El Inter Miami de Messi presentó una camiseta con los colores de Boca Juniors y estallaron los memes

Este jueves el Inter Miami anunció por sus redes sociales su nueva indumentaria. Se trató de una camiseta que combina los colores azul, oro y en menor medida el negro. Los hinchas de Boca Juniors se dieron por aludidos ya que la flamante casaca se aparece a alguna alternativa que usó el equipo xeneize y también celebraron que Lionel Messi vestirá esos colores, al menos en la previa de los partidos.

Es que la camiseta es para entrenamiento y cuando se llevan los precalentamientos. “Más que un simple juego ¡Muestre su apoyo y ayúdenos #KickChildhoodCancer representando nuestro nuevo top previo al partido”, reza el posteo en las redes sociales de la franquicia de la Florida. Se arroba a Marvel, la editorial de comics que se sumó a una movida solidaria mediante la venta de estas camisetas.

En realidad se trata de una campaña en la que el Inter Miami participa desde 2021 para poder crear conciencia y recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil. En su momento lo hizo con pelotas, banderines del córner, redes doradas, parches en las camisetas y otros elementos que estuvieron a la venta.

El posteo con la nueva camiseta del Inter Miami que tiene los colores de Boca Juniors (@InterMiamiCF)

Con la participación de Marvel en esta movida fue imposible no vincularlo con los festejos de Messi en algunos de sus goles en los que emuló a personajes como Thor, el Hombre Araña y Pantera Negra, en un guiño para sus hijos que pueden verlo desde un sector VIP que está pegado al campo de juego en el Estadio DRV PNK, donde hace de local el Inter Miami.

El conjunto dirigido por Gerardo Martino viene en franco ascenso con la reciente consagración en la Leagues Cup, en lo que fue el primer título conseguido en los cinco años de historia del Inter Miami. La franquicia cuyos máximos accionistas son Jorge Mas y David Beckham, vive una revolución por la llegada de Messi.

En lo deportivo lograron terminar con una sequía de once partidos sin victorias, frustración que vivieron en la Major League Soccer (MLS). Este miércoles se clasificaron a la final de la US Open Cup luego de un emotivo empate 3-3 que fue definido por penales.

En la MLS buscarán comenzar el camino de la recuperación desde este sábado, cuando visiten al New York RB. El Inter Miami está a 14 de Montreal, que es el último que hoy lucharía en el repechaje por un lugar para acceder a los playoffs. Restan once fechas, pero el equipo de Messi debe un partido de la última jornada ante el Charlotte FC, al que no pudo enfrentar por disputar la final de la Leagues Cup.

Aunque a raíz de la nueva camiseta del Inter Miami los que hicieron de las suyas fueron los hinchas de Boca Juniors que debajo del posteo de Twitter hicieron comentarios alusivos al equipo de sus amores y también sumaron imágenes. Una de ellas fue la foto de Carlos Bianchi en su primer periodo como entrenador del elenco azul y oro y el título de esa nota de El Gráfico fue “¿Esto es Boca?”. Esa frase fue usada en otras reacciones.

MEMES Y REACCIONES POR LA CAMISETA DEL INTER MIAMI:

