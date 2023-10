Una figura de Barcelona estalló contra el vestuario tras la derrota ante Real Madrid: “Esperaba más frustración”

Gundogan fue el autor del gol del Barcelona (Reuters)

Este sábado Barcelona cayó ante Real Madrid 2-1 en la Liga de España y perdió terreno en la tabla de posiciones. Pese a haber empezado arriba en el marcador, el equipo catalán no pudo sostener la ventaja y en tiempo adicionado vio cómo el equipo blanco se quedó con la victoria gracias a un infalible Jude Bellingham. Una vez terminado el encuentro, en diálogo con la prensa İlkay Gündogan aprovechó los micrófonos para dar un contundente mensaje a sus compañeros.

El mediocampista alemán, autor del tanto del equipo blaugrana, se mostró muy molesto con la actitud de varios de sus compañeros después de consumada la derrota. Según contó, al llegar al vestuario no vio el nivel de malestar que, según su mirada, debería haber en un plantel que pierde un clásico sobre el cierre del partido. “Tengo que ser honesto, no tanto como desearía. No quiero decir nada erróneo siendo sinceros, pero estaba en el vestuario y la gente obviamente estaba desilusionada, pero después de un partido así de importante y de un resultado así de injusto esperaba más frustración, más enfado y más decepción en el vestuario. Y ese es el problema”, disparó.

Acostumbrado a ganar títulos en Manchester City, Gündogan desnudó con su opinión el problema de mentalidad que parece radicar en el equipo de Xavi Hernández: “Simplemente debería haber más emociones cuando pierdes, cuando puedes rendir mejor, hacerlo mejor en ciertas situaciones y no reaccionas. Eso se transfiere al campo al fin y al cabo. Necesitamos dar un gran paso adelante o sino el Real Madrid o incluso Girona se van a escapar en la tabla”.

En este sentido fue muy sincero a la hora de analizar sus objetivos en el Barcelona: “No vine aquí para perder este tipo de partidos o para dejar crecer las distancias. Hay algo de mi propia responsabilidad, por ser un jugador experimentado para no permitir que la plantilla deje ir las cosas”.

Por su parte, el técnico del equipo, Xavi Hernández también habló en conferencia de prensa: “Es una pena, porque hemos empezado bien. La clave del partido es la efectividad. Es un partido desgraciado para nosotros. Creo que es injusta la victoria del Madrid hoy. Son mucho más efectivos que nosotros, es la gran diferencia. Hemos jugado bien pero es el fútbol, cuando no tienes efectividad. La efectividad es la que marca la diferencia”. E insistió: “Creo que hemos merecido mucho más. No es una satisfacción evidentemente, pero hay que seguir. Hemos dado un paso adelante en el juego”.

El cuadro catalán, campeón de la última Liga, marcha tercero en la tabla con 24 puntos, cuatro por debajo de Girona y Real Madrid, con riesgos de ser superado por Atlético de Madrid, que tiene 22 unidades y dos partidos menso. La prueba ante el combinado merengue era sin dudas vital para demostrar que podían dar pelea, pero la caída parece haber desnudado todas las falencias de un equipo que deberá recuperarse el sábado de visitante ante la Real Sociedad.