Los filosos dardos de un ex futbolista francés contra la Selección y Lionel Messi y la lapidaria respuesta de un campeón con Argentina

El ex futbolista del PSG francés Jérome Rothen criticó con dureza a Lionel Messi (jrothenofficiel)

El ex futbolista del PSG Jérome Rothen volvió a arremeter contra Lionel Messi y la selección argentina con duros comentarios que realizó en su programa radial y recibió una rápida respuesta de un campeón del mundo con la camiseta albiceleste.

El francés, que se desempeñó como mediocampista en el Mónaco, PSG, Bastia y otros clubes de Turquía y Escocia, criticó con dureza el comportamiento de la Selección y se refirió al cruce que tuvo Messi con Rodrygo en el campo de juego del Maracaná luego de la decisión del rosarino en retirarse al vestuario tras la represión policial contra los hinchas argentinos.

“Son campeones del mundo. Pero una cosa es segura: ¡No son el mejor equipo del mundo! Hoy en día, hay jugadores que son campeones del mundo y los felicito por eso. Pero están lejos de ser los mejores en sus puestos. Sin embargo, en lo que respecta a su comportamiento, son los primeros en atacar a los demás. Empezando por la estrella de este equipo, Leo Messi”, comenzó el ahora comentarista deportivo en el programa llamado “Rothen s’enflamme” que se emite en RMC Sport.

Luego, apuntó sus cañones directamente contra el reciente ganador del Balón de Oro. “Ahora es campeón del mundo y ha tenido un buen descanso de cara al Mundial desde hace dos años en el PSG. Tenía la imagen de un chico dulce, pero ahora ha cambiado porque su verdadera personalidad está saliendo a la luz y lo atraparon. Hoy ya ni siquiera puedes tocarlo. Solamente al recibir un golpe, hace el mismo comentario que le hizo a Rodrygo cuando le dijo: ‘Oye, soy campeón del mundo’”, continuó.

Lionel Messi en acción durante el clásico entre Argentina y Brasil en el Maracaná (REUTERS/Sergio Moraes)

“El equipo refleja una imagen de los argentinos. La nacionalidad argentina es así y te sientes superior por sobre otra persona. Podrían tener más clase”, sentenció delante del micrófono.

La opinión de Rothen no pasó inadvertida en las redes sociales y uno de los que salió al cruce fue Mauro Cetto, ex futbolista y campeón del mundo con el seleccionado Sub 20 en 2001. “¿Sigue hablando de Messi? Deja ir al pequeño Jérôme...”, escribió el ex defensor que pasó por el Toulouse de la Ligue 1.

No es la primera vez que Rothen lanza filosos dardos contra la figura de Messi. Durante la etapa del ex delantero de Barcelona por el PSG, Jérome expresó: “No estamos contentos con él. A Messi no lo queremos. No quiere jugar en este club. Hizo un comunicado donde dijo: ‘Me siento bien en París’. ¿Pero aclimatado a qué? En los partidos que importan, desaparece. Es una mierda. Vi todos los partidos de Messi en el Mundial. Vi cómo se involucró. Respeta la camiseta de la capital (PSG). El año pasado contra el Real Madrid, nada. Se cagó como los demás, no hizo nada. No está apto para este nivel con ese estado de ánimo”.