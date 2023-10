El elogio de un campeón del mundo con Brasil a la selección argentina de Messi por su título en Qatar: “Fue maravilloso”

Argentina venció a Francia en la final del Mundial 2022

La gesta alcanzada por la selección argentina en el Mundial de Qatar estuvo repleta de elogios permanentes en el mundo del fútbol por el estilo vistoso y cautivador que deslumbró al público en cada partido de la Copa del Mundo. Y las rivalidades quedaron a un costado para aplaudir a este equipo, como sucedió con el ex entrenador de Brasil, Dunga, quien se rindió a los pies de la Albiceleste.

En charla con el programa DSelección, emitido por DSports Radio, el campeón del mundo con la Verdeamarela como futbolista en 1994 destacó la producción de la Celeste y Blanca: “Era un equipo equilibrado. Tenía atacantes veloces, los centrocampistas eran muy organizados, un comando muy fuerte. Y, obviamente, Messi fue muy decisivo. Messi entendió que tenía que jugar para la Selección y la Selección entendió que tenía que jugar para Messi. Solamente serían campeones si ambos lados jugaban unidos. Cada uno sabía qué debía hacer dentro del campo. Fue muy lindo mirar la determinación con la que jugaron”.

Además de ser un referente como futbolista, Dunga también tuvo dos etapas como entrenador en la selección brasileña

En este sentido, se retrotrajo a la definición del 18 de diciembre pasado en el Estadio Lusail. Los de Lionel Scaloni se pusieron 2-0 al término del primer tiempo y la remontada francesa extendió todo al tiempo suplementario y los penales: “Para los que nos gusta el fútbol, la final contra Francia fue maravillosa y fantástica. Todo el equipo argentino jugó a un nivel muy alto y Messi fue decisivo como siempre”.

Ese mote de ‘campeón del mundo’ se metió en la entrevista realizada por Sergio Goycochea. Con el paso de los años, el título de Brasil en Estados Unidos 1994 comenzó a tomar una mayor estima entre los seguidores. Así lo declaró Dunga en referencia a la cuarta coronación mundialista antes del penta logrado en 2002: “Mi generación ganó el Sudamericano 1982, la primera medalla olímpica, la primera Copa América fuera de Brasil, la Copa Confederaciones y después la Copa del Mundo. No es fácil ganar el Mundial, pero lógicamente es muy exquisito porque cuando la ganamos no teníamos un gran reconocimiento. Ahora, tenemos más reconocimiento que en 1994. Tenés que tener talento, pero si no tenés coraje no ganas”.

El ex jugador de Internacional de Porto Alegre, Corinthians y Fiorentina, entre otros equipos, tuvo dos etapas como DT en la Canarinha (2006-10/2014-16) con un total de 60 victorias, 15 empates y 10 derrotas. Con esos pergaminos, analizó la decisión de Brasil por esperar a Carlo Ancelotti, quien sería el próximo técnico a partir de 2024, cuando termine su vínculo con Real Madrid: “Una selección como esta no puede esperar a un DT un año. Así como Argentina, este tipo de selecciones son referencias en el mundo. Acá jugó Pelé, Romario, Bebeto, Ronaldo; en Argentina, Maradona, Messi, Riquelme y tantos otros campeones. Cuando te llaman, tenés que correr. No podemos esperar si viene o no”.

Por último, fue consultado por Neymar y la presión de los fanáticos contra él, luego de que con esta camiseta solo haya ganado una Copa América en la última década: “Es ídolo de Brasil, es fantástico, pero ahí está una cuestión que se habla en el fútbol: ganó Pelé, ganó Messi y Maradona, pero ganó el equipo, solito no se gana nada. En Brasil hay una expectativa muy grande sobre Neymar, pero la responsabilidad es de todos los jugadores”.