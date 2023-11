¿Messi es el mejor futbolista de la historia? El encendido debate entre prestigiosos periodistas europeos

El argentino Lionel Messi consiguió este lunes su octavo Balón de OroEFE/EPA/MOHAMMED BADRA

Periodistas europeos y sudamericanos consultados por Infobae durante la Gala del Balón de Oro en el teatro Le Chatelet coincidieron en considerar a Lionel Messi como uno de los tres genios que aparecieron en el fútbol en toda su historia junto a Pelé y a Diego Maradona, pero no hubo una coincidencia total para considerarlo el mejor de todos los tiempos.

Guillem Balagué, autor de las biografías de Messi, Maradona y Cristiano Ronaldo, fue rotundo en considerar al rosarino como “el mejor de la historia, y lo decía con cinco o seis Balones de Oro, no ahora”, mientras que otro autor de un libro sobre Messi (“El Rey Leo”), Florent Torchut, de France Football, la revista que organizó la gala, sí cree que es “el mejor de la historia” porque “lo ganó todo y por cómo juega” pero aclaró que lo que opina “lo hago desde mi generación, porque entiendo que quien vio jugar a Pelé, cree que el mejor de la historia es Pelé, y el que vio jugar a Maradona, cree que el mejor jugador de la historia es Maradona”.

“Si bien respeto a cada generación y su opinión -siguió Torchut- creo que con el Mundial de Qatar se cerró el círculo para Messi, porque ganó todo en el nivel de equipos y de selecciones. Es el mejor jugador de la historia y tuvimos la suerte de disfrutarlo e incluso lo seguimos haciendo, como mucha gente, en el Inter de Miami. Y a todos los amantes del fútbol nos regaló un Mundial espectacular que disfruté muchísimo”.

Jorg Wolfrum, de la revista alemana Kicker, cree que Messi “es uno de los tres genios que dio el fútbol, junto con Pelé y Maradona, pero yo me quedo con aquella frase de César Luis Menotti, que decía que en el fútbol hay muchos reyes a lo largo del tiempo, a tal punto que lo dijo cuando Messi todavía no existía”.

“Creo que no deberíamos caer en esa trampa que los mismos protagonistas esquivan -continuó Wolfrum- y por eso no quisiera decidir cuál es el mejor porque no se puede comparar las épocas y vaya a saberse si Pelé hubiera ganado los siete Balones de Oro que se dijo que le podían haber correspondido, como Maradona no ganó ninguno porque en su época no se otorgaba a los no europeos y hasta hace dos años, Messi le dijo a Robert Lewandowski que uno de los premios que ganó debió ser para él”.

“Sí se puede decir que, en la actualidad, Messi es el mejor, con mucha ventaja a Cristiano Ronaldo con el paquete entero de Messi: goleador, armador y asistidor, cosa que el portugués no es, salvo un gran definidor. Pero no puedo decir que Messi es el mejor de toda la historia. No vi jugar a Pelé, y Maradona jugaba en otro tiempo. Y también dijo Messi en esta gala que lo que vale, más allá de los premios individuales es que gane el equipo, y Messi estuvo mejor rodeado en el Barcelona que Maradona en el Nápoli o en los equipos que jugó. Siguiendo con la frase de Menotti, creo que Messi, junto con Pelé y Maradona, formaría parte de los emperadores y habría varios reyes como (Alfredo) Di Stéfano, (Johan) Cruyff, (Franz) Beckenbauer, pero es muy difícil comparar”.

Florian Haupt, de Die Welt, de Alemania, sostuvo que el Balón de Oro “no es la vara para medir a un futbolista. Messi ganó el Mundial y ahora con eso, para estar entre los más grandes de la historia, sólo hay que ver quién es mejor entre Pelé y él porque por lo que parece, el brasileño ha tenido una regularidad semejante a través del tiempo y acaso el mismo nivel de genialidad y constancia, mientras hay otros que tienen genialidad, que ya sabemos muy bien quién es, pero no ha tenido constancia, y otro, que también sabemos quién puede ser, que ha tenido la misma constancia, pero no su misma genialidad”.

Juan Palacios, corresponsal de ES Radio de Perú en Francia, afirmó que “indudablemente” Messi es “el mejor jugador de la historia por sus logros y porque creo que a lo largo de su carrera termina superando a todos los jugadores y más ahora que ganó el Mundial, que era lo que le faltaba, y que le da un plus”.

Para Pablo San Román, de la agencia France Presse, “Messi ha sido el mejor de los últimos años y sin dudas, el mejor del Siglo XXI, pero el mejor de todos los que vi ha sido, sin dudas, Maradona. A Pelé no pude verlo, pero ganó tres Mundiales y los videos que vi son impresionantes. Yo pondría a Messi por debajo de ellos dos”.

Remigio Poltorak, de Wirtualna Polska, el sitio web más grande de Polonia, “después de haber ganado el Mundial el año pasado, para mí Messi alcanzó el nivel de Pelé y Maradona, pero ahora con el octavo Balón de Oro, creo que ya puede ser considerado definitivamente el mejor de la historia y además, nadie conseguirá este logro, porque France Football en su momento consideró que Pelé hubiera podido conseguir siete galardones”.

“Para mí -siguió Poltorak- Messi se mantuvo, además, por demasiados años en el nivel top y eso no lo alcanzó Maradona, aunque la leyenda alrededor de su vida sea incomparable. Y en cuanto a Pelé, creo que lo termina superando también”.

Dani Gil, corresponsal en Francia de la Cadena Cope española, sostuvo que “de acuerdo a los números, es indiscutible que Messi es el mejor futbolista de la historia con ocho Balones de Oro, cuatro Champions Leagues, un Mundial y tantos otros títulos con el Barcelona y y en los equipos que jugó y de hecho es el futbolista más ganador de la historia, pero creo que decir que es el mejor es complicado porque no hemos visto a todos los futbolistas de la historia, con lo que es muy difícil emitir ese juicio. Sí puedo decir que de lo que he visto, para mí no hay nadie mejor que Messi”.

Para Marcelo Doval, periodista argentino y editor de la web española Dosis Futbolera, “Messi es el mejor jugador de la historia, pero no dependió para ello de que le dieran o no ocho Balones de Oro, porque estos premios están condicionados por lobbies y por política”, mientras que el polaco Domikik Piechota, de Kanal Sportowy, afirmó que “No tengo dudas de que Messi es el mejor jugador de tofos los tiempos”.