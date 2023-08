Combatió en Medio Oriente y es experto en artes marciales: la historia de Yassine Cheuko, el guardaespaldas de Messi en Miami

El guardaespaldas de Messi que lo sigue a todos lados.

Así como Lionel Messi batalló dentro de una cancha de fútbol en Medio Oriente para acercar a Argentina a la Copa del Mundo a fines de 2022, dos décadas antes su guardia de seguridad privada viajó a las mismas latitudes con las tropas norteamericanas que combatieron en Irak y Afganistán. Yassine Cheuko, el guardaespaldas de la familia Messi desde su llegada a Miami, tiene su historia.

Son varios los personajes que se van descubriendo alrededor del astro argentino que revolucionó el fútbol norteamericano y se mantiene en completa vigencia. Hace algunas horas se conocieron detalles de la vida de Drake Callender, arquero de Inter Miami y salvador en las últimas tandas de penales del equipo del Tata Martino. Ahora es el turno de Yassine, un robusto oficial de seguridad contratado por David Beckham para velar por la integridad de la máxima figura rosa.

A este ex militar le encargaron la custodia de una de las personalidades más destacadas del mundo y el deporte en particular. Es por eso que para el ojo común puede llegar a pasar desapercibido el impactante físico de este calvo de barba que se transformó en la sombra de Leo. Desde su debut ante Cruz Azul por la Leagues Cup, Cheuko no solamente está pendiente del argentino durante los arribos y salidas de los estadios, caminatas por las pasarelas y zonas mixtas, sino que además camina junto a él a un costado del campo de juego con la atención puesta en el público: si algún intruso corre hasta la posición del rosarino, inmediatamente se interpone en su camino y lo disuade.

Yassine Cheuko, el guardaespaldas privado de Lionel Messi

Es curioso ver cómo el hombre que perteneció a la Marina estadounidense y practica artes marciales mixtas, es experto en taekwondo y boxeo, disciplinas que exhibe en su cuenta de Instagram personal en la que ya cuenta con más de 100 mil seguidores (uno de ellos es el mismísimo Lionel Messi), se pasea a la altura de los sprints de Messi durante los partidos de Inter Miami. Está pendiente los 90 minutos de su seguridad. Y además, sus labores se extienden más allá de lo referido al fútbol: es uno de los integrantes de una agencia privada constituida por más de 50 personas que también monitorean los movimientos de Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Los medios españoles constataron que Cheuko estuvo en Barcelona en febrero de 2021, último semestre en el que Messi vistió la camiseta culé. Sin embargo, ese no fue el momento de conocerse, ya que el celador aprovechó su estadía para tomarse una foto con Khabib Nurmagomedov, estrella de la UFC.

Yassine Cheuko es sumamente estricto y meticuloso con sus tareas: cuando algún fanático accede al sitio en el que está Messi y consigue su aprobación para sacarse una selfie, el guardia suele evitar cualquier tipo de contacto entre las partes. Incluso en algunos videos que se volvieron virales, se registra con detalle como quita las manos ajenas de los hombros del argentino, que si bien disfruta por completo de su privacidad familiar, por ahora se siente muy a gusto con su nuevo protector.

