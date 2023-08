Valentín Telleriarte, el entrenador argentino que es parte fundamental del seleccionado español de rugby

Valentín Telleriarte se radicó en España "para probar" y ahora es asistente clave del cuerpo técnico del seleccionado

Valentín Telleriarte o “Tatana” como lo llamaban en la camada 79 de La Plata Rugby se presta al diálogo, nos abre la puerta y nos relata su historia de vida que merece ser contada. El entrenador asistente de Miguel Velasco es una pieza fundamental del staff técnico de esta selección española que este sábado se mide con Los Pumas en el último partido amistoso del seleccionado argentino antes del debut mundialista en Francia 2023.

Te puede interesar: Cuánto cuesta ir a ver a Los Pumas al Mundial de Rugby de Francia: paquetes, entradas y vuelos

Telleriarte fue parte importante de La Plata Rugby Club. Tuvo una destacada actuación en la Menores de 16, en la M22, en la Intermedia y luego en la división superior en donde obtuvo premios como reconocimiento a su juego. Participó también del seleccionado de Buenos Aires de Menores de 18 años y fue el capitán del equipo canario entre los años 2004 y 2008, en donde sobresalió como campeón del Nacional de Clubes 2007, tras vencer en la final a Tucumán Rugby por 32 a 13.

Muy tranquilo y analítico, es -junto a Miguel Velasco- quien decide los destinos de Los Leones. El entrenador del Complutense Cisneros de la División de Honor española desde hace más seis temporadas es un especialista en el estudio del juego y se apoya en los datos estadísticos. Fueron precisamente esos conocimientos los que le abrieron las puertas para estar hoy dirigiendo el seleccionado español. Telleriarte se desempeña como asistente técnico junto a Santiago Santos, en la función que comparte con Miguel Velasco.

Te puede interesar: Golpe para los Pumas: Tetaz Chaparro se lesionó y no estará en el Mundial de Rugby

“Llegué con una oferta de trabajo de nueve meses, a través de Juan Pedro Brolese, el hermano de Julio y reconocido jugador de La Plata, que me había entrenado. Me lo planteó como posibilidad allá por el 2016″, cuenta sobre su llegada a España. “Lo analizamos y hablamos con mi familia y decidimos emprender la aventura. Pedimos licencia sin goce de sueldo en nuestros trabajos por ese tiempo - yo en el Poder Judicial y mi señora en una Universidad Privada de La Plata - y con mis dos hijos y mi mujer nos vinimos para España. Llegamos en septiembre y quedé a cargo del Complutense Cisneros”, recuerda Valentín del club que actualmente dirige y además tiene a cuatro jugadores del seleccionado (los dos medios y dos terceras líneas) en sus filas.

“Se terminó la temporada y por ende mi contrato, regresamos a la Argentina por dos meses y el club me volvió a hacer otra oferta, pero esta vez de tres años. La realidad es que estábamos muy bien en España, pero nuestros padres estaban en Argentina, nos extrañaban y mucho más a sus nietos Francisca de 5 años y Ceferino de 3. Mi viejo me decía déjame ver a los nenes que me jubilé para eso y nosotros debíamos tomar una decisión importante en nuestras vidas y ahí hubo un detalle que fue crucial para decidirnos”.

Valentín Telleriarte con la copa tras conseguir el Nacional de Clubes 2007 con La Plata Rugby

“En la esquina de mi casa una tarde apuñalaron a un joven para robarle la moto. No lo pensamos más y con mi mujer María aceptamos la oferta y decidimos trasladarnos con los chicos definitivamente a España”. Hoy Valentín la recuerda como una anécdota más, pero ese fue el paso decisivo para que hoy sea el entrenador asistente del seleccionado español, cargo al que se sumó en marzo del 2017 como propuesta de Santos y para trabajar como analista. Hoy además Telleriarte es el responsable de la Academia de Alto rendimiento de Madrid, cargo que ocupa desde el año pasado.

Te puede interesar: El argentino que enfrentará a Los Pumas en el duelo con el seleccionado español pensando en el Mundial: “No es un partido más”

Pese a haberse marchado a Europa, Telleriarte sigue muy aferrado a sus raíces: “Hablo con Meneses (Hoy Head Coach de Uruguay también surgido en La Plata), hemos jugado juntos y tenemos muy buena relación. Sigo siendo socio del club, pago todos los meses la cuota y es mi casa. Es el que me dio la posibilidad de estar hoy acá. Si bien el Complutense me contrató todo se lo debo a los canarios, mi segundo hogar. Cuando después de seis años volvimos a Argentina con mi familia lo primero que hice fui ir al club. Sigo en contacto con todos ellos y siempre hablamos. Fijate que hasta en el termo tengo la calcomanía de La Plata Rugby Club”.

