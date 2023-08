La violenta pelea entre un fanático de Messi y otros hinchas durante el partido del Inter Miami y FC Dallas

Fuerte pelea entre fanáticos tras el partido de Lionel Messi con el Inter Miami

Después de la victoria del Inter Miami sobre el FC Dallas por los octavos de final de la Leagues Cup, se hizo viral un video a través de las redes sociales en donde se pudo ver a un fanático de Lionel Messi intercambiando golpes de puño contra otros dos aficionados en los alrededores del estadio Toyota Stadium de Texas.

Te puede interesar: Tenía entradas para ver a Messi, pero decidió subastarlas tras recibir una dolorosa noticia: “No hay nada más importante”

En las imágenes, que recorrieron el mundo rápidamente, se vio a un hombre con la camiseta de la selección argentina y el número 10 en la espalda con el apellido del astro rosarino golpeando salvajemente a otro. A su lado, un tercero parecía querer sumarse para agredirlo pero una mujer trató de impedirlo lanzándole puñetazos en el rostro.

La violencia con la que se enfrentaron fue tal que los tres terminaron cayendo al suelo después de que el fanático con la camiseta de Lionel Messi le practicó un derribo a uno de ellos de los que suele verse en las peleas de artes marciales mixtas. La grabación que capturó uno de los testigos pareció detenerse cuando se acercó un miembro del personal de seguridad para separarlos.

Te puede interesar: Sociedad con Jordi Alba y una gema de tiro libre: así fueron los goles de Messi ante FC Dallas

Si bien no se conoce el motivo de la pelea, un grupo de usuarios afirmó que se trataría de una pelea entre aficionados del Inter Miami y el FC Dallas.

Messi festejó en el Toyota Stadium (Reuters)

En paralelo, cabe destacar que en la previa del partido la barra del equipo de Texas publicó un comunicado en sus redes sociales en las que lamentaba no poder estar presente en el campo “para traer las canciones a todo volumen y el gran ambiente por el que es conocido el Estadio Toyota”.

Te puede interesar: Otro récord de Messi: las entradas para ver su primer partido como visitante se agotaron en apenas 18 minutos

“Venimos siempre, no venimos nomás cuando viene una estrella. La última vez que vinimos, que fue hace como dos días, ni la mitad del estadio estaba”, afirmó Franco Amieva, uno de los miembros de la hinchada, en diálogo con Telemundo Dallas.

“Nosotros no vamos a poder entrar al estadio, no vamos a poder hacer nuestro show. Somos 40 miembros y los que lograron comprar nada más fueron dos. Nunca le hemos pedido entradas ni nada al club”, añadió, mostrando un gran fastidio por no conseguir tickets para asegurarse un lugar en el recinto, producto de la gran demanda que se generó tras el arribo del astro argentino.

Este fue el primer partido de Lionel Messi fuera de su nueva casa. Pese a ello, La Pulga volvió a abrir y cerró el marcador del Inter Miami, tal como lo había hecho en el duelo anterior frente al Orlando City, y ya suma siete goles en cuatro partidos, todos ganados, en su nueva experiencia en el fútbol estadounidense. Tras el empate 4-4 en el tiempo regular, el conjunto que dirige Tata Martino avanzó a los cuartos de final del torneo que reúne a las franquicias de la MLS y la Liga MX del fútbol mexicano.

Seguir leyendo