Lo Celso contó que junto al Cuti Romero fastidiaron al brasileño Richarlison tras ganar el Mundial: “Lo volvimos loco”

Desde hace rato, Tottenham cuenta con una constelación de estrellas en su plantilla. El conjunto inglés cuenta en sus filas con los argentinos campeones del mundo Cristian Romero y Giovani Lo Celso (quien quedó afuera de la lista de 26 por lesión, pero acompañó al grupo), el arquero francés Hugo Lloris, el mediocampista uruguayo Rodrigo Bentancur, el volante croata Ivan Perisic, el delantero surcoreano Heung-min Son y el brasileño Richarlison, con el que hubo pica sudamericana.

Te puede interesar: El parte médico oficial del Pocho Lavezzi confirmó la fractura de clavícula y planteó dudas por unas “heridas superficiales” en el abdomen

Reveló Gio Lo Celso, en diálogo con ESPN, que luego de haberle ganado la final de la Copa América, la Copa del Mundo en Qatar y el último clásico por Eliminatorias Sudamericanas en el Maracaná, se dedicaron a cargar al capixaba: “La primera semana lo volvimos loco, cuando volvimos con el Cuti lo volvimos loco. Ya ahora que pasó un poco más de tiempo no, pero cada tanto algún comentario que otro les cae. Siempre con buena onda, porque hay una buena relación”.

A mediados del año pasado, luego de los ásperos cruces que habían tenido en los Argentina-Brasil y algunos comentarios de Richarlison que no habían caído bien en el seno albiceleste, se reencontraron en la concentración de los Spurs y el video de su primer saludo se viralizó en las redes. Los compañeros, a la espera de la reacción de los tres, gritaron y celebraron la unión, fundamental para seguir adelante con el equipo y conseguir buenos resultados.

Richarlison Se Encontró Con Cuti Romero Y Lo Celso En Tottenham

Respecto al Cuti, Lo Celso opinó: “Acá ya lo quieren mucho, es un referente dentro del club, en el vestuario. Es el segundo capitán detrás de Son, que lleva muchísimos años. Lo veo muy bien, cada vez más adaptado y referente, transmitiendo mucho. Contagia en los entrenamientos y los partidos. Tenerlo a él en el equipo nos da un plus a nosotros”.

Te puede interesar: Calcado: el gol de Ángel Di María en Benfica que recordó un histórico tanto con la selección argentina

Otro de los argentinos que pasó a formar parte estable del plantel en esta temporada fue Alejo Véliz, ex Rosario Central como él. “Se lo ve muy bien. Cuando llegás a Europa, la adaptación no es fácil y más a una liga como esta, la Premier, con lo que son los entrenamientos. Escucha, aprende, ya tuvo minutos, cada vez se siente más cómodo y entiende más el idioma, porque al principio llegás y no entendés nada. Hay un grupo y vestuario hermoso que habla mucho españoñ. Lo tenemos cerquita, pero va a tener muchos más minutos y van a llegar los goles”, comentó Gio sobre su coterráneo.

OTRAS FRASES DE GIO LO CELSO

Te puede interesar: El golazo de tiro libre que le anularon a Julián Álvarez en el empate de Manchester City

· La final entre Central y Platense. “Lo vi en casa, solo, porque al otro día entrenábamos temprano. Por eso no lo vi con Alejo, que sí vimos los otros. El partido era tarde acá. Por suerte tuvo final feliz. La gente se merecía una alegría así. Nos llenó de orgullo y felicidad”.

“Al principio no imaginamos algo así, pero después del clásico que empezó una racha muy linda, que el equipo estaba avanzado... Los cuartos era un partido, podía ser para cualquiera, y la gente creyó que se podía ser candidato. Ahí la gente estaba entusiasmada”.

· La final contra River de esta noche. “Imagino que será un partido similar al de Córdoba. River es un equipo con jerarquía, tiene grandísimos jugadores que marcan la diferencia. Central viene de ganar la final, con un envión anímico importante. Será una final disputada, como el último partido. Ojalá se cierre el año de la mejor manera”.

· El posible regreso de Di María a Central. “Ojalá, sería un sueño tanto para los hinchas como para él. No es fácil, no es sencillo. Es un jugador que dejó una marca imborrable en toda Europa. La gente está entusiasmada, la gente del club está haciendo bien las cosas. Ojalá se pueda dar, sería increíble también para el fútbol argentino. A la cancha que vaya, será recordado por todos. Eso también hace crecer al fútbol argentino”.