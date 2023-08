A qué hora juega la selección argentina ante Suecia y qué necesita para hacer historia en el Mundial femenino

Argentina necesita un resultado histórico ante Suecia (Foto: Reuters/Molly Darlington)

La selección argentina se presentará en el Waikato Stadium de la ciudad neozelandesa de Hamilton con la obligación de ganar y con la posibilidad de dar el mayor golpe en la historia del fútbol femenino en el país. Este miércoles 2 de agosto, desde las 4 de la mañana (hora Argentina), saltará al campo de juego para enfrentar a Suecia en la última fecha del Grupo G con la televisación de TV Pública y DirecTV Sports.

Te puede interesar: La amenazante fórmula del gol de Suecia que deberá combatir Argentina si quiere hacer historia en el Mundial femenino

Como primera medida, el equipo de Germán Portanova está obligado a ganar. Eso significaría sumar el primer triunfo en la historia de los mundiales para una selección femenina de Argentina y vencer a uno de los equipos que es candidato al título en esta Copa del Mundo que se desarrolla en Australia y Nueva Zelanda.

El punto favorable es que Suecia desembarca a esta última jornada ya clasificada tras superar ajustadamente a Sudáfrica 2-1 en el debut con un tanto sobre la hora y golear 5-0 a Italia. Terceras en el último Mundial y ubicadas como terceras también en el Ranking FIFA, las nórdicas sólo deben conocer si avanzarán como primeras del Grupo G o segundas. La selección que culmine como líder de la zona se enfrentará a Estados Unidos en octavos de final y la segunda chocará con Países Bajos.

Te puede interesar: Suecia aplastó a Italia con un 5-0 y se clasificó a octavos de final: qué necesita Argentina para hacer historia en el Mundial femenino

Mientras busca el triunfo en Hamilton, Argentina tendrá que tener el otro ojo puesto en el Wellington Regional Stadium donde se enfrentarán a la misma hora Italia y Sudáfrica. Para soñar, debe esperar que las europeas no ganen. Si empatan, la Albiceleste se clasificaría por tener mejor diferencia de gol. En cambio, si hay triunfo de las africanas habrá que esperar a ver qué sucede con los criterios de desempate empezando por la diferencia de gol. Siempre con el triunfo argentino como condición principal.

Actualmente, Suecia tiene 6 puntos, Italia cuenta con 3 (-4) y Sudáfrica cuenta con 1 (-1) al igual que Argentina (-1).

Te puede interesar: El récord de rating que marcó el apasionante empate de la selección argentina ante Sudáfrica por el Mundial femenino

La FIFA establece que ante igualdad de puntos el primer criterio de desempate será la diferencia de gol, aunque si existe una paridad en ese ítem entrará a correr el “mayor número de goles marcados”. Actualmente Sudáfrica suma tres tantos y Argentina dos. Si permanece una igualdad en estos dos registros, se desempatará con el siguiente orden:

• Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la fase de grupos entre las selecciones en cuestión

• Mayor diferencia de goles en los partidos de la fase de grupos entre las selecciones en cuestión

• mayor número de goles marcados en los enfrentamientos directos en el grupo

• Mayor número de puntos obtenidos por conducta deportiva según el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas.

• Sorteo de FIFA

Independientemente de si terminan clasificando o no a octavos de final, un triunfo de Argentina quedaría grabado en la historia teniendo en cuenta que en todas las participaciones que tuvo en este certamen hasta el momento logró cosechar tres empates como mejores resultados: 0-0 vs. Japón (2019), 3-3 vs. Escocia (2019) y 2-2 vs. Sudáfrica (2023). Las otras presentaciones registradas fueron con ocho derrotas.

QUÉ NECESITA ARGENTINA PARA CLASIFICAR A OCTAVOS

• Ganar y un empate en Sudáfrica-Italia

• Ganar, que Sudáfrica supere a Italia y tener mejores registros en los criterios de desempate

ARGENTINA-SUECIA

Estadio: Waikato Stadium (Hamilton, Nueva Zelanda)

Horario: 4 AM de Argentina / 19 de Nueva Zelanda

Árbitra: Salima Mukansanga (Rwanda)

Televisación: TV Pública y DirecTV

TABLA DE POSICIONES

Seguir leyendo: