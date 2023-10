La vitrina personal de Lionel Messi tras ganar su octavo Balón de Oro: los 55 premios individuales que acumula

Messi, durante el medido discurso en la gala: no se olvidó de nadie (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

La revista France Football se vistió de gala una vez más para entregar el Balón de Oro 2023. La 67° edición del premio individual más prestigioso del deporte vio a Lionel Messi quedarse por octava oportunidad con el galardón. Aquí, todas las condecoraciones personales que recibió el astro argentino por sus actuaciones dentro del campo de juego.

No es el único premio que Messi se llevó a lo largo de las ceremonias de France Football: también fue el Golden Boy en el año 2005. Otros de sus reconocimientos más relevantes son dos The Best que logró en 2019 y 2021 junto a otro par de Laureus en 2019 y 2022. Ya fuera de la órbita europea, La Pulga tiene en su vitrina personal dos galardones al mejor jugador de la UEFA en las temporadas 2010/11 y 2014/15.

Vale recordar que luego de bordar la tercera estrella sobre el escudo de la AFA, Lionel recibió el Balón de Oro de la Copa del Mundo y se convirtió en el único futbolista en recolectarlo en dos ediciones distintas ya que en Brasil 2014 también fue condecorado con ese premio. Messi tiene la misma cantidad pero como el mejor jugador de la Copa América en 2015 y 2021 además de un Trofeo Bravo en 2007 y cuatro inclusiones en el Onze d’Or en los años 2009, 2011, 2012 y 2018 que entrega la revista italiana que lleva ese nombre.

Con este nuevo Balón de Oro, Lionel Messi volvió a demostrar que continúa siendo el mejor futbolista del mundo a sus 36 años, después de haberlo ganado en 2009 (con 22), en 2010 (con 23), en 2011 (con 24), en 2012 (con 25) en 2015 (con 28), en 2019 (con 32) y en 2021 (con 34). Además, en otras oportunidades acabó en segundo lugar (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017) y en una tercero (2007).

A la hora de justificar por qué Messi volvió a ser ungido, asoman logros que consiguió durante la temporada, entre los que se contabiliza una Ligue 1 con el PSG, la Leagues Cup con su nuevo equipo, el Inter Miami y, por encima de todo, la Copa del Mundo que consiguió en Qatar tras proclamarse en el Mundial 2022. En esa competencia, que reúne a los mejores jugadores del mundo, el argentino fue elegido como el Mejor Jugador del torneo, además de ser el segundo máximo anotador (con 7 por detrás de Mbappé que tiene 8) y el mejor asistidor (con 3).

TODOS LOS PREMIOS INDIVIDUALES DE LIONEL MESSI

• 8 Balones de Oro: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023

• 1 Golden Boy: 2005

• 1 Mejor jugador de la FIFA: 2009

• 2 Premio The Best: 2019 y 2022

• 2 Premios Laureus: 2019 y 2022

• 6 Bota de Oro: 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18 y 2018/19

• 1 FIFA FIFPro: 2006

• 2 Balón de Oro del Mundial: 2014 y 2022

• 2 Mejor jugador de la UEFA: 2010/11 y 2014/15

• 2 MVP de la Copa América: 2015 y 2021

• 4 Onze d’Or: 2009, 2011, 2012 y 2018

• 1 Trofeo Bravo: 2007

• 6 Máximo goleador Champions: 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2014/15 y 2018/19

• 8 Pichichi de La Liga: 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 y 2020/21

• 9 MVP de La Liga: 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2016/17, 2017/18 y 2018/19