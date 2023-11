La sentencia contra Carlos Alcaraz tras la derrota ante Djokovic en el ATP Finals: “Hay que mejorar en lo que es ser profesional”

Carlos Alcaraz completó un inolvidable 2023 (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Carlos Alcaraz se convirtió en una de las mejores raquetas en el mundo del tenis. Con sólo 20 años, el español cerró un 2023 inolvidable para su naciente carrera, ya que terminó en el puesto número 2 del ranking de la ATP por detrás de Novak Djokovic y se coronó campeón en Wimbledon.

Justamente, en el último torneo de la temporada que nuclea a los mejores tenistas del año, el oriundo de El Palmar perdió en las semifinales del ATP Finals ante Nole, que lo superó por un contundente 6-3 y 6-2 en menos de una hora y media de juego. Tras la caída de su pupilo, el que hizo un balance de la campaña fue su entrenador Juan Carlos Ferrero.

El Mosquito, una leyenda del tenis ibérico, se refirió a la gran temporada que completó Carlitos: “Ha ganado casi 2.000 puntos más sin jugar un Grand Slam, eso dice mucho del esfuerzo que ha hecho en cada torneo por sumar y sumar, y seguir apretando”, expresó el ex tenista en diálogo con los medios en la Pala Alpitour en Turín, Italia, sede del certamen que le da cierre al año en el circuito masculino.

Al ser consultado por lo que necesita mejorar Alcaraz pensando en el futuro próximo, Ferrero fue contundente en su respuesta y apuntó a un aspecto que será clave en la construcción de su jugador para mantenerse entre los mejores de su deporte. “Hay que mejorar en lo que es ser profesional todo el tiempo. Son cosas de un chaval de 20 años y tiene que ir madurando”, aclaró.

“Para ser profesional hay que controlar todas las áreas. Están las tres horas de entrenamiento en la pista y luego está el resto del día fuera de ella. Hay que hacer las cosas cuando toca: entrenar cuando toca, pasárselo bien cuando toca y desconectar cuando toca”, agregó Juan Carlos.

Ferrero, el histórico tenista de España que hoy es el entrenador de Alcaraz (EUTERS/Guglielmo Mangiapane)

En relación a la derrota contra el serbio, Ferrero analizó que Alcaraz estuvo lejos del nivel necesario para pelear un partido contra el actual número 1 del mundo y que la superficie no fue de ayuda. “Tener el nivel de Djokovic requiere estar muchas horas jugando en este tipo de pistas. No es una excusa, pero que la pista sea tan rápida no nos ha beneficiado. Habíamos jugado muy pocas veces en este tipo de situaciones contra gente tan buena. Su nivel mental le ha hecho que el nivel tenístico no estuviera. Con dos despistes se te va el partido”.

Más allá de la caída en las semifinales del ATP Final, Alcaraz culminó el año con un récord impactante de 63 triunfos y 10 derrotas. “Carlos es crítico y ya ha dicho que le va a servir de cara al futuro. Las derrotas que duelen le sirven y le pican, como la de Roland Garros que le sirvió para Wimbledon”, finalizó el entrenador español.

Además de las declaraciones de Ferrero, el que por supuesto también habló de Alcaraz fue el propio Djokovic. Y fue muy elogioso con el joven español. “Carlos es uno de los tenistas más completos a los que nunca me enfrenté. Es increíble que a su edad haya tenido dos años tan regulares. No es casualidad que sea el número uno más joven de la historia. Estoy seguro que tendrá una carrera llena de éxitos. Me hace sacar lo mejor de mí. Sé que tengo que prepararme como si tuviera delante a Nadal o Federer si quiero ganar el partido”, dijo el serbio en relación al potencial del tenista que se encamina a dominar la escena del tenis en los próximos años.