El inesperado gesto de Marcelo Bielsa con un grupo de aficionados tras el entrenamiento de la selección de Uruguay

El entrenador de la selección uruguaya de fútbol se acercó a un grupo de personas luego del entrenamiento

Luego de la gran victoria en La Bombonera 2-0 ante la Argentina, la selección de Uruguay comenzó a preparar el encuentro que jugará en la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Bolivia en el estadio Centenario de Montevideo (martes 21/11, a las 20.30). La Celeste se entrenó en su predio y tras el ensayo, Marcelo Bielsa sorprendió a un grupo de aficionados que lo esperaron en el acceso.

Te puede interesar: La reacción de Bielsa en los goles de Uruguay y su sentencia más humilde tras el gran triunfo ante Argentina

El entrenador rosarino, que tomó este año las riendas del conjunto uruguayo, tuvo un simpático gesto con las personas que estuvieron aguardándolo para saludarlo. El Loco se estaba retirando del establecimiento junto a dos colaboradores cuando, de repente, se desvió del camino y enfiló hacia donde estaban los simpatizantes.

Vestido con el habitual atuendo deportivo de la selección uruguaya, Bielsa se acercó amablemente y, mientras la gente lo ovacionaba, expresó: “Buenas, ¿vamos a sacarnos unas fotos?”. El video que grabó uno de los presentes se hizo viral en redes sociales y en los comentarios los usuarios resaltaron su amabilidad, humildad y cariño por el acercamiento con la gente.

Te puede interesar: La cálida bienvenida de Pablo Aimar a Bielsa: las sentidas palabras que le murmuró el Loco

Estas actitudes del técnico de 68 años, que tuvo un paso por las selecciones de Argentina y Chile, se vieron en la previa del clásico del Río de La Plata. Cuando el plantel de Uruguay arribó a su concentración en Buenos Aires, Bielsa se tomó unos minutos para saludar al público presente y firmó algunas camisetas de Newell’s, el club del cual es fanático.

La cálida bienvenida de Aimar a Bielsa en La Bombonera

Bielsa también tuvo momentos emotivos en el estadio de Boca Juniors cuando ingresó al campo. Tuvo un encuentro con Lionel Scaloni y Pablo Aimar, a quienes dirigió durante su etapa en la selección argentina. “Pablito, amigo mío, te veo triunfar, hermoso. Lo mejor”, le murmuró al asistente campeón del mundo. También se abrazó con Walter Samuel. Y después, lo elogió ni más ni menos que Lionel Messi: “Se ve la mano suya en todas las selecciones y los clubes que estuvo, incluyendo la selección argentina”.

Te puede interesar: Las perlitas de la llegada de Uruguay: las camisetas que eligió firmar Bielsa y la foto de Luis Suárez con un hincha de Boca

Tras el partido, el ex entrenador de ex Newell’s, Vélez, Athletic Bilbao, Leeds y Olympique de Marsella, ensalzó el trabajo que viene haciendo Scaloni y destacó la victoria en Buenos Aires: “Argentina es un campeón del mundo inolvidable. Ganarle no nos otorga nada de lo conseguido por ellos. Casi siempre se exageran esas valoraciones”

Al cabo de cinco fechas, Uruguay quedó como escolta de la Argentina en la tabla de posiciones, con 10 puntos. La Celeste consiguió 3 victorias, un empate y una derrota. Además, de darse algunos resultados, el conjunto charrúa podría quedar como único puntero en el certamen clasificatorio al Mundial 2026.