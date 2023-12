Cómo les fue a los héroes de La Scaloneta tras la consagración en el Mundial de Qatar: los que se potenciaron con la gloria y el caso más complicado

Se notó en envión anímico que sufrieron los futbolistas tras la consagración en Qatar (Foto: Reuters)

Para un futbolista profesional, el ganar la Copa del Mundo puede impactar de distintas maneras en su carrera profesional. Algunos se convierten en estrellas en sus equipos, otros logran encontrar el protagonismo que hace tanto buscaban y hasta hay casos de que bajan el nivel luego de un logro tan importante. La selección argentina fue de menor a mayor hace un año en Qatar, con varios cambios de nombres dentro de la formación titular y un promedio de edad bajo que deja soñar de cara al 2026.

Te puede interesar: Las 32 mejores fotos del camino de Argentina hacia la gloria en la Copa del Mundo en Qatar

Cuando se pone la lupa sobre lo que fue este último año, la gran mayoría de los 26 futbolistas que fueron parte del plantel campeón se afianzaron, algunos en menor y mayor medida, dentro de sus clubes alrededor del planeta. Con Franco Armani como el único representante que milita en Argentina con los colores de River Plate, casi la totalidad del resto de los integrantes se volvieron indispensables y acumularon una gran cantidad de minutos dentro del campo de juego.

CÓMO LES FUE A LOS 26 INTEGRANTES DEL PLANTEL CAMPEÓN LUEGO DE LA COPA DEL MUNDO

Te puede interesar: Del golpe con Arabia Saudita a la infartante gesta ante Francia: el camino al título de Argentina en el Mundial que coronó a Messi

• Emiliano Martínez: El Dibu completó un año soñado con el galardón de The Best al mejor arquero y el Premio Yashin durante la entrega del Balón de Oro. Mientras tanto, siguió bajo los tres palos del Aston Villa como titular indiscutido de Unai Emery y acumuló un total de 52 partidos en el año, en los que consiguió 23 vallas invictas. Además, clasificó a los Villanos a la Conference League y actualmente se mantiene en la cuarta posición de la Premier League.

El Dibu y sus números en 2023

• Gerónimo Rulli: Uno de los lesionados de gravedad durante el año. Su protagonismo en el Ajax de los Países Bajos lo llevó a arrancar en prácticamente la totalidad de los encuentros, pero un choque con su hombro derecho lo llevó a tener que pasar por el quirófano y el surgido en Estudiantes de La Plata trabaja para recuperar continuidad. Llegó a atajar 22 encuentros y mantuvo el cero en su arco en ocho oportunidades.

Te puede interesar: Scaloni reapareció en Atlético de Madrid-Lazio por la Champions League: su respuesta cuando volvieron a preguntarle por su futuro en la Selección

• Franco Armani: Como único representante del fútbol argentino dentro del plantel campeón del mundo, el Pulpo volvió a River Plate y continuó como titular. A lo largo de 2023, atajó en 50 encuentros y cerró en cero su actuación en 23 duelos. Coronó con el Millonario en la Liga Profesional de Fútbol 2023 en la primera mitad del año.

• Nahuel Molina: El lateral derecho, autor del recordado tanto a Países Bajos en cuartos de final, se mantuvo dentro de la estructura titular de Diego Simeone en el Atlético de Madrid. Con 4.285 minutos en 2023 en 52 partidos, es uno de los que más jugó en la temporada, acumuló seis goles y repartió siete asistencias. Los números hablan de un carrilero que influye en el frente ofensivo y ayudó a que el Colchonero esté en la cuarta posición en La Liga de España.

• Cristian Romero: El Cuti se afirmó como una pieza fundamental del Tottenham Hotspur con la llegada de Angelos Postecoglou como entrenador. Siempre con la agresividad que lo caracteriza, una de las jugadas que protagonizó en 2023 fue una patada a Enzo Fernández que derivó en expulsión, una de las tres del año, y posterior suspensión por tres fechas. Sin embargo, el defensor cordobés disputó un 43 partidos, en los que marcó cuatro goles y hasta repartió una asistencia.

• Nicolás Otamendi: El Comandante tuvo un año destacable repartiendo su tiempo entre el Benfica y la selección argentina. A lo largo de la temporada, acumuló un total de 4.328 minutos en el campo contribuyendo con tres goles y una asistencia. Su desempeño defensivo y su liderazgo fueron clave para que su equipo se alzara con el título de la Supercopa de Portugal, añadiendo así otro logro a su carrera profesional.

• Nicolás Tagliafico: El lateral izquierdo completó un año intenso defendiendo los colores del Olympique de Lyon y formando parte vital del conjunto de la Albiceleste. Durante su tiempo en el terreno de juego acumuló 3.551 minutos, período en el cual aportó dos goles y brindó tres asistencias. A pesar del desafiante escenario con su club, que se encuentra en la zona baja de la Ligue 1, Taglia demostró consistencia y compromiso, manteniendo un rendimiento que lo consolida como una pieza importante en su selección nacional.

