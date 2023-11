Una figura del fútbol chileno arremetió contra Messi por su octavo Balón de Oro y apuntó contra Dibu Martínez: “Roza lo ridículo”

A pocos días de la coronación de la selección argentina en el Mundial de Qatar, Mauricio Pinilla, el ex delantero de la selección de Chile durante la Copa del Mundo 2014 y las 2 Copa América que el país vecino le ganó a la Albiceleste, fue entrevistado en ESPN Chile y despertó polémica debido a sus fuertes críticas contra el Emiliano Martínez, por su forma de celebrar con un bebé con la cara de Mbappé.

Casi un año después, el ex futbolista volvió a cuestionar al arquero, aunque esta vez sumó a Lionel Messi. “Si ganas el Balón de Oro jugando en la MLS quiere decir que estamos todos locos o que la MLS se transformó en una potencia mundial en lo deportivo”, ironizó. Este video se volvió viral y varios usuarios, incluida la conductora del programa de ESPN, le recordaron al ex futbolista chileno que el tiempo corresponde al disputado con la camiseta del PSG y del Mundial de Qatar con la selección argentina y apenas alcanza dos semanas del periodo en Inter Miami.

Pinilla Durísimo Con Messi Y Dibu Martínez Tras La Gala Del Balón De Oro

“Pesó totalmente la Copa del Mundo. No sé para qué vamos a hacer premios en el año total si después sólo se va contar una sola competición. En el global no me parece que haya sido el mejor”, recalcó. Finalmente, aprovechó para volver a apuntarle a Dibu Martínez por su premio Lev Yashin como el mejor arquero del mundo de la temporada, tanto por su desempeño con la Albiceleste como en el Aston Villa, donde su equipo se encuentra quinto en la Premier League. “Lo de Dibu Martínez roza en lo ridículo”, sentenció.

A fines de diciembre de 2022, el ex jugador de la Roja había apuntado contra la actitud del arquero argentino durante los festejos por la obtención del Mundial en caravana por la Argentina, donde se lo pudo ver con un muñeco de bebé con la cara de Kylian Mbappé. “Si yo fuera arquero no andaría con una guagüita (bebé) con la cara de un tipo que me metió cuatro tiros de cuatro en mi portería. Ni aparecería, ni lo agarraría en brazos. ¿Qué tiene que ver? ¡Le clavó cuatro! Cuatro veces le pateó al arco y cuatro goles le hizo”.

El Ex Futbolista Chileno Mauricio Pinilla Criticó A Dibu Martínez

“¿Sabes lo que haría? -continuó Mauricio Pinilla- Lo abrazaría, le haría cariño, pero no andaría así. Además, el tipo ya salió campeón del mundo en Rusia”. Y recordó cómo fueron sus festejos cuando lograron los dos títulos continentales: “Cuando fuimos bicampeones de América, nosotros no andábamos con fotos de Messi ni nada ¿Quién soy yo para burlarme de Messi?. ¿Quién es Dibu Martínez? ¿Quién es para burlarse de Mbappé? Seguramente será un ícono mundial. De él, seguro se van a acordar que tapó un par de penales”.

Pinilla atacó al Dibu Martínez

Mauricio Pinilla fue una de las figuras de Chile cuando su selección y la Argentina tuvieron una rivalidad en su pico de tensión. Esto ocurrió en las dos ediciones de la Copa América que obtuvo La Roja en 2015 y 2016, cuando se quedó con los títulos continentales frente a la Albiceleste de Lionel Messi y compañía. Durante esa etapa, Pinilla era una de los referentes de la delantera andina, junto con otras figuras como Alexis Sánchez o Eduardo Vargas, mientras que en arco del elenco criollo todavía permanecía Sergio Chiquito Romero.

Es decir, que el goleador no llegó a enfrentarse a Emiliano Dibu Martínez, uno de los pilares fundamentales de la Scaloneta que logró la hazaña en el Mundial Qatar 2020. Retirado desde 2021, Pinilla es recordado por su impactante tatuaje que marcó la despedida de Chile frente a Brasil en la Copa del Mundo de 2014.