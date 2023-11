La barra de Fluminense anunció el cese de la violencia tras las agresiones a los hinchas de Boca Juniors: “Que reine la paz”

Los ultras de Fluminense anunciaron el cese de la violencia (Reuters)

Las imágenes sucedidas durante la jornada del jueves en donde la violencia y el caos se adueñó de la playa de Copacabana, en la previa de la final de la Copa Libertadores entre Fluminense y Boca Juniors, provocaron que este viernes en Río de Janeiro se realizaran varias reuniones entre autoridades para buscar acabar con los las agresiones. En este contexto, la propia barra del club carioca emitió un comunicado anunciando que finalizarán con la violencia.

A través de la cuenta de X (ex Twitter) Bravo52oficial, los ultras del Flu informaron que luego de un meeting con la dirigencia de la institución, optaron por poner fin al caos. “Se firmó un pacto para que cesen de inmediato los conflictos con los hinchas de Boca Juniors. Independientemente de la nacionalidad, la rivalidad no puede tolerar actos de cobardía, ya sea contra la historia de los indígenas y negros, o contra las familias. Las pasiones del club no están por encima del honor o la dignidad humana. Que se separe el trigo de la paja, que el castigo caiga sobre quien corresponda”, señala el escrito.

Además, se repudian los actos sucedidos el jueves en el que cerca de 500 barras ingresaron a la playa de Copacabana para golpear y robar a los hinchas de Boca Juniors que allí se encontraban: “Toda afición sancionará a los integrantes involucrados en actos de violencia con la expulsión de sus filas. ¡Que reine la paz dentro y fuera del Maracaná y que el Club de Fútbol Fluminense alcance la Gloria Eterna!”.

Por otro lado, Mario Bittencourt,, presidente de Fluminense, habló tras la reunión que mantuvo con Jorge Ameal, mandamás de Boca Juniors, y autoridades de Conmebol: “Me encantaría decirles que mañana es un día de gran celebración, de gran alegría. Vamos a tener el Maracaná lleno de brasileños, argentinos, hinchas del Fluminense, hinchas de Boca, y es muy importante que establezcamos de hoy a mañana un clima de paz. Un clima que pueda unir a los dos pueblos, para que podamos estar mañana en el Maracaná teniendo una linda fiesta, una linda fiesta de fútbol, en la que saldrá el ganador, el que mejor juegue, el que haga un gran partido, el que tenga presente a su afición. Por eso es muy importante que estemos juntos mañana”.

Al unísono, el Fluminense emitió un comunicado para expresar su repudio tras el violento ataque a los fanáticos del Xeneize: “Fluminense repudia cualquier tipo de violencia, verbal o física, por parte de todos los aficionados. La atención de la afición debe estar exclusivamente en el fútbol y la fiesta, en las gradas y en las calles de la ciudad, con los tricolores disfrutando de este momento tan especial en la historia del club. En una reunión celebrada a primera hora de esta tarde, Fluminense firmó un pacto con los principales dirigentes de las aficiones organizadas del club para que cesen de inmediato los conflictos con los hinchas de Boca Juniors”.

El Comunicado de la barra de Fluminense

El comunicado completo

En reunión sostenida con la directiva del Fluminense FC, esta tarde, la hinchada organizada del Fluminense firmó un pacto para que cesen de inmediato los conflictos con los hinchas de Boca Juniors. Independientemente de la nacionalidad, la rivalidad no puede tolerar actos de cobardía, ya sea contra la historia de los indígenas y negros, o contra las familias. Las pasiones del club no están por encima del honor o la dignidad humana. Que se separe el trigo de la paja, que el castigo caiga sobre quien corresponda. Toda afición sancionará a los integrantes involucrados en actos de violencia con la expulsión de sus filas. ¡Que reine la paz dentro y fuera del Maracaná y que el Club de Fútbol Fluminense alcance la Gloria Eterna!