Y en este sentido, destacó el apoyo de su familia: “María, mi mujer me bancó siempre y me sigue apoyando. Ella trabaja en el teatro, en la Obra de Rey León, es diseñadora de indumentaria y vestuario. Estar solo los cuatro acá nos unió mucho sobre todo en el comienzo que no fue tan fácil. Y habla de sus hijos: Francisca ya tiene 13 años y Ceferino 11 (ellos vinieron de 5 y 3 años acá). Llegamos y estábamos los cuatro solos, sin más familia, sin vecinos, y eso nos unió más de lo que uno se pueda imaginar como familia. Eso lo quiero destacar porque hoy lo disfruto mucho. También nos empujó a ver lo que era vivir en otro país y la calidad de vida que les podía esperar a mis hijos en España”. Lo distinto con lo que le pasa a todo el mundo que ahora se va de La Argentina buscando algo mejor es que a nosotros allá no nos iba nada mal, teníamos trabajos estables y nuestra casa, vivíamos bien, pero con María hablamos del tema de la inseguridad y eso y trabajar en el rugby un poco también (sonríe) fueron clave para que nos mudáramos, y los chicos crecieran tranquilos y con otra calidad de vida acá, en España”.

Valentín Telleriarte durante un partido de su equipo

Las frases más destacadas

La alegría por el deber cumplido y la tristeza de no poder jugar el Mundial.

“Fui parte de las eliminaciones de España en los dos mundiales. La primera fue dura y el golpe nos costó asumirlo. Poder avanzar después de eso fue muy difícil para lo cual el apoyarnos en nuestras familias y los amigos ayudaron mucho. Pero la segunda fue incomprensible, fue un deja vu de la anterior y no lo podíamos creer. Otra vez llegar al objetivo y tener que volver atrás; vivir eso de nuevo… La verdad fue frustrante, porque habíamos hecho todo bien en el campo de juego y conseguido la anhelada clasificación. El error fue netamente administrativo, de alguien que hizo trampa para sacar ventaja en la liga local y nos terminó perjudicando a todos”.

“Me quedo con los abrazos de mi familia y mis padres, ese duelo que aún no acaba y cuando empiece el mundial en Setiembre nos volverá a la cabeza. Por suerte la tranquilidad me la da siempre mi familia y el trabajo, que en definitiva es lo mejor que tengo”.

Cómo se prepara España para medirse con Los Pumas.

“Nosotros llevamos dos semanas de preparación, la liga terminó a fines de mayo, y pudimos lograr hacer tres ciclos de trabajo con diferentes intensidades con respecto a la carga de cada jugador y las dos semanas de preparación en Guadalajara para este partido. Está claro que es muy desparejo como llega cada equipo, es un compromiso difícil de enfrentar, pero lo tomamos con gran responsabilidad”.

“El equipo evolucionó bien en esta mini pretemporada, Sabemos que será muy duro el match por el nivel de contacto de Los Pumas que vimos que por momentos dominó a Sudáfrica. El desafío estará bueno, es grande y me encanta, lo hablábamos con Miguelón (por Velasco) que de analizar equipos del TIER 2, ahora analizamos a la Argentina que está en otro nivel, y encontrarle los puntos débiles nos llevará estar más en los detalles. Para nosotros como entrenadores y mismo para los jugadores estos partidos nos hacen crecer, y eso es espectacular. Es la referencia de adonde queremos llegar, Hace ocho años que golpeamos la puerta buscando competir al primer nivel mundial y vamos paso a paso hacía allí. Este encuentro nos va a enseñar el nivel de exigencia y las necesidades del equipo”. " La idea que tenemos de juego la estamos viendo y ahí sabremos quienes estarán para salir al campo”, del plantel español de 32 jugadores que tiene a diez argentinos en el plantel.

“La selección es multicultural, hay franceses, hubo neozelandeses, sudafricanos, ingleses y por supuesto españoles; y está bueno aprender a convivir con ellos, sacarle el mayor rédito a cada uno en lo que mejor saben hacer. Hay que tener en cuenta que España geográficamente está al lado de Francia, Portugal, Inglaterra, Italia; entonces tenés muchos hijos de…, que nacieron y se criaron acá y pueden jugar en nuestra selección.

“Es muy difícil plantearse un objetivo deportivo en cuanto al resultado. Argentina es la séptima potencia del mundo. Espero un partido de España fiel y leal de acuerdo a la propuesta que tenemos, una defensa con mucho combate y física; para estar a la altura del match y un ataque leal y fiel a lo que trabajamos”.

“España está creciendo en Seven y en el Sub 20 y de eso también hablamos con Telleriarte: “Este año avanzamos a el Mundial M20 con Los Leoncitos que ya estuvieron entrenando en la Academia tres semanas antes de la preparación del Trophy, Ahí dimos un paso súper importante al ascender ganándole a Uruguay la final, ya que ahora vamos a competir en 2024 en el primer nivel mundial. Es un buen primer paso, para que en el día de mañana España crezca en ese contexto con la base de estos chicos sumados a los de la selección mayor”.

Seguir leyendo: