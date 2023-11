Se define el descenso en la Liga Profesional: qué necesitan Unión, Colón, Gimnasia, Vélez y Sarmiento para salvarse y la chance de un desempate

Unión, Colón, Gimnasia, Sarmiento y Vélez luchan por la permanencia

Este sábado se define el segundo descenso a la Primera Nacional. Luego de una temporada extenuante, Unión, Gimnasia, Colón, Sarmiento de Junín y Vélez son los que corren peligro de ocupar el puesto más indeseado de la tabla y en 90 minutos definirán su destino. Para evitar la especulación, todos los partidos se jugarán a la misma hora (18.00) en una jornada en la que los nervios y la ansiedad se apoderarán del espectáculo.

El primer descendido fue Arsenal, por ser el peor en los promedios, y ahora es turno de saber cuál es el otro que se despedirá de la máxima categoría, pero por Tabla Anual. El cuadro de Sarandí se ubica último allí también, por lo que el puesto de descenso es del anteúltimo que, por el momento, es Unión, con 43 puntos. Apenas arriba están Gimnasia y Colón (45), y Sarmiento de Junín y Vélez (46). Cabe aclarar que si quedan uno o mas equipos en zona roja al final de la fecha, habrá partidos desempate en cancha neutral, por lo que la diferencia de gol no tiene ninguna importancia.

Sin dudas, el más comprometido es el equipo del Kily González, porque es el único que está obligado a ganar y que encima no depende de sí mismo. Los casos opuestos son los del Verde y el Fortín que tienen asegurado no irse al descenso este fin de semana, pero aún pueden jugar un desempate por la permanencia. Aunque, sumando apenas un punto se salvarán o incluso pueden verse favorecidos si el Tatengue no consigue una victoria

Por otro lado, uno de los duelos más apasionantes será el de Vélez ante Colón en el José Amalfitani, los únicos comprometidos con el descenso que se enfrentan entre sí. Justamente por esta razón, y porque se llevan un punto de diferencia, es matemáticamente imposible que se enfrenten en un hipotético desempate.

Los partidos

18.00 Vélez - Colón (Ariel Penel, ESPN Premium)

18.00 Banfield - Gimnasia (LP) (Facundo Tello, TNT)

18.00 Unión - Tigre (Yael Falcón Pérez, TNT Sports)

18.00 Platense - Sarmiento (J) (Silvio Trucco, ESPN2 y TV Pública)

Qué necesitan para salvarse

Unión: ganar y que Gimnasia y/o Colón pierdan.

Gimnasia: ganar o que Unión no gane.

Colón: ganar o que Unión no gane.

Sarmiento: sumar al menos un punto o que Unión no gane.

Vélez: sumar al menos un punto o que Unión no gane.

Posibles finales

Unión-Colón: ganan Unión y Gimnasia; empata Colón; no pierde Sarmiento.

Unión-Vélez: ganan Unión y Gimnasia; pierde Vélez; no pierde Sarmiento.

Gimnasia-Colón: gana Unión; pierden Gimnasia y Colón.

Posibles triples empates

Unión-Colón-Gimnasia: gana Unión; empatan Gimnasia, Vélez y Colón; no pierde Sarmiento.

Sarmiento-Colón-Unión: ganan Unión y Gimnasia; pierde Sarmiento; empata Colón.

Vélez-Sarmiento-Unión: ganan Unión y Gimnasia; pierde Sarmiento; pierde Vélez.

Unión-Vélez-Gimnasia: gana Unión; pierde Vélez; empata Gimnasia; no pierde Sarmiento.

Posibles cuadrangulares

Unión-Colón-Sarmiento-Gimnasia: gana Unión, pierden Sarmiento y Colón; empata Gimnasia.

Unión-Vélez-Sarmiento-Gimnasia: gana Unión, pierden Sarmiento y Vélez; empata Gimnasia.