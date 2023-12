El violento asalto que sufrió un jugador del PSG junto a su esposa influencer y sus hijos: fueron agredidos y secuestrados en su casa

Alexandre Letellier y su familia sufrieron un violento robo (REUTERS/Johanna Geron)

Un hecho delictivo generó conmoción en Francia. El arquero del PSG Alexandre Letellier y su familia fueron víctimas de un robo en su residencia en Hardricourt, Yvelines. Este lunes durante la madrugada, cuatro ladrones ingresaron al hogar del guardametas de 33 años y demandaron por dinero y joyas.

La esposa de Letellier, Chloé, que es influencer en las redes sociales, junto a sus dos hijos menores (de dos y seis años), fueron amenazados en su residencia. Durante el hecho, los ladrones no dudaron en emplear la violencia y le pegaron un golpe en el rostro a la pareja del futbolista mientras sostenía a uno de sus hijos, según indicó el diario Le Parisien. Más allá de esa agresión, también la amenazaron de muerte.

El periódico dio detalles de cómo se produjo el violento robo. El arquero y el resto de los integrantes del hogar fueron despertados alrededor de las dos de la madrugada por el sistema de alarma al mismo tiempo que los cuatro ladrones ingresaban a su jardín y luego a su casa. Acto seguido, los Letellier intentaron dar aviso a la policía, pero los delincuentes impidieron esa comunicación y los reunieron en una habitación de la casa.

Según una fuente cercana al hecho delictivo, la Brigada de Lucha contra los Bandidos (BRB), encargada del caso, confirmó que en el lugar se encontró un cuchillo. Además, el reporte indicó que durante el arresto de uno de los sospechosos, la policía utilizó una pistola de impulsos eléctricos, conocida mundialmente como Taser. La situación se produjo cuando el individuo intentó escapar saltando desde el balcón que da a la entrada de la casa.

Soccer Football - Ligue 1 - Paris St Germain v Stade Rennes - Parc des Princes, Paris, France - March 19, 2023 Paris St Germain's Alexandre Letellier during the warm up before the match REUTERS/Gonzalo Fuentes

Tres de los cuatro delincuentes fueron detenidos y el cuarto logró escapar. Dos de los ladrones son menores y el otro dato que dejó las primeras horas de la investigación fue que un policía resultó herido. Luego del intento de robo, la policía judicial de Versalles quedó al frente del caso sobre extorsión con armas y secuestro.

Letellier es un referente del PSG, ya que dio sus primeros pasos en la división Reserva del club de París en la temporada 2009-2010. Tras jugar en otras instituciones como Angers, o Troyes, en 2020 retornó a la capital de Francia. Viene de ser suplente en el último duelo ante Lille (1-1), en lo que fue solo su segunda convocatoria de la campaña.

En las últimas horas, Chloé, la pareja del jugador y que tiene más de 300 mil seguidores en Instagram, publicó un mensaje en sus redes sociales: “Muchas gracias por todos sus mensajes. Físicamente, estamos bien”, dijo la emprendedora digital que se sacó con el portero y que contó hace poco tiempo que su vida cambió tras convertirse en influencer.

“Llegué a este ambiente con ideas preconcebidas pero me hizo cambiar de opinión. Cuando comencé a despegar en Instagram, fue cuando tomé conciencia de la etiqueta que tenía al recibir mensajes. Los atajos son rápidos: futbolista, dinero, buena vida… Va rápido. Si se hubieran interesado por mi vida como mujer, habrían entendido que no es así en absoluto. Eres más propenso a las críticas. Al principio no lo logré en absoluto. Convertirme en madre ha logrado mucho para mí. No soy lo que dicen los que odian, no estoy con mi marido por el dinero. Es el ataque fácil”, dijo la esposa de Letellier en el podcast Muffin Game.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que un futbolista del Paris Saint Germain es víctima de un robo. En julio de 2023, Gianluigi Donnarumma, el guardametas italiano que es titular en el conjunto parisino sufrió un hecho violento junto a su pareja: fueron atados en su hogar en el distrito VIII de París y les robaron unos 500.000 euros. Además, tuvieron que ser trasladados a un hospital por haber sido heridos con un arma blanca.

Alexandre Letellier junto a su familia

Una postal del casamiento de Alexandre Letellier y su pareja Chloé

La pareja del arquero del PSG es influencer