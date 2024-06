Virginia habló sobre la salud de Furia: “Es muy feo que diga que la enfermamos por quitarle comida”

Virginia habló sobre la enfermedad de Furia (Telefe)

A lo largo de la última edición de Gran Hermano (Telefe), el reality vivió momentos de máxima tensión, adrenalina y sensibilidad. Uno de los más recordados fue cuando Furia reveló que padecía leucemia grado 1. Más allá del diagnóstico y de su cuadro clínico, la joven acusó a sus compañeros de enfermarla a propósito para que abandonara el juego.

Así las cosas, este viernes, ya acostumbrada al mundo exterior, Virginia dio detalles de las charlas que mantuvo con la doble de riesgo y cómo era la distribución de la comida.

“No le estábamos robando nada a nadie. Con el resto del presupuesto, comprábamos cosas para la casa. Así como los fumadores se dan su gusto personal, nosotros utilizábamos muchísima menos plata para darnos un gusto personal. No le sacamos nada a nadie”, explicó la humorista en una nota con el noticiero Buen Telefe (Telefe), que conducen Adrián Puente y Erica Fontana.

Furia acusó a sus compañeros de Gran Hermano de enfermarla

Luego, la última eliminada de la casa apuntó contra Juliana Scaglione y explicó sus dichos. “Quiero aclarar lo de Furia porque es muy feo que diga que la enfermamos por quitarle la comida. El Chino y Mauro se organizaban y se compraban tres maples y fruta. No éramos solo nosotras, el grupo de las Vizcacheras. Furia, en algún momento, mucho antes de que se confirmara su cuadro, me dijo que previo a entrar al programa le habían dicho que creían que tenía este diagnóstico, que no me gusta ni mencionarlo”, contó Virginia.

Ante la consulta de la periodista Lucila Illbele, la humorista se despegó de la acusación de Juliana y también resaltó que la doble de riesgo ya sabía de su situación. “Primero, no adjudicar una enfermedad a nadie porque evidentemente ya era preexistente. Sí puede ser que por falta de proteína o de alguna cosa, cuando le hicieron los análisis, surgió nuevamente. Pero nadie la enfermó, nadie le negó la comida. Quería aclarar lo de la Vizcachera por qué teníamos comida, porque nos organizamos, cada uno con su gustito personal, compraba una cosa, juntábamos todo y teníamos para todos”, sostuvo.

La acusación de Furia

A finales de mayo, Juliana apuntó contra Virginia Demo y Florencia Regidor. En ese sentido, la jugadora hizo un descargo insólito donde los culpó de estar enferma. “Tanto que se hacen las buenas. El bolud... me enferma, y la otra pelotud... está con faringitis y yo toda llena de mocos”, dijo.

“Yo no me puedo enfermar, chicos. Tengo un diagnóstico en el cual no me puedo enfermar, no se me puede caer mi sistema nervioso central. Acabo de ir a un médico encima. Me dieron paracetamol. ¿Sabés lo que quieren? Sacarme del juego. Por eso me mandan al médico. Hasta que me muera, no voy a parar”, continuó diciendo, ante la desconcertada mirada de todos.

“Si pensaran en los compañeros, y saben que yo no me puedo enfermar, se hubieran ido del cuarto, a dormir afuera. ¿Yo tengo que dormir afuera?”, planteó. Y luego decidió ir directamente hacia Florencia. “Vos sos la que tiene faringitis, bolud... Se enferma la otra, que está tosiendo por toda la casa las 24 horas, y me termino enfermando yo. No da. No piensan en la gente. Hermosa estrategia”, dijo la polémica concursante.

En ese punto, Regidor la interrumpió para hacerle una aclaración. “No es todo estrategia en la vida, Juli”, le contestó como para defenderse de las acusaciones. “Bueno, pareciera que sí, saben que no me puedo enfermar. Y si no lo saben, no se dieron cuenta”, cerró Furia y les pidió a quienes estaban enfermos que se retiren del cuarto. “No me voy a ir de mi cuarto”, lanzó.