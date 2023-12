“Estuve clínicamente muerto un par de minutos”: el Loco Dalla Libera contó que fue operado tras sufrir un paro cardíaco

Mariano Dalla Libera contó que sufrió un infarto y estuvo "muerto un par de minutos"

El próximo sábado, los hinchas de Platense vivirán una jornada única desde el nacimiento del club hace 118 años. El equipo que dirige Martín Palermo se enfrentará a Rosario Central en la final de la Copa de la Liga en el estadio de Lanús y buscará conseguir el primer título de su historia en Primera División.

Justamente, uno de los fanáticos más reconocidos del Calamar es un ex jugador que militó en la institución durante la década del 90. Mariano Dalla Libera, que dio sus primeros pasos con la camiseta de River Plate, aprovechó para contar que vivió una difícil situación de salud hace unos meses durante una entrevista.

“Platense siempre te da algo. Y a mí, en lo personal, lo que me dio es el 100% de que estoy bien del corazón”, dijo el ex jugador de 59 años en diálogo con el programa Fulbo Champagne tras ser consultado sobre cómo había transitado la increíble definición por penales ante Godoy Cruz que le dio el pase a la final del torneo doméstico al conjunto de Saavedra.

“A mí me operaron hace seis meses. Esto no es joda, se lo digo de verdad. Me dio un paro cardíaco y me caí redondo. Estuve clínicamente muerto un par de minutos. Algo inédito porque vivo haciendo deporte, no tomo alcohol, nunca en mi vida me drogué. Bueno, me pasó”, relató el Loco sobre la situación médica que sufrió.

Dalla Libera destacó el trabajo de Palermo en Platense (EFE/David Martínez Pelcastre)

“Después de esos penales, reaccioné de la mejor manera y lo llamé al doctor, al cirujano y le dije ‘estoy un fenómeno’ porque estos muchachos me ponían los huevos, no en la nunca, me lo ponían allá arriba en las nubes”, sumó en su reflexión sobre lo que vivió durante esa eterna definición que tuvo al arquero Macagno como el héroe en la clasificación de Tense.

Más allá de contar sobre el episodio que puso en jaque su vida, Dalla Libera aprovechó para hacer un análisis del conjunto que jugará por el campeonato ante el Canalla. “Es un mérito muy grande Palermo, porque la dirigencia lo supo bancar. Hizo un gran trabajo. Los procesos son así, nada es mágico. Es terrible lo que hizo con chicos del club, con chicos en los que él creyó. Un arquero sólido, un equipo que sabe a qué juega”.

De cara al duelo del sábado en Lanús, el mediocampista que dirigió a Platense en 2008 y se retiró del fútbol con la camiseta de Newell’s, fue contundente. “Platense juega de contra. Si se abre un poco Central, Platense es bravo”, anticipó sobre cómo se podría dar el juego en el encuentro que definirá al nuevo campeón del fútbol argentino y otorgará una plaza a la Copa Libertadores del año próximo.

Hay que recordar que hace un par de años, el Loco Dalla Libera dejó el fútbol y fue uno de los protagonistas del reality de cocina Master Chef que se emitió por Telefe. “Como todo italiano puedo amasar las pizzas que quieran. Pero vamos a ver cómo nos va con tanta presión. Es como jugar en la Champions League”, advirtió antes de comenzar a recordar su pasado con el ex delantero de Racing durante sus días en el Cilindro. “Siempre armamos muchos quilombos. Ahí no cocinábamos; sino que hacíamos maldades. Eso de rallar el jabón blanco para metérselo en un sándwich de miga a un compañero sin que se diera cuenta era muy habitual. El Turco era (y es) muy maldito”, dijo sobre García, compañero del volante en el club de Avellaneda.