De la furia al amor: la historia detrás del beso de Guardiola a Haaland en los festejos del Manchester City

El beso de Pep Guardiola a Erling Haaland luego de la consagración del Manchester City

Luego de la cuarta consagración en el año del Manchester City al vencer 4-3 por penales al Sevilla en la final de la Supercopa de Europa, al entrenador Pep Guardiola se lo vio exultante. Repartió saludos, besos y abrazos por todos lados y hubo un gesto que llamó la atención con Erling Haaland, luego del tenso momento que tuvieron el viernes en la apertura de la temporada de la Premier League.

Aquellas imágenes se volvieron virales y el tema viene desde la final que el City perdió por penales ante el Arsenal. Ese día a Haaland le cayó mal ser reemplazado por Julián Álvarez y explotó ante los insultos de los hinchas del equipo londinense. Este viernes al que se lo vio a enojado fue a Guardiola recriminándole algo al delantero noruego. De hecho el DT español se molestó con el camarógrafo que registró el hecho. Luego ambos aclararon lo sucedido, pero de forma pública no se los volvió a ver.

Este miércoles, el City tuvo un partido complicado ante el conjunto español que desperdició varias ocasiones claras de gol para sentenciar el pleito, pero el conjunto dirigido por Guardiola aprovechó la que tuvo y consiguió el empate. Estiró la definición a la tanda de penales y allí fue más efectivo.

El técnico del Manchester City le gritó al delantero en el partido contra Burnley

Una vez que le entregaron la copa al City y que comenzaron los festejos, Guardiola comenzó con sus saludos y en un momento se lo vio sonreír con Haaland, algo que llamó la atención del mencionado episodio del viernes. Pero llegó lo más interesante. Mientras el nórdico tenía la copa en manos, Pep se le arrimó más y le dio un beso. De inmediato Erling sonrió y pareció haber quedado atrás la otra polémica.

Sobre lo ocurrido el viernes ambos dieron sus versiones y Haaland dijo: “Fue en la última jugada en la que me enojé un poco porque Bernardo (Silva) no jugó conmigo”. Por su parte, Guardiola explicó: “Él (Haaland) quiere todo el tiempo el balón para él, de hombre a hombre, ‘dame el balón y lo voy a hacer’. Pero cuando te quedan dos minutos y Kovacic entra por detrás y pierde el balón, y Rodri pierde el balón, y Erling quiere ese balón, Bernardo tenía razón al no darle ese balón”.

Este miércoles, una vez en la zona mixta, Guardiola fue entrevistado sobre la final de la Supercopa Europea y reconoció: “En el primer tiempo no giraron mucho de derecha a izquierda, hemos llegado tarde a los centros. Ellos atacan con mucha gente y lo peor fueron primeros diez minutos de la segunda parte y ahí tuvieron dos claras en las que el partido podría haber acabado. El Sevilla nos podría haber sentenciado”.

El testimonio de Pep Guardiola en el que admite que el Sevilla podría haber sentenciado el partido

Más allá de la polémica con Haaland y el beso reconciliador, Guardiola se convirtió en le segundo técnico más ganador de la historia. Suma 36 títulos con 15 años dirigiendo a equipos como el Barcelona, el Bayern de Múnich, y Manchester City. Pep superó los 35 cetros de Mircea Lucescu, que logró en 42 años. El más laureado sigue siendo Sir Alex Ferguson, con 49 conquistas en 39 años, la mayoría de ellas en el Manchester United.

En un partido complicado que supo igualar, el Manchester City alcanzó su cuarto título en 2023 después de haber logrado su primer Champions League, y también festejó en el plano local con una nueva conquista en la Premier League y en la FA Cup.

Además, por primera vez en sus 143 años, el City pudo levantar la Supercopa de Europa y marcó otro hito en un año que es inolvidable para el equipo ciudadano, que tiene plantel y entrenador para continuar por la senda victoriosa.

