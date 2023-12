Las revelaciones de uno de los alfiles de Scaloni: el secreto del nivel de Messi, la inclusión de Di María en la final y la foto viral con Aimar

La foto que compartió el analista de video de la selección argentina, Matías Manna, con Pablo Aimar

Lionel Scaloni es la cara visible de una maquinaria compuesta por pequeños engranajes que cumplieron a la perfección su trabajo con el fin de alcanzar la tercera estrella en el Mundial de Qatar. Matías Manna, analista de videos, es una de esas poleas que sumó su aporte para que la Scaloneta funcione hasta lo más alto del podio. A un año de ganar la Copa, el auxiliar del cuerpo técnico de la selección argentina dio una entrevista donde reveló distintas perlitas del proceso.

El encargado de recopilar información del equipo propio y el ajeno contó cómo se desarrolla la dinámica de trabajo con el DT: “Si hablan todos, todo el tiempo, se pierde el objetivo de la comunicación. Uno de los objetivos que hay que tener como una buena charla es que en 5 o 7 minutos hay que explicar muy bien. Los que estamos al lado de Leo (Scaloni) ayudamos para que eso ocurra. Creo que es una de las claves que tiene Leo como entrenador, que es concreto, nítido, claro”.

En la entrevista con Perros por Urbana Play, también contó cuál es el secreto del buen rendimiento que tuvo Lionel Messi en esta gestión técnica: “Yo vengo cebado con la línea de cinco porque para mí perdemos un jugador en el centro del campo. Siempre fui muy obsesionado de ver qué necesita Messi en el equipo, y Messi necesita buenos centrocampistas. A lo mejo salí igual jugando de otra forma, pero creo que el mejor Messi que vimos para este Mundial, o este Messi actual que es buenísimo, tanto como los otros, se rodea de buenos centrocampistas. Y creo que este es uno de los secretos para mí de este equipo. Los mediocampistas nuestros como Alexis (Mac Allister), Paredes, Enzo, De Paul Gio... Tienen eso, son todas Ferraris, pero saben frenar y acelerar. Otros jugadores más físicos no lo tienen y creo que esa es la esencia de nuestro fútbol”.

Manna afirmó que su trabajo son “muchas horas” de visualizar distintos partidos, pero luego eso debe resumirse abruptamente al dialogar con el entrenador: “Termina todo en que me dice Mati, en un minuto decime las tres claves que hay para este partido”.

Al mismo tiempo, reveló que en el duelo contra Polonia, el tercero de la fase de grupos, entrenaron puntualmente una situación de juego similar a la que derivó en el gol de Alexis Mac Allister: “Uno de los puntos que habíamos visto era que el DT de Polonia admiraba a Mourinho, que hace un concepto defensivo muy determinado que es que los defensores de meten en el área chica muy rápido en los centros. Habíamos entrenado y explicado que en realidad buscábamos el centro atrás para la aparición de un interino, que era Alexis Mac Allister en ese momento. A los 45 segundos del segundo tiempo pasó un gol bastante similar a eso”.

Detrás de aquellas indicaciones previas a Polonia también se dio una situación singular que el analista de video revivió: “Vino un jugador que iba a ser suplente, Pezzella, que había jugado en el Betis contra la Roma de Mourinho. Habían entrenado ese concepto. Cuando termina la charla me dice: ‘Mati, nosotros entrenamos de tal manera’. Eso se lo comunico a Leo y a Pablo mientras caminábamos para entrar al último entrenamiento antes del tercer partido y ellos modifican algo del entrenamiento por lo que dijo un suplente. Hay un clima de trabajo que está bueno, porque en otro momento a lo mejor el suplente no se anima a hablar o yo no me animo a hablar con el entrenador”.

Otro movimiento táctico que fue clave se dio con la inclusión de Ángel Di María en la final ante Francia: “Ángel había jugado algunos partidos ahí. Pero todas las decisiones son del entrenador, la cabeza es él. Venía de una lesión, con una carga. Estábamos viendo Francia-Marruecos y hubo una jugada de un jugador Marroquí que está en la Premier League, un extremo izquierdo. Estábamos mirando el partido con Leo, con los hijos de él en la oficina, y hubo dos o tres jugadas de este jugador sobre Koundé, que es el lateral central de Francia, y como que él dijo ‘che, si juega Ángel tiene que jugar por ahí'. Creo que la decisión más importante de la historia del fútbol argentino fue esa”.

El posteo de Matías Manna

Manna fue protagonista también en las últimas horas de una singular fotografía en sus redes sociales junto con Pablo Aimar, principal ayudante de Scaloni. Ambos capturaron una postal ante un espejo que tenía el lema “campeón mundial”. “Festejo a 1 año del 18.12.22″, escribió Manna en sus redes y recibió los guiños de Scaloni (”Qué dúo”, firmó el DT) y Di María (”Qué foto papá”).