El dolor de un campeón del mundo con la selección argentina tras someterse a una cirugía: “No estaba a la altura para competir”

La publicación de Juan Foyth

La selección argentina dejó atrás un año dominado por el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El equipo liderado por Lionel Scaloni cerró un balance de cinco victorias en seis presentaciones para quedarse en la cima de la tabla sumado a distintos triunfos en sendos amistosos de preparación y, a la espera de la vuelta a la actividad en marzo próximo, el entrenador tiene un nuevo dolor de cabeza para seguir de cerca en las semanas venideras.

La preocupación comenzó el último jueves, cuando Juan Foyth se retiró lesionado durante el complemento del cruce de Villarreal ante Rennes por la Europa League debido a una molestia. Su ausencia en la derrota por 4-1 ante Real Madrid volvió a encender las alarmas y este jueves se confirmó que estará un tiempo fuera de las canchas, luego de ingresar al quirófano. “Después de ya casi un año sin poder competir como quisiera, después de pensar y hablar con la gente que me rodea, decidimos junto al club volver a operar el hombro”, escribió el campeón del mundo a través de una publicación realizada en su cuenta personal de Instagram.

El lateral derecho de 25 años lamentó no poder ser de la partida en los próximos partidos del Submarino Amarillo: “Me duele dejar a mis compañeros un tiempo, pero más me dolía sentir que no estaba a su altura para competir y ayudar al equipo. Hoy estoy tranquilo sabiendo que hice todo para estar bien pero muchas veces las cosas no salen como uno quiere. Ya estoy pensando en la vuelta y apoyando a mi equipo desde donde pueda”.

El autor de un gol y una asistencia en 16 partidos de la actual temporada es una baja sensible para el DT, Marcelino García Toral, debido a la compleja situación en La Liga. La victoria de este miércoles ante Celta, rival directo en la lucha por evitar el descenso, lo alejó de la zona roja hasta quedar en la 13ª posición con 19 puntos, a 6 unidades del elenco de Vigo, que sería el último en bajar de categoría.

Juan Foyth besa la medalla de campeón (Foto: Reuters/Carl Recine)

Esta noticia se agrega a la extraña salida de Enzo Fernández en el último compromiso del Chelsea. El volante con pasado en River Plate se retiró a los 30 minutos de la victoria por penales ante Newcastle por la Copa de la Liga de Inglaterra y abandonó Stamford Bridge con lágrimas en sus ojos. Los Blues informaron que había llegado al encuentro con síntomas febriles durante los días previos y el jugador optó por arriesgar su físico, aunque en la señal deportiva ESPN sorprendieron al revelar que sufre una pubalgia crónica.

Foyth llegó al fútbol español en octubre de 2020 proveniente del Tottenham de Inglaterra y acumula más de 110 partidos con la camiseta de la escuadra de Castellón con un total de cuatro tantos y seis pases gol. Su rendimiento lo catapultó a estar en la mira de Xavi Hernández para ser refuerzo del Barcelona en el último mercado de pases, aunque las tratativas nunca llegaron a buen puerto. El joven surgido en Estudiantes de La Plata debe encaminar su recuperación con el foco puesto en mantener ritmo futbolístico y tener posibilidades de jugar la Copa América 2024 con la Argentina.

En este sentido, Villarreal emitió un comunicado para brindar mayores certezas sobre la situación de su dirigido: “Juan Foyth ha sido intervenido quirúrgicamente en su hombro derecho para solucionar los problemas de inestabilidad que arrastraba. La intervención la ha realizado el Doctor Carles Torrens en el ICATME-DEXEUS, bajo la supervisión de los servicios médicos del Villarreal”. “El tiempo de recuperación estará supeditado a la evolución del jugador. El Villarreal quiere desearle una saludable y pronta recuperación a uno de los capitanes del primer equipo”, añadió.

La Liga de España entrará en receso por las fiestas de Navidad y Año Nuevo desde el 22 de diciembre hasta el 1 de enero. Los compañeros de Foyth reaparecerán el martes 2 ante Valencia en Mestalla, enfrentarán el domingo 7 a Unionistas de Salamanca por los 16avos de final de la Copa del Rey y el sábado 13 visitarán a Las Palmas por el campeonato doméstico.