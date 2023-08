Las dos denuncias que sacuden al mundo del patinaje de velocidad

Graves denuncias en el deporte argentino que llegaron hasta la Secretaría de Deportes de la Nación

Dos denuncias contra personas de relevancia en la estructura del patinaje de velocidad sacuden a ese deporte. Una dirigente de la Federación Porteña de Patín acusó de violencia de género a un director técnico nacional, mientras que una ex campeona del mundo de la disciplina y ex técnica de la selección argentina acusó a integrantes de la Confederación Argentina de Patín de desafectarla del equipo por una causa que hasta hoy se desconoce.

Ambos casos fueron presentados en la Secretaría de Deportes ante la Dirección Nacional de Género, pero no tuvieron resolución por parte de las autoridades. Si hablamos del caso de la desafectación de la histórica patinadora, y ahora ex entrenadora, data de septiembre del 2021, mientras que la causa de violencia de género es del mismo mes, pero de 2022.

En este sentido, ni desde la SDN, desde la propia federación de patín, del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) o desde el INADI, se avanzó con profundidad en la investigación de ambos casos. Los denunciados por estos hechos son el presidente y el director técnico nacional del Comité Nacional de la rama patín velocidad que pertenece a la Confederación Argentina de Patín, cuyo presidente es Daniel Ventura.

Para profundizar en ambos casos, hay que mencionar que la denuncia de la ahora ex DT de la selección argentina de patinaje de velocidad se produjo luego de que fuera despedida de su puesto aduciendo “causas” que llevaron al “no cumplimiento de las expectativa del Comité Nacional de Carreras”.

Dentro de esas se encontraron su no participación en el Evaluativo-Selección 2021 que se llevó a cabo en la ciudad de Neuquén en el mes de julio del mencionado año con el objetivo de conformar a las selecciones nacionales que iban a representar al país. Lo mismo con otro compromiso del que supuestamente no fue parte (”Stage de Patín Carrera 2021″) que se realizó de manera virtual.

La denunciante informó que fue en noviembre del 2020 cuando fue convocada por el presidente y el director técnico nacional del Comité Nacional de la rama patín velocidad para ser la técnica del seleccionado nacional por un período de cuatro años. Tras su elección para el cargo con una duración de cuatro años, teniendo en cuenta su gran trayectoria en la disciplina, y los logros que consiguió con el equipo argentino en el Panamericano de Ibagué, Colombia, en febrero del 2021, luego se produjeron algunas situaciones que derivaron en su desafectación en medio del proceso.

En paralelo a su cargo como técnica del combinado nacional, la ex patinadora además era coordinadora de las Escuelas Deportivas Argentinas (EDA) de la Secretaría de Deportes de la Nación. Luego de que denunció lo que le sucedió en su rol de entrenadora del seleccionado, también fue despedida de este cargo a pesar de que mostró evidencias de las amenazas sufridas.

Este caso fue presentado ante la Dirección Nacional de Políticas de Género en el Deporte (SDN) que conduce Guillermina Gordoa, que en su respuesta sobre el caso dio detalles de lo mencionado por la técnica despedida. “Se me sugiere que renuncie a mi cargo de Técnica en la Selección Nacional porque tenía que cuidar las EDA, de donde también me iban a echar si no renunciaba a la Selección”, indica el reporte.

Lo otro mencionado por la denunciante en la presentación fue que uno de los encargados del Comité Nacional de la rama patín velocidad dijo en distintos ámbitos de la disciplina que “en el marco de los torneos panamericanos ella fue (por la ex entrenadora) encontrada alcoholizada junto a los jugadores de la selección mayor, en ropa interior, y bailando en una habitación”, según cita el informe.

¿Cuál fue la resolución del departamento de género de la Secretaría de Deportes? Que no se lograron respuestas “fehacientes”, ya que no se pudo comunicar por ninguna de las vías de contacto con la Confederación de Patín, lo mismo que con los responsables del área de género de la entidad.

Por su parte, la denuncia del 2022 hecha por la presidente de la rama de velocidad de la Federación Porteña de Patín está remitida contra las mismas personas (presidente y director técnico nacional del Comité Nacional de patín carrera de la CAP) por agresiones verbales.

El informe, que también fue enviado a la Dirección Nacional de Políticas de Género en el Deporte, indica que la directora del departamento de género de la Federación Porteña de Patín (FPP) sostiene que le dijeron “mitómana y enferma” y frases injuriantes como “enferma tenés que ser mujer” y “con las mujeres no se puede hablar”.

Hasta el día de hoy, ninguna de las dos denuncias tuvo respuesta por parte de los estamentos nacionales. Infobae intentó comunicarse en dos ocasiones con la delegación que está participando en una competencia en Europa, entre cuyos integrantes están los denunciados, pero no hubo respuesta.