• Germán Pezzella: El central consolidó su presencia durante el último año, dividiendo su labor defensiva entre el Real Betis y la selección argentina. En el conjunto español, que actualmente ocupa la séptima posición en La Liga, el surgido en River Plate fue un baluarte en la defensa, acumuló 4.189 minutos en total entre club y selección. Además contribuyó en el aspecto ofensivo con un gol, lo que subraya su capacidad para influir en distintas facetas del juego.

• Marcos Acuña: Durante el último año, el Huevo dividió su tiempo entre el Sevilla, que atraviesa una temporada difícil al ubicarse en el 15° puesto, y su rol en la selección argentina. A lo largo de su participación en ambos equipos, registró 3.349 minutos de juego en los cuales dejó su sello con tres tantos y cinco asistencias. A pesar de los obstáculos a nivel de club, y de algunas lesiones, su contribución no mermó evidenciando la capacidad de influir positivamente en el juego y su importancia como jugador tanto en el plano nacional como en la esfera internacional.

• Gonzalo Montiel: Cachete atraviesa un periodo desafiante en el ámbito europeo ya que comenzó el año en Sevilla sin lograr asegurar un puesto continuo en la alineación. Actualmente, en el Nottingham Forest de la Premier League, la lucha por la titularidad persiste y se mantiene como una asignatura pendiente para el lateral. No obstante, en lo que va de 2023, acumula 1.872 minutos en el terreno de juego, durante los cuales consiguió anotar un gol y proporcionar dos asistencias, cifras que testimonian su constancia y su aporte constructivo cada vez que tiene la oportunidad de saltar al campo.

• Lisandro Martínez: En el transcurso de 2023, el Licha emergió como una figura central en la defensa del Manchester United: acumuló 2.262 minutos en el campo y aportando no solo con solidez defensiva, sino también ofensivamente, al anotar un gol y brindar una asistencia. Sin embargo, su ascendente trayectoria se vio interrumpida por una lesión en el pie, la cual lo ha mantenido alejado de las canchas tanto de los Red Devils como de la selección argentina, una baja sensible para ambos equipos que aún sienten su ausencia.

• Juan Foyth: El zaguero encontró en el Villarreal un espacio idóneo para su desempeño futbolístico, consiguiendo la continuidad que todo jugador anhela. A lo largo del año, sumó 3.275 minutos sobre el césped, tiempo en el que ha demostrado su valía defensiva y también su capacidad para sumarse al ataque, dejando su firma con un gol y una asistencia. La confianza depositada en él por el cuerpo técnico se refleja en su participación constante y su evolución como futbolista, consolidándose como una pieza clave en el esquema del Submarino Amarillo.

• Enzo Fernandez: Inició el año con el Benfica, donde disputó tres partidos en enero antes de concretar un traspaso millonario al Chelsea. Su transición al fútbol inglés estuvo marcada por altibajos, reflejados en la irregularidad de los resultados en el equipo londinense. A pesar de las fluctuaciones en su nuevo club, acumuló 4.215 minutos de juego en el año, un tiempo productivo en el cual aportó cinco goles y entregó seis asistencias. Su capacidad para adaptarse a diferentes ritmos y exigencias en el campo confirman su valor como centrocampista y su potencial en el ámbito internacional.

Del Benfica a la Premier League, el gran paso de Enzo luego de Qatar

• Rodrigo de Paul: El volante se afianzó como un pilar esencial en el esquema táctico del Atlético de Madrid, desplegando su habilidad para conectar la defensa y el ataque. A lo largo de 3.170 minutos en el campo de juego, demostró toda su visión y precisión, contribuyendo con diez asistencias y un gol que subrayan su impacto en el equipo.

• Guido Rodríguez: Fue una pieza importante en la estructura del Real Betis a lo largo del año, asumió un papel clave en el centro del campo. Con un total de 3.679 minutos jugados, demostró su solidez y capacidad para contribuir tanto en defensa como en ataque. Su aporte se materializó en dos goles y una asistencias. Luego se lesionó y fue operado.

• Alexis MacAllister: Cerró una temporada notable con la camiseta del Brighton, donde gracias a su talento en la mitad de la cancha y su aporte goleador llamó la atención de equipos más grandes, culminando con su venta al Liverpool de Jürgen Klopp. En el equipo de Anfield, se asentó en el rol de volante de marca, demostrando una notable versatilidad y visión de juego. A lo largo de la temporada, su contribución fue significativa: anotó ocho goles y proporcionó cinco asistencias en 3.958 minutos de juego, cifras que destacan el impacto y la importancia que el volante argentino ha conseguido en el competitivo fútbol inglés.

Alexis también fue traspasado a un integrante del Big Six de Inglaterra

• Thiago Almada: Tuvo un año sobresaliente en el Atlanta United, mostrándose como un talento destacado en la Major League Soccer y en sus apariciones con la selección argentina. A lo largo de la temporada, acumuló 2.958 minutos en cancha, donde brilló gracias a su capacidad para definir y crear oportunidades, lo cual se refleja en los 13 goles marcados y las 16 asistencias entregadas. Su rendimiento continúa alimentando expectativas sobre un próspero salto a Europa, donde podría continuar su desarrollo futbolístico. Hoy es parte de la Selección Sub 23 que jugará el Preolímpico.

