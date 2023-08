El disparo en el final de Portugal que dio en el palo y casi elimina a Estados Unidos del Mundial femenino

Estados Unidos se salvó en el final ante Portugal

La definición de las fase de grupos del Mundial femenino que se disputa en Australia y Nueva Zelanda tuvo un momento de alta tensión. Por la tercera fecha del Grupo E, uno de los candidatos al título y el vigente campeón estuvo a centímetros de quedar eliminado en la primera ronda, lo que hubiera sido un resultado de impacto para la disciplina.

Estados Unidos y Portugal se enfrentaron en el estadio Eden Park. En la antesala del duelo, a las norteamericanas les alcanzaba con el empate para avanzar de ronda, mientras que las europeas necesitaban un triunfo en su estreno mundialista para clasificar a los octavos de final del torneo. Tras un desarrollo de juego parejo, en el cierre se produjo una jugada que pudo haber cambiado la historia.

Corría el minuto 90 cuando, tras un desvío de una compañera, la pelota cayó en los pies de Ana Capeta. La delantera, que hacía instantes había reemplazado a Diana Silva, controló el balón y se fue directo al arco. En la carrera, le ganó en velocidad a tres defensoras de USA y disparó con su pierna derecha, pero el tiro dio en el palo.

Una vez que el partido se terminó, las jugadoras de Portugal no podían creer la oportunidad que no fue gol, lo que hubiera provocado la eliminación de las cuatro veces campeonas del mundo, dos de manera consecutiva en 2015 y 2019, del Mundial. Con la igualdad sin goles, Estados Unidos avanzó como segunda de la zona, con cinco puntos, uno más que Portugal.

El equipo de Estados Unidos tras el empate con Portugal (REUTERS/David Rowland)

De esta manera, las estadounidenses terminaron por detrás de los Países Bajos. Hay que destacar que es la segunda ocasión en la historia de las Copas del Mundo femenina que las máximas ganadoras acabaron en el puesto 2 de la fase de grupos: la otra ocasión fue en el 2011 cuando, en Alemania, quedaron por detrás de Suecia.

Otro de los datos salientes que dejó la definición del Grupo G fue que por primera vez en el historial del certamen, EEUU sólo logró una victoria en la zona -fue ante Vietnam (3-0)- y le permitió sacar ventaja en su mano a mano contra las portuguesas.

Por su parte, Países Bajos cumplió con lo esperado y goleó 7-0 al conjunto asiático y se quedó con el primer puesto del grupo. De esta manera, las europeas, que vienen de ser subcampeonas en Francia hace cuatro años, jugarán en los octavos de final contra el 2° de la zona G que hoy tiene a Italia por detrás de las suecas a falta de la última jornada que enfrentará a las nórdicas contra la selección argentina y a las italianas con Sudáfrica.

Hasta el momento, los duelos de octavos de final confirmados son los que protagonizarán Suiza (1° del Grupo A) contra España (2° del C) y Japón (1° del C) vs Noruega (2° del A). Las otras selecciones clasificadas son las mencionadas Países Bajos, EEUU, Nigeria y las locales, Australia.

