La reacción de Martino cuando compararon el clásico de Inter Miami con Barcelona-Real Madrid y su frase sobre las promesas argentinas que ficharon

Inter Miami inició la cuenta regresiva para enfrentarse al Orlando City por los 16avos de final de la Leagues Cup en una eliminatoria a partido único frente al clásico rival para definir el boleto a los octavos. La presencia estelar de Lionel Messi este miércoles desde las 21(hora argentina) será acompañada por Sergio Busquets y Jordi Alba, quien este martes pronunció sus primeras palabras como jugador de la institución escoltado por su entrenador, Gerardo Martino.

El Tata fue el encargado de analizar lo que será el encuentro contra Los Leones en el DRV PNK Stadium y una de consultas giró en torno a la reciente rivalidad entre ambos elencos. “Primero, a mi me dijeron cuando estaba en Atlanta que el clásico era con el Atlanta United. Así que ya jugué el clásico. Ahora apareció el Inter y, entonces, el clásico es con Inter”, se refirió a su pasado en la Major League Soccer en esa franquicia entre 2017 y 2018. Esta frase hizo estallar de risas al auditorio, pero hace hincapié en que por esos años aún no habían comenzado a competir las Garzas al máximo nivel (recién lo hicieron en 2020).

A continuación, las sonrisas y el tono descontracturado volvió a hacerse presente por otra pregunta vinculada a una frase del defensor del Inter, Sergey Krivtsov, por una supuesta similitud con el derbi entre Barcelona y Real Madrid. Inmediatamente, Martino le preguntó a Alba si deseaba tomar la palabra y, ante la negativa, se escuchó una risa del lateral izquierdo. Acto seguido, siguió el conductor: “Por ahí Sergey quiso poner en contexto el partido que vamos a jugar pero estamos a muchos años de distancia, y es difícil predecir lo que pasará con este clásico el día de mañana. El Barcelona-Real Madrid lleva muchos años jugándose y es de altísimo nivel. Después, nosotros lo podemos tomar de una manera diferente y se refería seguramente a la forma de encararlo. En la comparación directa, todavía queda mucho tiempo para poder compararse”.

En vísperas a un duelo definitorio para seguir con vida en la competición que otorga un cupo a la Liga de Campeones de la Concacaf, el director técnico destacó que su flamante dirigido ha trabajado en buenas condiciones y no descartó su titularidad en Fort Lauderdale: “Va a estar entre los jugadores contemplados para el partido y mañana definiremos en qué situación”.

Más allá de estas llegadas, los nombres de Diego Gómez, Facundo Farías y Tomás Avilés también serán parte del proyecto y estos arribos fueron tema para el ex DT de México en el Mundial de Qatar: “Primero había unas cuestiones legales al respecto, después de las llegadas de Leo (Messi), Busi (Busquets) y Jordi (Alba), teníamos que pensar en jugadores sub-22 por cuestiones de salario y las reglas de la MLS. En este contexto, con las necesidades del equipo, optamos por ellos”. “Son jugadores que son los primeros nombres en los que pensamos, nos pusimos como meta trabajar sobre esos tres nombres y el club los ha cerrado. Son jóvenes, con mucho futuro y negociar con los clubes es complicado pero el Inter Miami hizo un gran esfuerzo. Estuve muy cerca de las negociaciones y doy fe que todos pusieron de su parte para estar acá”, relató.

Una de las incorporaciones fue el lateral de 34 años, que viene de rescindir su contrato con el Barcelona y se puso a disposición del orientador, quien lo supo dirigir en Cataluña: “Creo que entrené bastante bien. Estuve muchos días en Barcelona, no fue fácil entrenar solo, pero trabajé duro para poder competir cuando llegase acá. Tenía muchas ganas de estar con mis compañeros y me recibieron de manera espectacular, estoy muy contento. Me siento bien, con fuerzas, energía y con mucha ilusión. Físicamente estoy bien”.

“Estoy muy contento de reunirme tanto con Leo (Messi) como con Busi (Busquets) acá en el Inter Miami. Pero no solamente somos nosotros tres, hay otros jugadores. Y el Tata (Martino) que nos conoce del pasado. Vamos a intentar dejar al Inter Miami en lo más alto posible, con la experiencia que tenemos ayudar a nuestros compañeros y aprender de ellos también. Estamos ilusionados con este reto”, agregó.

Además, explicó cuál fue el motivo principal de su llegada a los Estados Unidos: “Tenía otras ofertas pero la decisión correcta era venir acá. Tenemos ganas de seguir compitiendo y ganando, y este es el escenario idóneo. Viendo al equipo estos días, estoy muy contento, pero la decisión la tomé hace poco y aunque me ofrecieron más dinero de otros clubes, quería sentirme importante. La confianza del míster (Tata Martino) me hizo valorar la opción y creo que hice bien en venir. Es el club que más apostó por mí”.