• Alejandro Gómez: Con diferencia el futbolista integrante del plantel campeón que menos jugó con 491 minutos. Regresó de Qatar al Sevilla con un esguince de tobillo que lo hizo perder nueve partidos, luego arrastró esta misma lesión y en febrero estuvo fuera de las canchas otros 12. Quedó libre a mitad de año y firmó con el Monza en busca de recuperar el rendimiento que lo llevó a ser considerado en la Albiceleste. Pero recientemente, otro golpe le cayó al Papu con un doping por el que fue suspendido por dos años.

• Exequiel Palacios: Uno de los que más progresó a lo largo del año. Desde la llegada de Xabi Alonso como director técnico del Bayer Leverkusen, la influencia del volante creció de manera exponencial dentro del equipo. Jugó un total de 3.341 minutos, marcó ocho goles y repartió cinco asistencias. Altamente considerado por Lionel Scaloni, es una gran posibilidad de que se convierta en un integrante clave mientras siga sumando experiencia con el actual líder de la Bundesliga.

Exequiel tuvo un progreso enorme tanto en lo personal como en lo colectivo en Alemania

• Leandro Paredes: Experimentó un año de transición en Italia, iniciando con una participación limitada en la Juventus que lo llevó a buscar una mejor oportunidad en la Roma en junio. En su nuevo club, encontró un equilibro entre ser titular y formar parte de la rotación del equipo. Acumuló 2.610 minutos de juego, aportando con dos goles y cinco asistencias.

• Ángel Di María: El Fideo dejó Juventus y consideró que lo mejor era tener un segundo ciclo en el Benfica como paso previo al regreso a Rosario Central en un futuro próximo. Con 3.513 minutos disputados durante este año, el extremo festejó 14 goles y repartió siete asistencias. Además, levantó la Supercopa de Portugal con las Águilas.

• Lionel Messi: La Pulga dividió su 2023 en tres frentes. Antes de tomar la decisión de pasar al Inter Miami la Major League Soccer, finalizó su contrato con el París Saint Germain y para luego confirmar el traspaso en condición de libre al Inter Miami. En paralelo no faltó a ninguna citación con la selección argentina y, contando los 36 partidos que disputó en el año, sumó un total de 18 goles además de repartir un total de nueve asistencias en los 3.006 minutos que estuvo dentro del campo de juego. A su vitrina agregó una Ligue 1 con el cuadro francés, la Leagues Cup 2023 con las Garzas y el octavo Balón de Oro. Acaba de ser nominado al premio The Best como el mejor jugador del año que termina.

Entre cambio de clubes, Lionel cosechó su octavo Balón de Oro

• Paulo Dybala: La Joya, de papel protagónico en la final contra Francia con un despeje clave y una prolija ejecución en su penal, regresó a la Roma para seguir liderando el proyecto de José Mourinho. Allí fue titular en cada oportunidad en la que estuvo a disposición, aunque una lesión en su aductor le hizo perderse seis partidos en 2023. Sin embargo, logró cosechar un total de 15 goles y 12 asistencias en los 2.672 minutos que estuvo dentro del campo de juego.

• Julián Álvarez: La Araña continuó su campaña con el Manchester City, donde ganó la FA Cup, Premier League y la Champions League. Con la camiseta celeste marcó 18 tantos y asistió en ocho oportunidades. A lo largo del año, acumuló 3.918 minutos principalmente por la lesión de Kevin De Bruyne y se convirtió en uno de los futbolistas favoritos de Josep Guardiola, quien lo considera como un pilar fundamental dentro de la estructura del equipo.

La Araña lentamente se ganó un lugar importante dentro de la consideración de Josep Guardiola

• Ángel Correa: El surgido en San Lorenzo cumplió la función de recambio en el Atlético de Madrid de Diego Simeone. De los delanteros que se coronaron en Qatar, es el que menos jugó a lo largo del 2023: 1.780 minutos. Pero en ese tiempo que tuvo dentro del campo, logró marcar 10 goles y dar tres asistencias.

• Lautaro Martínez: El Toro, por su parte, mantuvo su eficacia goleadora en el Inter de Milán y espera eventualmente poder llevar esa potencia en el área rival a la selección argentina. Su importancia dentro del cuadro dirigido por Simone Inzaghi se refleja en la cantidad de tiempo de juego ya que sumó 4.486 minutos con los pies dentro de la cancha. Su productividad además lo respalda: 37 goles y siete asistencias demuestran el poder ofensivo que le otorga al nerazzurri cada vez que le toca defender los colores.

El gran goleador del Inter buscará llevar su efectividad a la selección argentina en 2024

Diseño de las infografías: Marcelo Regalado