericks

La joven estrella de los San Antonio Spurs y primera selección del Draft 2023, Victor Wembanyama, sufrió una insólita lesión en el tobillo durante el calentamiento previo al partido contra los Dallas Mavericks. La dolencia parecía menor al principio pero la decisión del equipo de descartar su participación en el juego por precaución reveló su potencial seriedad y frustró un esperado duelo europeo contra Luka Doncic.

El incidente ocurrió cuando el francés, tras encarar hacia el aro y encestar una simple bandeja, pisó accidentalmente el pie de uno de los alcanzapelotas de la franquicia de Texas que estaba a pocos metros, lo que provocó la torcedura de su pie. Automáticamente levantó la pierna y comenzó a caminar con gestos de dolor que encendió las alarmas. Aunque el jugador intentó continuar la entrada el calor, el staff técnico prefirió no arriesgarlo dada la situación delicada del equipo en términos de resultados esta temporada.

Gregg Popovich, entrenador de los Spurs con una vasta experiencia en la NBA, se mostró sorprendido por la forma inusual de la lesión. “Estaba entrando en calor y cayó sobre el pie de un ballboy. Se torció el tobillo. Seguramente podría haber jugado, si era un partido clave de playoff seguro hubiera jugado. No estaba feliz al respecto. Cuando ves el video, uno no lo puede creer”, explicó. A pesar de la importancia del partido, el coach ratificó que no valía la pena correr el riesgo y más aún cuando San Antonio se encuentra en la última posición de la Conferencia del Oeste con miras a conseguir una nueva selección de privilegio para el Draft del año entrante.

Wemby miró el partido desde el banco tras lesionarse en la entrada en calor (Foto: Usa Today)

Wembanyama venía de faltar el partido contra Milwaukee Bucks debido a molestias en la misma zona y el cuerpo médico no quiere forzar ninguna acción innecesario al tratarse del mayor capital que tiene la franquicia cinco veces campeona de la NBA en este momentos. Sin embargo, se espera que Victor se recupere para el próximo partido de los Spurs ante Utah Jazz o para el back to back frente a Portland Trail Blazers.

Mientras tanto los Dallas Mavericks, con Doncic a la cabeza, aprovecharon la ausencia del pívot francés y se despacharon con un contundente 144-119. El esloveno logró su rutinario triple doble con 39 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias, además de un robo y un bloqueo, para llevar a su equipo a una victoria con una actuación destacada que lo mantiene en lo alto de la lucha por el MVP de la temporada junto a Joel Embiid.

Los texanos se recuperaron así de una racha de derrotas y se colocaron en la sexta posición en el ranking de la Conferencia del Oeste por un récord de 17-12. La mentalidad del ex Real Madrid y su equipo es la preparación para el histórico desafío que representan los Phoenix Suns en el evento especial de Navidad, el cual será transmitido por la televisión nacional de los Estados Unidos.

En San Antonio, además de lidiar con la lesión de su jugador estrella, el equipo sigue sufriendo en la clasificación y apenas cosechó una victoria en sus últimos 23 juegos. La única nota positiva para los Spurs es que su mala racha no es tan catastrófica como la de los Detroit Pistons, quienes establecieron un récord negativo en la liga con 26 derrotas consecutivas y están a dos caídas de igualar el récord de los Philadelphia 76ers de 2015-2016 cuando llegaron a perder 28 veces consecutivas en la temporada.

El estado de Wembanyama será seguramente seguido de cerca por los aficionados y el equipo técnico, pues su talento es visto como un elemento crucial para el futuro éxito de los Spurs. Su recuperación es ahora una prioridad, especialmente en un equipo que busca reconstruirse y mejorar su desempeño en la liga.

EL RESUMEN DE SAN ANTONIO SPURS 119 - 144 DALLAS MAVERICKS POR LA NBA