En sintonía, agradeció las muestras de afecto exhibidas por las máximas autoridades del Inter Miami: “Una de las cosas que me hizo venir acá fue el cariño que me transmitieron José y Jorge (Mas), David (Beckham), el míster (Tata Martino). Estoy muy agradecido por el trato personal, cada cosa que necesité me lo resolvieron de la mejor manera. Ahora, hay que trasladarlo al terreno de juego, pero estoy agradecido porque me trajeron aquí”.

Por otro lado, se mostró ilusionado en revertir la mala racha del equipo en la MLS, donde marcha último en la Conferencia Este: “¿Objetivos? Ganar todo lo que juguemos. Está claro que tengo 34 años, gané todo con el Barça y casi todo con la selección de España, pero este proyecto me ilusiona muchísimo y vengo a competir, a ganar, a cuidarme… Es un proyecto familiar y las cosas están consolidadas. Llevó aquí 3 o 4 días y pareciera que llevo toda mi vida. Espero ganarlo todo”.

Sobre el Tata Martino: “Tata para mí hizo un grandísimo trabajo en Barcelona, es un DT experimentado que conoce esta liga. Me ayudó muchísimo, me dio muchísima confianza y vine para volver a trabajar con él porque sé que me va a exigir al máximo y eso es lo mejor. Nos conocemos bien y él no nos regala nada. Si estás para jugar, juegas. Y si no esperas. Es una de las razones por las que vine al Inter Miami, más allá del proyecto deportivo”.

Cómo ve al equipo: “Está claro que hay que mejorar cosas, el míster está haciendo un grandísimo trabajo. Hay mucha calidad y físicamente se nota que son todos fuertes. La llegada de Busi y Leo hicieron al equipo crecer mucho más, todos los jugadores están motivados. No será fácil ganar porque la liga es exigente pero habrá que demostrarlo en el campo”.

Su motivación: “Bueno, como dije antes ganamos todo en Europa, pero venimos con la misma exigencia, a un club en crecimiento pero que se está consolidando. Soy muy humilde, empiezo de cero y voy a dejar todo por el equipo, como lo hice en toda mi carrera. A nivel colectivo quiero ganar todos los títulos posibles, con trabajo vamos a estar más cerca de hacerlo”.

Cómo lo ve a Messi tras ser campeón del mundo: “Lo veo igual. Al final, hasta que no la consiguió no ha parado. Es muy exigente, quiere ganar, compite cada entrenamiento y en cada partido, y ahora va a luchar por este nuevo reto en el Inter de Miami. Va intentar ganar y acá estamos para ayudarlo, se siente arropado y querido y eso es lo más importante. Él va a querer seguir ganando, compitiendo, y eso lo noto igual que cuando se fue del Barça lo veo igual. En el PSG no lo pasó del todo bien, sobre todo el primer año, pero ya recuperó su alegría y este es un reto que personalmente le ilusiona mucho. Lo veo muy feliz en el día a día”.

La unión del grupo: “Lo que ven de afuera es lo que sentimos adentro. La forma en que llegan los jugadores que vienen del exterior, que son grandes figuras y vienen a enseñar pero también a saber y conocer la liga, con ganas de involucrarse con todos. Veo los entrenamientos, las charlas grupales, con ellos en el centro de la escena para acelerar el proceso de aprendizaje a lo que vamos a jugar. Cuando juntamos todo eso, más los resultados positivos, sinceramente no tenemos motivos para no transmitir ilusión”.

Qué pueden transmitir Messi, Busquets y Alba: “Lo que creo es más que lo que puedan decirles al resto es que ellos van tomando conciencia del hecho de jugar con tres jugadores de un equipo que cambió la forma de ver el fútbol. Eso podría haber generado un peso para estos chicos o crecer con ellos tres, y hasta ahora hemos visto que están creciendo. No están opacados sino empecinados en crecer y aprender de todo lo que hicieron. No es fácil para los que están acá recibir a jugadores de tanto legado a nivel fútbol mundial y poder estar a la altura, pero estamos yendo por buen camino”.

El proyecto del Inter Miami: “Hay reconocer el compromiso de ellos y como respetan su palabra, las metas que pusimos cuando empezamos las conversaciones. Quizás no con los nombres específicos pero sí con las necesidades que teníamos para ser competitivos. Hay un gran trabajo de José y David, lo han hecho realmente muy bien. Lo que les digo siempre es que ‘un entrenador se compromete más cuando tiene el material arriba de la mesa y no tiene lugar para las excusas’”.

