Cande Tinelli celebró el cumpleaños de Coti Sorokin con un emotivo posteo: “La vida se volvió más divertida”

“En un mundo y una sociedad de relaciones ´líquidas´, relaciones sin responsabilidad afectiva ni emocional, donde todos pensamos que somos eternos adolescentes y prácticamente terminamos eligiendo la soledad por cierto egoísmo, yo de corazón les deseo a todxs un/una compañerx”, arrancó el emotivo texto Cande Tinelli en su cuenta de Instagram. El motivo de su reflexión: el cumpleaños de su marido, Coti Sorokin.

La hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino está a pleno con el desarrollo de su nueva familia, junto al hombre al que decidió unir su vida para siempre en una ceremonia que tuvo lugar el 24 de febrero y que sellaron con una gran fiesta en un haras de Exaltación de la Cruz. Habituada a compartir el día a día de la pareja en sus redes, esta vez no fue la excepción y la cantante quiso homenajear al músico que festeja sus 51 años.

Con un carrete de fotos inéditas, Cande escribió un largo texto resaltando las virtudes de su pareja y el impacto que la relación trajo a su vida. “Soy una afortunada de tener a esta persona al lado, no quiero ser cursi, pero sinceramente la vida se volvió más liviana y divertida desde que lo conocí. Me hizo madurar mucho como mujer y como ser humano. Tengo estabilidad emocional y las ideas mucho más acomodadas. Valoro más las cosas. Maduré. Y él tiene muchísimo que ver”, explicó la joven de 33 años.

“Juntos tenemos el don de sacarle el lado positivo a todo, de por mas duro que sea, darnos la mano e ir para adelante. Juntos somos más fuertes que separados, de no hacermos tanto drama por las cosas que no valen la pena. Gracias por hacerme reír constantemente, por escucharme cada vez que tengo mis bajones, por hacerme sentir cuidada y segura de mí misma.”, sumó al relato.

Para finalizar, un deseo para siempre: “te amo profundamente y ojalá que siempre estemos acompañándonos en todo como lo hicimos siempre. Por muchas más aventuras, rodeados de música y animales. Charlas deep, piano, conciertos y hoteles de gira. Caballos, pintura, proyectos nuevos. Todo. Feliz cumple, amor de mis amores. A disfrutar hoy y todos los días de la vida”.

“Te amo, mi amor. Te amo lo que no está escrito. Compañera, hermosa compañera de mi vida. Mi complemento en cada momento. Me hacés mejor persona todos los días que me despierto al lado tuyo”, le respondió él en un comentario.

La influencer y el músico superaron los prejuicios y las tempestades y construyeron su historia de amor en base a los cimientos sólidos. La música, las pasiones, los animales, el vino, los viajes, la familia. Así enfrentaron las adversidades y las exposiciones en universos en los que no estaban del todo acostumbrados.

La pareja hizo de Madrid su segundo hogar y se acompañan en sus respectivos proyectos. El 12 de noviembre de 2023, Coti se presentó en el Gran Rex y la realidad superó a la ficción. Ella subió al escenario con sus mascotas y antes de interpretar “Quiero verte”, el cantante se arrodilló y le presentó una bolsa de pana que contenía un estuche con una alianza. Entre lágrimas, Lelé abrió el envoltorio y descubrió la joya que su futuro esposo le había obsequiado. En ese instante se dieron un beso apasionado que fue celebrado con una ovación del público.

Cande y Coti no hicieron otra cosa que confirmar lo que era un secreto a voces. Hacía tiempo que la prensa, sus allegados y ellos mismos especularon sobre cómo sería su fiesta de bodas. De a poco fueron quedando algunas certezas. Que sería en Buenos Aires y no en Punta del Este; que sería netamente pet friendly y que se buscaría que los alrededor de 400 invitados se abstengan de usar el celular.

