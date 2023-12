Cambió la camiseta con Messi y la cuidó de la forma más peculiar: la confesión de un ex futbolista de la selección argentina

Matías Vargas reveló la anécdota sobre la camiseta que intercambió con Lionel Messi tras un clásico catalán en enero de 2020

Matías “Monito” Vargas fue una gran aparición de las Inferiores de Vélez y, tras su partida en 2019, comenzó su campaña internacional que tuvo su primera escala en el Espanyol de Barcelona. A los seis meses de su arribo disputó el clásico catalán y tuvo frente a frente a Lionel Messi. Luego del empate 2-2 del 4 de enero de 2020 por La Liga, el volante logró intercambiar la camiseta con el mejor futbolista del mundo y acaba de revelar una anécdota sobre ese tesoro que hoy tiene enmarcado, pero durante varios meses le rindió adoración.

“Cuando llegué al Espanyol tuve una veda con Messi porque me dijeron ‘nada de Messi, no se puede decir nada de Messi’. Yo dije, ‘bueno, pero si me preguntan quién es el mejor del mundo no voy a decir Cristiano o Mbappé’. En eso no voy mentir”, recordó en una entrevista con La Vuelta por Fox Sports.

Luego contó la historia del intercambio de casacas con Leo: “Jugué en contra y cambié la camiseta. Algunos compañeros que estaban acostumbrados a pegarle a Leo me dijeron ‘pedile la camiseta vos que sos argentino’. Me la mandó. No pude hablar con él porque en ese partido le empatamos sobre el final y salió re caliente. Yo le mandé la mía a su vestuario y él me la mandó”.

Aunque lo más jugoso fue la anécdota de cómo cuidó esa camiseta durante meses: “La intimidad que voy a contar es que dormí con esa camiseta al ladito de la almohada como dos o tres meses. Sucia, así como estaba. Nunca pude decir esto… Venía mi vieja y me decía ‘dejame larvarla’. Yo le decía ‘no la lavés, no toqués eso. La colgaba todas la mañanas y para dormir la agarraba y la tocaba”.

Matías Vargas dio detalles de una motivadora charla de Lionel Scaloni antes de un partido de la selección argentina

Pero el idilio con Messi vino desde mucho antes, ya que lo defendió en algunas discusiones por las redes sociales y con algún compañero de la secundaria casi termina a las manos. “Por Twitter empecé a pelearme con uno por Messi y le pasé la dirección de la pensión. No vino, pero igual estaba cagado porque tenía un hermano re picante (risas)”, relató. “Después en la secundaria también me agarré con uno y encima yo estaba con alguna cervecita de más. Fue inmediatamente después de la final del Mundial 2014″, agregó.

El Monito, de 26 años, también formó del proceso de Lionel Scaloni en la selección argentina. Fue en los comienzos de la era del estratega de Pujato y evocó una charla técnica que fue muy motivadora y emotiva para el propio DT. “Individualmente, les habló a todos los que paró para el once titular. Fue una charla que duró bastante. Iba uno por uno con los que jugaba de titular diciéndoles ‘hacé lo que hacés en tu club. Pity (Martínez), la venía rompiendo, quiero que te sueltes’. Muy motivador. Incluso se llegó a emocionar”, afirmó.

“Ni hablar de las personas que están con él, que dicen qué tipo de persona es. El ‘dime con quién andas y te diré quién eres’. A mí me sorprendió muchísimo eso y me encantó porque para una Selección con la calidad de jugadores que llevan tiene que haber un gran trabajo táctico, entrenamiento, llegarle al grupo, pero lo más importante es que la cabeza del jugador y en lo futbolístico estén en su ‘prime’”, destacó.

Por último, el actual jugador del Shanghái Port F. C. de China se refirió a un posible retorno a Vélez. “Fue un año complicado para el club. Un año raro en el que hasta la última fecha no se supo qué iba a pasar. Es complicado ver a Vélez en esta situación. Pero tengo una fe enorme en Vélez. No quiero decir si voy a volver o no porque en cada mercado de pases digo que me encantaría volver y se ilusionan todos, pero no depende de mí. Tengo un año más de contrato allá”, concluyó.