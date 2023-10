El “Alien” Wembanyama puso en marcha su maquinaria en la NBA: 21 puntos, 12 rebotes y un sinfín de highlights

Las mejores jugadas de Wembanyama en el triunfo ante Houston Rockets

Victor Wembanyama sigue dando de qué hablar en sus primeros partidos en la NBA. Tras algunos highlights que mostró durante los partidos de pretemporada, la primera elección del pasado Draft, el nuevo Unicornio de la liga estadounidense, volvió a tener una auspiciosa presentación con la camiseta de los San Antonio Spurs. Fue uno de los encargados de liderar el triunfo de su equipo ante los Houston Rockets en tiempo extra por por 126 a 122 en el AT&T Center.

El joven galo, pese a su 2.23 metros de estatura, nuevamente dejó atónitos a todos con talento natural para poder anotar de tres puntos o media distancia; pero también por su buen manejo con el balón y habilidad para driblar con rapidez, algo que quedó en evidencia en su último juego y que alucinó a la NBA.

Promediando el último cuarto, Wemby encaró el aro y dejó en ridículo a Jabari Smith Jr con una impactante volcada en reversa. Promediando el último cuarto, Wemby encaró el aro y dejó en ridículo a Jabari Smith Jr con una impactante volcada en reversa para mantener a tiro del partido a los dirigidos por Gregg Popovich. “¿Estás bromeando, Víctor Wembanyama?”, escribió la cuenta oficial del torneo en la aplicación X junto a un emoji.

La acción rápidamente se convirtió en viral y a ser replicada en todo el planeta. “Otra mirada a este absurdo revés de Wemby”, comentó la NBA minutos más tarde, subiendo una toma diferente de la jugada del francés. La versión en latinoamérica tampoco dejó pasar la ocasión de comentar esta acción, al postear: “Arte. Victor Wembanyama es A R T E”. Al parecer, las clases personalizadas de Manu Ginóbili están dando sus frutos.

El ex Metropolitans 92, aunque tuvo un irregular inicio de partido, lo que le valió la reprimenda del experimentado coach de los Spurs, fue vital en los últimos minutos del cotejo al firmar una planilla con 21 puntos, 12 rebotes, tres bloqueos (¡dos fueron en la misma jugada!)y dos robos. ”No estuve bien durante tres cuartos, pero estoy feliz por ganar”, sentenció una vez finalizado el juego.

Luego, en conferencia de prensa, Wembanyama develó qué le dijo su entrenador una vez consumada la victoria: “Realmente me encanta ganar. Es lo que más amo en la vida. Entonces, por supuesto, se sintió genial. Al regresar al vestuario, el entrenador Gregg Popovich me señaló que fue mi primera victoria en la NBA. Me hizo sentir orgulloso por un momento, orgulloso de mí mismo. Por supuesto, es sólo una victoria y tenemos muchas más por venir y muchos partidos más difíciles que llegarán”.

Sobre la reprimenda del entrenador, el francés reconoció su error: “Es 100% legítimo que me grite en ese momento. Me disculpé”. ¿Qué fue lo que sucedió? Se olvidó su rol dentro de una jugada preparada. “Olvidé un sistema de juego. Un error de novato”, añadió.

También fue para destacar el juego de Devin Vassell, quien fue el máximo anotador de San Antonio y del encuentro con 25 puntos. En la visita, en cambio, sobresalieron Alperen Sengun (25), Fred VanVleet (24) y Jalen Green (22).

Los Spurs, que se encuentran en plena reconstrucción, con un núcleo lleno de jóvenes talentos y la sabiduría de su experimentado coach, consiguieron su primera victoria tras iniciar su camino con una derrota ante los Dallas Mavericks. Su próxima presentación será mañana, desde las 22 (hora de Argentina), ante Los Angeles Clippers en condición de visitante. Luego jugarán dos veces seguidas ante los Phoenix Suns.

Los Rockets, por su parte, volvieron a caer luego de ser derrotados por los Orlando Magics en la primera jornada. Su próximo compromiso será mañana, a las 20, contra los Golden State Warriors.