Ángel Di María salió al cruce de Lothar Matthaus tras las críticas a Lionel Messi por su octavo Balón de Oro

Ángel Di María respaldó a Lionel Messi tras ganar el Balón de Oro (Photo by Gustavo Pagano/Getty Images)

Lionel Messi volvió a hacer historia dentro del fútbol al ganar por octava vez el Balón de Oro al mejor futbolista del planeta. Pese a su gran año, siendo clave para que la selección argentina bordara su tercera estrella en el escudo al conquistar el Mundial de Qatar 2022, algunas leyendas de este deporte se mostraron en contra de la elección. Este fue el caso del alemán Lothar Matthaus, quien catalogó de “una farsa” la premiación y dio sus motivos por los que el premio debió ser para el noruego Erling Haaland, puntal del Manchester City.

Las palabras de Matthaus, ganador de esta distinción en 1990 -ese mismo año fue campeón del mundo con Alemania en Italia, venciendo en la final justamente a la Argentina de Diego Maradona- y segundo en la edición de 1991, no pasaron desapercibidas y el encargado de responderle fue nada más ni nada menos que Ángel Di María, histórico ladero del rosarino en el conjunto albiceleste.

La respuesta de Ángel Di María a Lothar Matthaus

Fideo, en un posteo de Instagram de TyC Sports, le envió un mensaje directo a la gloria del Bayern Munich e Inter al escribir: “Qué manera de llorar la gente”, junto a un emoji de una cara llorando de la risa. Además de ser la figura indiscutida del Mundial de Qatar, el futbolista del Inter Miami también fue clave para que el Paris Saint Germain ganara la pasada Ligue 1 al aportar 16 goles y brindar 16 asistencias -líder en el rubro en el torneo francés-.

“Durante todo el año pasado, Haaland rindió mejor que Messi. Es inmerecido que Messi haya ganado. Pero se ve que un Mundial cuenta más que cualquier otra cosa. Para mí, Haaland es el mejor jugador de los últimos doce meses, que ha ganado títulos importantes con el Manchester City y ha batido récords de goles en el proceso. Para mí, Haaland es ineludible. La elección es una farsa, aunque yo sea fan de Messi”, declaró el ex deportista en Sky Sports Alemania. Vale recordar que el imponente punta noruego se quedó con la Champions League, Premier League y FA Cup con el cuadro celeste dirigido por Josep Guardiola con una impresionante marca de 63 goles en la temporada.

Lothar Matthäus. apuntó contra Lionel Messi por ganar el Balón de Oro (EFE/ Zipi)

Con este galardón, Lionel Messi es el máximo ganador del Balón de Oro con 8 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023). Además fue cinco veces segundo y una vez tercero. En el segundo lugar aparece el portugués Cristiano Ronaldo con cinco y luego, con tres, asoman el francés Michael Platini y los neerlandeses Johan Cruyff y Marco van Basten.

En las últimas horas también se sumó otro detractor sobre la elección de darle la distinción al argentino. El chileno Mauricio Pinilla fue crítico al afirmar que “”si ganas el Balón de Oro jugando en la MLS quiere decir que estamos todos locos o que la MLS se transformó en una potencia mundial en lo deportivo”. Y luego, añadió: “Pesó totalmente la Copa del Mundo. No sé para qué vamos a hacer premios en el año total si después sólo se va contar una sola competición. En el global no me parece que haya sido el mejor”.