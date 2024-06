La palabra de Geraldine Neumann sobre la fuerte pelea entre su hermana Nicole y su mamá

Geraldine Neumann habló de la pelea entre su hermana Nicole y su mamá (Video: Socios del espectáculo, El Trece)

Si bien el enfrentamiento data de hace años, en los últimos meses se recrudeció la fuerte interna que existe entre Nicole Neumann y su mamá Claudia. Estos últimos rounds comenzaron después de que la conductora acusara a su madre de haberse quedado con parte del dinero que ella ganaba en los inicios de su carrera, cuando era menor de edad. Desde Tenerife, España, donde reside, la mamá de la modelo y conductora dijo que hizo hasta lo imposible para ayudarle en su carrera.

“Es un monstruo que, evidentemente, seré la culpable de haber creado y bueno. Me tendré que joder. Es lo que me tocó”, disparó Claudia, muy enojada, en diálogo con Intrusos (América). “Ojalá puedas vivir tranquila siendo ‘la mala’ de esa película. A veces ser ‘la mala’ significa haberte protegido después de mucho tiempo intentando ignorar los daños”, respondió Nicole ante estos duros dichos. En aquel momento, decidió hacerlo a través de sus redes sociales y no hablar demasiado ante las preguntas que le hacían los programas de televisión.

“A veces ser ‘la mala’ significa haber dejado de complacer a quien nunca te ha cuidado. Significa la incapacidad de otros de responsabilizarse de su parte, dice más de quien te dice serlo que de ti. Porque a veces lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro”, agregó en un descargo que subió a sus historias de Instagram, queriendo dar por finalizada la cuestión y especialmente teniendo en cuenta que está a punto de ser madre por cuarta vez. Así las cosas, quien en las últimas horas opinó al respecto fue Geraldine, hija de Claudia y hermana de Nicole.

“Yo no me meto, yo quiero la paz siempre y lo único que me importa es que ella esté bien, que mis hijos estén bien y que mis sobrinas estén bien. Por eso, amor y paz siempre”, comenzó expresando con la intención de mantenerse al margen de esta fuerte disputa familiar. “Lo importante es la paz de los niños”, agregó en diálogo con un movilero de Socios del Espectáculo (El Trece) que la abordó en un evento.

En ese punto, el notero del programa de chimentos que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares le insistió a Geraldine por una opinión más contundente en torno a este conflicto, pero ella evitó entrar en detalles muy específicos. “Mirá, te soy sincera, de esas cuestiones que son tan personales y tan íntimas trato de no opinar. Te puedo hablar de mí y de mis hijos, si querés. Pero estas son cosas que suceden, que uno las vive y las transita pero no las expone. Yo a mi familia la amo siempre, pase lo que pase”, dijo muy enfática.

Por otra parte, Geraldine también habló respecto a algo que había dicho su madre en cuanto a haber acusado a Nicole de usar su apellido en lugar del apellido paterno. “Lo del apellido y todo eso, esa parte la dijo en joda, igual. Fue un chiste. Es el apellido materno, sí, y también tenemos nuestro apellido paterno. Está todo bien. Yo amo a mi madre, amo a mi hermana”, dijo como queriendo dar por cerrada la conversación.

“Las cuestiones que tengo que hablar con mi familia, las hablo en la intimidad. No tengo nada que contar públicamente, sabrán entender. Soy pro diálogo, siempre. Yo hablo con ella, pero entiendo que la tele tiene eso, las cosas se exponen un montón. Son quilombos que tienen todas las familias, pero a veces a nosotras nos sale públicamente. Y hay que ponerle el pecho a las balas y seguir para adelante”, cerró Geraldine.